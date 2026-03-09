El temblor de los mercados impacta negativamente en Argentina: acciones, dólar y riesgo país

El comportamiento de los activos argentinos está fuertemente condicionado por el escenario global. La suba del petróleo, impulsada por el conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos, incrementó la incertidumbre en los mercados financieros internacionales y generó una ola de ventas en varias bolsas.

En ese contexto, los inversores se mantienen atentos a la evolución del conflicto en Medio Oriente y a su impacto sobre la economía global, factores que seguirán condicionando el comportamiento de las acciones, los bonos y el riesgo país argentino en Wall Street.

Embed

El dólar también sube por la guerra

La divisa estadounidense se fortalece en el mundo y la Argentina no es la excepción. Llega, a nivel oficial a los $1.440 en el Banco Nación alcanzó el nivel más alto en un mes. Un aumento de $5.

En tanto, el dólar oficial mayorista cotiza a $1420,63, equivalente a un incremento de $5,75 frente al cierre del viernes.

El dólar MEP está $1.439,81, con un avance diario de $2,28 (+0,2%). El dólar contado con liquidación (CCL) sube $4,32 y cotiza a $1481,70.

Esto significa que ya los alcances de la guerra en Medio Oriente comienzan a impactar en el precio en el mercado local, en el que estaba "planchado" desde hace muchos meses.

Los mercados sufren la guerra y los emergentes, aún más

La escalada bélica entre Estados Unidos e Irán volvió a sacudir a los mercados globales. El precio del petróleo se disparó cerca de 30% ante el temor a interrupciones en el suministro tras el cierre del estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo. Pese a que en las últimas hora tuvo una baja, llegó a tocar los 120 dólares y luego se estableció en 110 dólares el barril. En estos momentos, bajaron a los 103 dólares, un precio que, como dijimos, subió casi un 30% en su valor en apenas 10 días de conflicto.

En ese contexto, Wall Street cerró la semana en rojo y abrió este lunes de la misma manera. Los principales índices de Estados Unidos registraron caídas de hasta 3%, con pérdidas más marcadas en los sectores cíclicos, los más sensibles a una desaceleración económica. El dólar se "fortalece", pero eso lleva las inversiones a los bonos soberanos de ese país. No van al motor de la economía norteamericana: las empresas y sus acciones.

La presión inflacionaria también se hizo sentir en el mercado de deuda. El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense fortaleció al dólar a nivel global y golpeó a los mercados emergentes, además de generar retrocesos en metales (como el oro y la plata) y commodities, como los alimentos. El gran problema es el precio del petróleo al tener el paso por el estrecho de Ormuz severamente restringido para los enormes buques de transporte.

A ese escenario se sumó un dato que encendió nuevas alarmas sobre la economía norteamericana. El mercado laboral mostró una pérdida de 92.000 puestos de trabajo en febrero, muy por debajo de las expectativas de los analistas, que proyectaban una creación cercana a los 50.000 empleos. La sorpresa negativa profundizó la corrección en las acciones. Ese era uno de los puntos en los que Trump insistía con una recuperación inédita de la economía en su país. Sin embargo, la guerra que desató, complica a la propia economía de los Estados Unidos.

comunidado de YPF Marín La imagen de YPF que acompaña el posteo del CEO de la empresa, Horacio Marín. (Foto: Cuenta de X de Horacio Marín)

Cómo afecta la guerra a la economía argentina

La Argentina no logró desacoplarse de ese clima internacional adverso. El S&P Merval acumuló una caída de 2,5% en dólares en las últimas cinco ruedas, arrastrado por la debilidad del sector financiero. Los balances de los bancos mostraron un aumento de la morosidad y resultados muy inferiores a los registrados en 2024. De nuevo, el dinero internacional - ante las crisis - busca refugios y los bonos de EE.UU. es el mejor lugar. En consecuencia, la compra de bonos de países como la Argentina, cae.

En paralelo, el riesgo país se mantiene elevado y se ubica en 573 puntos básicos. En ese marco, el ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a insistir en que el Gobierno prioriza profundizar el financiamiento en el mercado local antes de pensar en una nueva emisión de deuda en Wall Street. Es una verdad de perogrullo, porque con casi 600 puntos de riesgo país, el eventual crédito produciría un interés imposible de afrontar.

Mientras tanto, en el mercado de pesos, los bonos ajustados por CER mostraron una recuperación tras la revisión al alza de las proyecciones de inflación que difundió el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central. Pero el problema está con el retroceso de los bonos soberanos que operan en baja, con las mayores pérdidas concentradas en los vencimientos más largos. En Wall Street, en promedio, las acciones de empresas argentinas caen este lunes un 2%.

Por la guerra que no se detiene, Los sectores más golpeados son los bancos y las empresas vinculadas al consumo. Incluso YPF, la empresa argentina que subía su valor por ser exportadora - discreta - de petróleo también empieza a ser afectado. Su nivel de aumento es menor, solo del 0,36%. La continuidad del conflicto afecta al mundo entero y a la Argentina en su plan para modificar los términos de la producción económica y potenciar las exportaciones.

Como bien dice el último comunicado del CEO de YPF, Horacio Marín, hay un compromiso para evitar "cimbronazos" en los precios del combustible. "La volatilidad y la incertidumbre no genera valor real sino especulación de corto plazo y nosotros buscamos ser confiables en el tiempo", dice Marín, quien ya advirtió que si la guerra se prolonga, el compromiso de no tocar los precios es más complejo.