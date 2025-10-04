En vivo Radio La Red
Deportes
Mundial Sub 20
Argentina
Chile 2025

Mundial sub 20: Argentina le ganó 1-0 a Italia y se quedó con el primer puesto en su grupo

El equipo de Diego Placente hizo una fase de grupos perfecta con tres triunfos en tres partidos y mantiene el objetivo de sumar el séptimo título en la categoría.

La Selección argentina le gana 1-0 a Italia y se queda con el primer puesto en su grupo en el Mundial Sub 20. (Foto: AP)

La Selección argentina Sub 20 enfrentó a Italia en el cierre de la fase de grupos del Mundial de Chile 2025, con el objetivo de asegurar el primer puesto del Grupo D y llegar a los octavos de final con el mejor cruce posible. El elenco nacional triunfó por 1-0 y pasó de ronda sin complicaciones con puntaje ideal.

Mundial Sub-20: cómo quedó el grupo de la Selección Argentina tras el sorteo (Foto: archivo)

El equipo de Placente no sufrió sobresaltos desde el juego, más allá de dos revisiones que resultaron favorables: un gol de Italia que se anuló por falta y un supuesto penal que no se cobró por simulación del jugador italiano.

A los 29 minutos del segundo tiempo llegó la emoción más grande del partido: tras una tremenda jugada individual, Dylan Gorosito, lateral derecho de Boca, se metió en el área con un autopase y definió ante la salida del arquero para desatar el delirio argentino y poner el 1-0. con el que finalizaría el partido.

Con este resultado, la Selección argentina se enfrentará al mejor tercero de los grupos B, E o F. Por su parte, Italia avanzó a la fase final como segundo y se medirá ante el puntero del grupo E, que por el momento es Estados Unidos.

Argentina llegaba con puntaje ideal (6) tras vencer a Cuba (3-1) y Australia (4-1), mientras que Italia era su escolta con 4 puntos. Con el empate, la Albiceleste se quedaba con la cima del grupo, pero la victoria potenció si imagen y lo puso como candidato en una jornada en la que España le ganó 1-0 a Brasil y lo eliminó del mundial por primera vez en la historia de la categoría en esta instancia inicial.

Así formó Argentina vs. Italia – Mundial Sub 20

  • Arquero: Santino Barbi
  • Defensores: Santiago Fernández, Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio Soler
  • Mediocampo: Milton Delgado, Tobías Andrada
  • Ofensivos: Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Santino Andino
  • Delantero: Alejo Sarco
  • DT: Diego Placente

El gol de triunfo de Argentina

