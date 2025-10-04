Mundial sub 20: Argentina le ganó 1-0 a Italia y se quedó con el primer puesto en su grupo

la-seleccion-argentina-le-gano-1-0-a-italia-y-avanzo-como-puntero-a-la-siguiente-ronda-del-mundial-sub-20-foto-ap-5WG7TJ2R35CYNPTEXVSUEGX5BM
La Selección argentina le ganó 1-0 a Italia y avanzó como puntero a la siguiente ronda del Mundial sub 20. (Foto: AP)
Argentina llegaba con puntaje ideal (6) tras vencer a Cuba (3-1) y Australia (4-1), mientras que Italia era su escolta con 4 puntos. Con el empate, la Albiceleste se quedaba con la cima del grupo, pero la victoria potenció si imagen y lo puso como candidato en una jornada en la que España le ganó 1-0 a Brasil y lo eliminó del mundial por primera vez en la historia de la categoría en esta instancia inicial.
Así formó Argentina vs. Italia – Mundial Sub 20
- Arquero: Santino Barbi
- Defensores: Santiago Fernández, Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio Soler
- Mediocampo: Milton Delgado, Tobías Andrada
- Ofensivos: Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Santino Andino
- Delantero: Alejo Sarco
- DT: Diego Placente
El gol de triunfo de Argentina