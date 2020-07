Deuda: los mercados desoyen discursos y siguen apostando a un acuerdo

"El paso constructivo dado por el grupo duro de bonistas incrementa las probabilidades de un acuerdo al 100%", dice un informe, que agrega que ahora todo depende de Guzmán (Foto: Ministerio de Economía).

Tras la contrapropuesta de los bonistas a la Argentina y el inmediato rechazo por parte de Alberto Fernández y Martín Guzmán, los títulos locales operan ligeramente en alza, con ganancias de caso 1% en la apertura. ¿Qué están viendo los mercados en esta extensa negociación de la deuda argentina? Simplemente observan un acercamiento entre las partes más allá del discurso bélico, puntualmente del ministro de Economía. La diferencia entre las dos posturas se redujo a sólo tres dólares por lo que es inevitable el acuerdo. El interrogante es cuándo, no si habrá un entendimiento.

La jugada de los acreedores no era esperada por el Gobierno. Menos antes de la presentación de Alberto Fernández en el Council of the Americas a través de una videoconferencia.

La sorpresa vino por el acuerdo de “lock up” de los tres grupos de acreedores, es decir, que por contrato, los fondos de inversión están obligados a moverse en bloque. Esto incluye a los grupos “Exchange”, “Ad Hoc” pero también el “Argentina Credit Committee” que inicialmente había aceptado la propuesta de Guzmán. Como representan cerca del 38% del total de los bonos argentinos a renegociar, los tres grupos unidos pueden bloquear la oferta argentina.

Por ello, la cuestión pasa ahora por reencauzar el diálogo entre las partes y encontrar un mecanismo de marketing del acuerdo de manera tal que no se muestre al Gobierno cediendo en sus pretensiones. La tarea será también del banco asesor, Lazard que cobra comisiones en función del acuerdo obtenido.

Pero no todo es dinero. En la diferencia entre la postura argentina y la de los acreedores hay cuestiones legales. Puntualmente los bonistas insisten en que haya cláusulas “anti Pacman” en los nuevos bonos, de manera tal de que en caso de una nueva renegociación a futuro de la deuda argentina, el gobierno de turno no pueda recurrir a ese mecanismo.

El “Pacman”, en la jerga de la negociación, era la posibilidad que legalmente le asiste al gobierno argentino de ir haciendo acuerdos en determinados bonos, y luego, en nuevas ofertas, con ligeras mejoras en los nuevos bonos, ir absorbiendo a aquellos papeles que no se habían adherido inicialmente a la propuesta. Ecuador ya puso cláusulas en ese sentido en la oferta que tiene en curso con sus bonistas. Para ganar credibilidad, ese país también puso como condición al entendimiento que haya un programa con el FMI vigente, lo que hace más previsible su capacidad de pago a futuro.

Según un informe de Delphos, “el paso constructivo dado por el grupo duro de bonistas incrementa las probabilidades de un acuerdo al 100%, que ahora pasó a depender del Gobierno”. Agregan que “debería haber un acuerdo a mitad de camino de la diferencia actual” y que mantienen “una visión constructiva sobre la deuda en dólares argentina, entendiendo que las bajas son oportunidad de compra” con un potencial de subas de “entre 25% y 50%”.