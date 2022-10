Diálogos con José Tasa

José Tasa: Recuerde lo que le dije semanas atrás…cuando dos abogados comandan los dos bancos centrales más importantes del planeta, no hay milagros. Más allá de esta chanza que repito a mis amigos letrados, creo que Jerome Powell en la Fed y Christine Lagarde en el Banco Central Europeo cometieron errores marcados en la política monetaria durante la pandemia. Después reaccionaron tarde con la llegada de la inflación que generaron. Y ahora están exagerando la dureza en la política anti inflacionaria. Los mercados lo sufren. Hay pérdidas de 30% en un año en las tecnológicas. La Fed infló demasiado y ahora pincha la propia burbuja.

Periodista: ¿Cuánto más puede caer?

José Tasa: Ojalá lo supiera. Pero horas atrás Jamie Dimon, de JP Morgan señaló que Estados Unidos va hacia una recesión y que puede haber una caída adicional del 20% en el S&P. Durísimo. Tome en cuenta que me preocupa más el contexto internacional que los factores domésticos. Es que el impacto puede ser muy duro.

Banco central soja.jpg Preocupa más el contexto internacional que los factores domésticos. (Foto: archivo)

Periodista: Y encima está la invasión rusa…

José Tasa: El mundo está muy complicado. Acá no nos damos cuenta por qué tenemos problemas por doquier. Pero hay que preocuparse. Incluso los candidatos a presidente deberían tener en cuenta que el contexto internacional que los va a recibir va a ser muy complejo. Muy complejo. Europa está jaqueada por la inflación y los coletazos de la guerra. Y no hay líderes en medio de esta crisis. Basta ver lo que pasa con Inglaterra, que de seguir con la mala praxis económica, va camino a ser un mercado emergente.

Periodista: ¿Y de Argentina? ¿Cómo la ve?

José Tasa: Potenciando los males mundiales. Es decir, yendo con altísima inflación a una recesión. No hay señales de que la inflación del 2023 pueda ser menor que la del 2022. Y sin suponer saltos en el tipo de cambio oficial. De nuevo, hay que esperar al próximo gobierno para presenciar un plan de estabilización. En el ínterin se trata de hacer “damage control”, es decir, limitar los daños. El kirchnerismo se niega a devaluar. Pero es imposible que el Banco Central pueda acumular reservas con una brecha cambiaria del 110%. El dólar soja estira el horizonte tres meses. Pero son solo 90 días. Y pasan rápido.

Periodista: Se viene el dato de inflación…

José Tasa: El jueves primero la de Estados Unidos. Llega a ser la interanual mayor al 8,3% y tenemos otro derrumbe en Nueva York. El viernes 14 el INDEC mostrará la de aquí que debería ser menor al 7%. Igual es altísima.

Reserva Federal FED horz Hay pérdidas de 30% en un año en las tecnológicas. La Fed infló demasiado y ahora pincha la propia burbuja. (Foto: archivo)

Periodista: ¿Qué hará el BCRA con las tasas?

José Tasa: Creo que tratará el tema en la reunión de directorio del jueves 20. No creo que lo haga antes. Depende del número que difunda el INDEC. Mis fuentes me aseguran que Pesce no quiere subir la tasa. Sostiene que la efectiva anual del plazo fijo está en 107% por encima de la inflación esperada para los próximos doce meses, en 103%.

Periodista: Se viene en paralelo el dólar Coldplay.

José Tasa: En realidad lo quieren llamar “dólar cultural”. Quien lideró las negociaciones fue Carlos Rottemberg, presidente de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales. Como tenían demoras en los pagos, propusieron 30% de suba en el precio del dólar. En teoría sale en las próximas horas en el Boletín Oficial. No estamos hablando de montos importantes, pero estimo que son 150 millones de dólares al año como mucho. A ello se suma el dólar Qatar, más importante en lo que a montos se refiere. Estamos hablando de 750 millones por mes que se le van al BCRA de las manos. No lo tienen bien definido aunque la idea es subirlo a $200 y sumarle los impuestos. Otra alternativa es incrementar en 15 puntos porcentuales la percepción a cuenta del pago de Bienes Personales y Ganancias. Veremos. Lo que nadie contempla es que el FMI en su última revisión fue muy estricto contra los tipos de cambios múltiples en la Argentina. Por ejemplo, el dólar soja. Es algo a considerar en la puesta en marcha de estos mecanismos.