Diálogos con "José Tasa": el acuerdo con el FMI, las reservas del BCRA y el futuro del dólar marcan la agenda del verano financiero 2022

José Tasa: Siempre hay que estar atentos en estos días porque los gobiernos en Argentina aprovechan para meter medidas o concretar negocios aprovechando que la sociedad está con la atención puesta en otro lado. Fíjese sino el decreto del viernes 24 en el que se da beneficios a Aerolíneas Argentinas, perjudicando a las “low cost”, pero más importante aún es que se perjudican a los consumidores. Los precios de los pasajes aéreos son muy caros y con esa disposición se harán más caros aún. A los argentinos de menores ingresos, se los lleva a viajar en ómnibus con esa medida. Todo al revés. Volviendo al tema central, esta semana está marcada por la aprobación del convenio fiscal con provincias que da luz verde a la suba de ingresos brutos en esos distritos y encima, la recomendación de instaurar el Impuesto a la herencia. Es muy ideológico este Gobierno. Se trata de un tributo que recauda muy poco y que es fácil de eludir.

Periodista: Después está la suba de la alícuota de Bienes Personales en el Senado.

José Tasa: Se trata el viernes y se aprueba sin dudas. Allí si bien se eleva el mínimo de 2 a 6 millones, se aumentan las alícuotas en diferentes escalas. Recuerde la frase ya algo vieja de que la Argentina se convierte en lo económico en la camiseta de Nueva Chicago: verde y negra. En dólares y sin declarar. Es lo que están logrando en este gobierno con el aumento de la presión impositiva. Es más de lo mismo.

Periodista: Lo del FMI es más de lo mismo.

José Tasa: Usted se va a aburrir conmigo. Hace tiempo que le dije que Argentina va a entrar en atraso con el pago del vencimiento de marzo del FMI. El de enero lo pagan. El del 22 de marzo ya es otra cosa. Son u$s2.800 millones y ahí entraremos en atrasos. La única duda que tengo es por cuánto tiempo.

Periodista: Va a haber ruido en el verano…

José Tasa: Puede ser. Igual el Gobierno no va a hacerse el revolucionario, va a decir que siguen negociando. Pero con ese cuento, ya pasaron dos años y no han logrado nada. Y van a seguir con ese cuento. El problema lo tiene el BCRA.

Periodista: ¿Por qué?

José Tasa: Porque se está quedando sin reservas. Hay un excelente informe de la consultora 1816 sobre la disponibilidad de reservas del BCRA. En el primer trimestre el gobierno tiene que pagar entre FMI, Club de París y deuda la friolera de u$s4.630 millones, bastante por encima del stock de reservas actual. El mercado va a comenzar a descontar anticipadamente el atraso, “arrears” técnicamente, o default con el FMI. Con reservas escasas lo que va a estar bajo presión es el tipo de cambio oficial. El informe de esa consultora dice que no ven un salto brusco del tipo de cambio porque “el gobierno preferirá endurecer cepo, subir tasa, o tener reservas negativas antes que devaluar”. No estaría yo tan seguro. Pero va a haber ruido.

Periodista: ¿Se anima a vender dólar futuro a fin de febrero?

José Tasa: No. El premio es bajo y el riesgo es alto.

Periodista: ¿Cómo sigue la negociación con el FMI?

José Tasa: Es un metaverso. Forma parte de otra realidad. Es virtual. Hasta que el FMI no envíe una misión a la Argentina no va a pasar nada. Tome en cuenta además que el 3 de enero asume el nuevo director del Hemisferio Occidental del FMI, el brasileño Ilan Goldfajn. Es muy ortodoxo. No se ilusione con que por el hecho de ser de Brasil va a jugar por el gobierno. Esa visión futbolística es otro metaverso. Y le recuerdo que el staff del FMI es reacio a los acuerdos “light”.

Periodista: ¿El contexto internacional cómo lo ve?

José Tasa: Está todo el mundo muy asustado con el Ómicron. Pero las acciones en Wall Street no reflejan esos temores de los gobiernos. Las acciones de las empresas de turismo, las aerolíneas caen, pero en general los índices van hacia arriba. El JP Morgan dice que no hay riesgos de caídas profundas. La lira turca, que fue una tragedia en las últimas semanas, parece estabilizarse. Es un fin de año en el que como siempre, las grandes apuestas ya se hicieron, y sólo se hace mantenimiento. No hay nada más en juego. Por eso no espere grandes cambios en los mercados.

Periodista: ¿Y el planeta cripto? ¿Qué hay que aguardar?

José Tasa: Ahí también hay vacaciones por el Año Nuevo. El bitcoin se movió poco, cerca de los u$s51.000. Lo mismo con Ether, que está en torno a los u$s4.000. Tuvieron su rally de Santa Claus, pero el mercado cripto también descansa en estos días.