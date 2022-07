Tras la salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía, se acentuó la volatilidad cambiaria y la escalada en las cotizaciones de todos los tipos de cambio. Luego, las distintas medidas ejecutadas por el Gobierno fueron acrecentando la incertidumbre y generando nuevos récords históricos en el valor de las divisas.

mercado financiero.jpg Dólar hoy y dólar blue: tras la nueva medida sobre las divisas para turistas extranjeros, a cuánto cotizan este 22 de julio.

El dólar blue, sin freno

Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó el día de ayer con ventas por un monto aproximado de US$ 50 millones, en una rueda en la que se concretaron pagos por ese monto en el rubro energía.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 163 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 788 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 1288 millones.

¿A cuánto cotiza el dólar oficial?

La cotización del dólar oficial abrió sin modificaciones respecto a la jornada anterior y opera en $136,32. En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense también arrancó el día sin saltos respecto al cierre previo, en un promedio de $129,58.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marca un promedio de $177,22 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $224,93.

Turistas no residentes podrán vender divisas al valor del dólar blue: todos los detalles Dólar hoy y dólar blue: tras la nueva medida sobre las divisas para turistas extranjeros, a cuánto cotizan este 22 de julio. Télam

En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota del 45%- se ubicó en $238,56.

¿Cómo cotizan los dólares financieros?

Los dólares financieros vienen de una semana con tendencia alcista y batiendo récords. Luego de subir un promedio el 8% en el día de ayer, ambos abrieron con estabilidad y luego rebotaron.

El contado con liquidación (CCL) opera a $321,49 para la compra y $325,97 para la venta. En tanto, el MEP o Bolsa se ubica en los $317,82 para la compra y $318,98 para la venta.

En tanto, el riesgo país argentino subía 3,8 % y se ubicaba en 2.945 puntos básicos, de acuerdo con el índice que elabora el JP Morgan.