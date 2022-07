Live Blog Post

11:20 - La broma de Silvina Batakis sobre los dólares que necesita River para traer a Miguel Borja

En medio de la crisis económica que vive el país y que directamente afecta al fútbol. Por las trabas que hay sobre los dólares, los clubes argentinos están complicados para reforzarse con futbolistas extranjeros. En este contexto, la flamante ministra bromeó sobre la situación de River y Miguel Borja...

En una entrevista en C5N a poco de asumir en el cargo, a Batakis le consultaron sobre si le daría los dólares al Millonario para poder cerrar la negociación por el delantero de Junior, que se complicó por la imposibilidad de no poder pagar en dólares. "No, por supuesto que no. Eso seguro que no. Todo para Boca", expresó, entre risas.