Diálogos con "José Tasa"

-José Tasa: Mañana por lo pronto tenemos el cierre del canje de la deuda en pesos que vence en los próximos 90 días. Es ideal para los bancos dado que recibirán un bono dual, que les asegura ganarle al dólar oficial y a la inflación. Tal como me dijo un colega banquero, se van a tirar de cabeza al canje dado que les brinda una cobertura que hoy no existe. Lo mismo las compañías de seguros. Pero además tenemos el dato de inflación en Estados Unidos y al día siguiente, la de la Argentina en julio. Creo que va a ser un dolor de cabeza adicional para el gobierno una inflación cercana al 8% en un mes. Y temo que si en Estados Unidos el dato interanual se mantiene en ascenso, puede gatillar nuevas ventas de acciones en las bolsas de Nueva York. Jerome Powell no viene siendo muy efectivo con la reducción de la inflación. Parece un argentino...

-Periodista: ¿Qué medidas se vienen?

-José Tasa: Esta semana va a estar cargada también de anuncios oficiales. Van a querer tapar el dato de inflación. Por lo pronto van a adelantar el pago de anticipos del impuesto a las Ganancias de las empresas. Es pan para hoy y hambre para mañana.

-Periodista: ¿Hay algo más?

-José Tasa: Además del canje de bonos, se viene el anuncio del bono a jubilados. Veremos el monto que se defina pero el costo fiscal no va a ser menor a los $50 mil millones. La promesa de equilibrar las cuentas públicas está por verse. No creo que haya muchos avances en ese sentido. Lo que aún no sé es cómo el BCRA auxiliará al Tesoro para que pueda cumplir con diferentes compromisos si Sergio Massa prometió que no habrá más Adelantos Transitorios. Por ahí va por la compra de títulos de deuda en el mercado secundario a alguna entidad oficial que primero le haya comprado bonos al gobierno en una licitación. Veremos. Los números fiscales son complicados. No sólo tiene que refinanciar la deuda Massa sino además tiene que cubrir el rojo fiscal de todos los meses.

-Periodista: ¿Y las designaciones?

-José Tasa: La salteña Flavia Royón asumirá como secretaria de Energía, con Santiago Yanotti como subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Bernal como subsecretario de Hidrocarburos y Cecilia Garibotti como subsecretaria de Planificación. Es de Salta, del área energética y antes trabajó en un frigorífico de la familia Brito. Difícil tarea por delante. Bernal deja el Enargas para ser subsecretario. En teoría también esta semana se deben dar a conocer los detalles de la segmentación de tarifas en electricidad y gas. Va a generar mucho ruido. Los aumentos serán mayores y para más usuarios. Resta definir el puesto de viceministro. Massa insistirá con Rubinstein. No creo que pase el veto del Instituto Patria.

-Periodista: ¿Y el dólar oficial?

-José Tasa: Es el tema central. No hay avances en la negociación con el campo. A decir verdad, las propuestas que recibieron no fueron atractivas. Están esperando que ingresen dólares de prefinanciación de cerealeras. Hay que seguir día a día el dato de variación de las reservas. El atraso del tipo de cambio oficial ronda el 40%. Es cierto que en septiembre disminuyen las importaciones de energía pero también las liquidaciones del campo.

-Periodista: ¿Compraría acciones argentinas?

-José Tasa: No sólo me generan dudas las vicisitudes de la economía local sino también las de EE.UU. De nuevo, temo que el dato de inflación norteamericana vuelva a ser elevado. La Bolsa, medida en dólares al tipo de cambio del “contado con liqui”, está regalada. Pero atención que se mueve en función ya de lo que sucede con emergentes. El último rally alcista se dio en paralelo a igual tendencia en San Pablo. Iría comprando pero de manera muy gradual.