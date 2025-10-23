Donald Trump analiza cuadriplicar la cuota de importaciones de carne vacuna desde Argentina

Se suma esta postura de cuadruplicar las importaciones de carne pese a la oposición de los ganaderos del país del norte.

Trump: ayuda a la Argentina, queja de ganaderos norteamericanos

La Casa Blanca se dispone a tomar una medida para el mercado interno que beneficia a la Argentina. Para bajar el precio de la carne en los Estados Unidos, va a importar más carne. Y uno de los países beneficiados es el nuestro. El anunció habla de la intención de cuadruplicar las importaciones de carne argentina. En los últimos años, se ha mantenido estable:

La cuota anual asignada a nuestro país es de 20.000 toneladas por año, fácilmente verificable

En diciembre 2021 se establecieron los criterios para la distribución de esta cuota

2022: Cuota nuevamente de 20.000 tal año

2023: La cuota anual se mantiene en 20.000 t.

2024: La cuota permanece en 20.000

2025: Cuota de 20.000 t. Hasta ahora, se distribuyeron 19.123 t.

La novedad, si se instrumenta esta postura de Trump, permitirá pasar de 20 a 80.000 toneladas por año de envío de carnes argentinas a los Estados Unidos. Una ecuación perfecta: más producción, más exportaciones y mayor ingreso de divisas genuinas que tanto necesitamos.

De nuevo hay que mencionar al "benefactor" de la Argentina que tiene la Casa Blanca. Scott Bessent, el secretario del Tesoro, dijo: “El gobierno argentino está abierto, y está funcionando, por lo que podemos negociar con ellos”. Por lo anunciado, no solo es el apoyo con una lluvia de dólares para sostener tanto a las reservas como la cotización de la divisa. También es una ayuda importante aumentar las importaciones de productos argentinos, una forma clara y directa de conseguir dólares genuinos como se hace en todo el mundo: exportando cada vez más.

El frente interno, contra las importaciones desde la Argentina

Es un análisis simplista, pero sirve para marcar las líneas internas en Washington. Si Bessent es el "bueno", el papel de "mala" le corresponde a Brooke Rollins. Es la secretaria de agricultura. La primera que puso reparos a la ayuda de 20.000 millones de dólares para la Argentina. En rigor, Rollins llevó al salón oval las quejas de los productores de granos. Por los aranceles a China, ese país fue a buscar los granos al sur del continente: a la Argentina.