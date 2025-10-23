En vivo Radio La Red
Economía
Donald Trump
carne
Acuerdo comercial

Donald Trump analiza cuadriplicar la cuota de importaciones de carne vacuna desde Argentina

Trump, con la ayuda de 20.000 millones de dólares, despertó la queja del sector agricultor estadounidense porque se destinan "sus" impuestos para ese fin. Ahora, otra medida del presidente vuelve a poner a Argentina en el centro de la interna de ese país.

por Roberto Adrián Maidana |
El presidente Donald Trump está dispuesto a dar otro paso para ayudar a la economía argentina. Está decidido a cuadruplicar el volumen de importaciones de carnes desde nuestro país. El argumento "interno" es que las mayores importaciones ayudarán a que bajen los precios en el mercado local de los Estados Unidos.

Leé también Carne argentina: la contundente respuesta del presidente de la SRA a la secretaria de Trump
La respuesta del campo al comentario de la secretaria de Trump sobre la aftosa en Argentina

La decisión de la Casa Blanca es otra manera de impulsar a la producción argentina. Con mayores exportaciones desde el campo, en este caso con la carne, llegarán dólares genuinos que nuestro país tanto necesita. Sin embargo, esta medida sumó a los ganaderos norteamericanos a las quejas de los granjeros. La ayuda a la Argentina complica sus actividades que ya están afectadas por el efecto que tuvieron los aranceles sobre China. El gigante asiático, en represalia, disminuyó las compras a Estados Unidos y aumentó las importaciones desde nuestro país.

Ahora, esta multiplicación por cuatro, de las compras de carne argentina ya tiene el rebote negativo de los ganaderos de Estados Unidos. Legisladores y agricultores de Nebraska rechazan el plan de Trump de importar carne argentina. Junto a los de otros estados, afirman que las negociaciones de Trump para importar carne argentina no son una solución a la amenaza del suministro interno de alimentos y afectan a su producción.

En poco más de un mes, Estados Unidos lanzó muchas líneas de ayuda importante a la Argentina. Un "swap" de 20.000 millones de dólares, trabaja con otro fondo similar de aportes privados, compra de bonos soberanos y la intervención en el mercado local de divisas (ayer hizo bajar al dólar).

Se suma esta postura de cuadruplicar las importaciones de carne pese a la oposición de los ganaderos del país del norte.

Trump: ayuda a la Argentina, queja de ganaderos norteamericanos

La Casa Blanca se dispone a tomar una medida para el mercado interno que beneficia a la Argentina. Para bajar el precio de la carne en los Estados Unidos, va a importar más carne. Y uno de los países beneficiados es el nuestro. El anunció habla de la intención de cuadruplicar las importaciones de carne argentina. En los últimos años, se ha mantenido estable:

  • La cuota anual asignada a nuestro país es de 20.000 toneladas por año, fácilmente verificable
  • En diciembre 2021 se establecieron los criterios para la distribución de esta cuota
  • 2022: Cuota nuevamente de 20.000 tal año
  • 2023: La cuota anual se mantiene en 20.000 t.
  • 2024: La cuota permanece en 20.000
  • 2025: Cuota de 20.000 t. Hasta ahora, se distribuyeron 19.123 t.

La novedad, si se instrumenta esta postura de Trump, permitirá pasar de 20 a 80.000 toneladas por año de envío de carnes argentinas a los Estados Unidos. Una ecuación perfecta: más producción, más exportaciones y mayor ingreso de divisas genuinas que tanto necesitamos.

De nuevo hay que mencionar al "benefactor" de la Argentina que tiene la Casa Blanca. Scott Bessent, el secretario del Tesoro, dijo: “El gobierno argentino está abierto, y está funcionando, por lo que podemos negociar con ellos”. Por lo anunciado, no solo es el apoyo con una lluvia de dólares para sostener tanto a las reservas como la cotización de la divisa. También es una ayuda importante aumentar las importaciones de productos argentinos, una forma clara y directa de conseguir dólares genuinos como se hace en todo el mundo: exportando cada vez más.

El frente interno, contra las importaciones desde la Argentina

Es un análisis simplista, pero sirve para marcar las líneas internas en Washington. Si Bessent es el "bueno", el papel de "mala" le corresponde a Brooke Rollins. Es la secretaria de agricultura. La primera que puso reparos a la ayuda de 20.000 millones de dólares para la Argentina. En rigor, Rollins llevó al salón oval las quejas de los productores de granos. Por los aranceles a China, ese país fue a buscar los granos al sur del continente: a la Argentina.

