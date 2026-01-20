En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
Dólar
Banco Central
MERCADO CAMBIARIO

El dólar toma distancia del techo de las bandas y se mantiene estable

La cotización se mantuvo estable en el mercado mayorista y en bancos, mientras el ajuste diario de las bandas del Banco Central volvió a ensanchar la distancia con el límite superior del régimen.

El dólar toma distancia del techo de las bandas y se mantiene estable

El dólar cerró este martes sin cambios tanto en el mercado mayorista como en las entidades bancarias, en una rueda que volvió a ampliar la distancia entre la cotización y el techo de las bandas cambiarias que fija el Banco Central y que se ajustan diariamente.

Leé también Cris Morena lanzó un campamento de verano por 1500 dólares y la liquidaron en redes: "¿Tengo que pesar...?"
Cris Morena lanzó un campamento de verano por 1500 dólares y la liquidaron en redes: ¿Tengo que pesar...?

A comienzos de enero, el tipo de cambio se ubicaba a apenas 5% del límite superior del régimen, mientras que en septiembre pasado llegó a tensionar ese nivel. En ese momento, el Banco Central debió intervenir con ventas de contado por USD 1.110 millones en apenas tres jornadas, entre el 17 y el 19 de ese mes.

banco-central-1203451

El escenario en 2026 es distinto. El dólar oficial se encuentra actualmente unos $20 por debajo del cierre del año pasado y el Banco Central volvió a posicionarse como comprador neto en el mercado, con adquisiciones que ya superan los USD 700 millones en lo que va del mes.

En la jornada de este martes, el dólar mayorista finalizó estable en $1.434,50, con un volumen operado de USD 278,6 millones en el segmento contado. En lo que va de enero, el dólar comercial acumula una baja de $20,50, equivalente al 1,4%, mientras que el techo de la banda cambiaria avanzará 2,5% en el mes, en función del IPC de noviembre informado por el Indec.

Con el límite superior ubicado en $1.551,11, el tipo de cambio oficial quedó a $116,61 de ese valor, una brecha del 8,1%, la más amplia desde mediados de noviembre del año pasado.

En el Banco Nación, el dólar al público cerró sin variaciones en $1.460 para la venta. Según el Banco Central, el promedio del dólar minorista en el sistema financiero fue de $1.454,04 para la venta y $1.411,50 para la compra.

El dólar blue también terminó sin cambios, a $1.505 para la venta, luego de haber iniciado la rueda en $1.500.

En el mercado de futuros, los contratos mostraron un cierre mixto, con un volumen de operaciones equivalente a USD 793 millones. La posición más operada, correspondiente a fin de mes, retrocedió $1,50 o 0,1%, hasta $1.448,50, mientras que desde julio de 2026 en adelante los contratos registraron subas de entre 0,1% y 0,6%.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Dólar Banco Central
Notas relacionadas
El dólar oficial tocó mínimos de dos meses y el Banco Central volvió a acumular reservas
El dólar oficial tuvo el mayor retroceso en dos meses: cuánto cayó en la última semana
Tras la inflación de diciembre, ¿hasta dónde suben las bandas cambiarias en febrero?
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar