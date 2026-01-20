El dólar toma distancia del techo de las bandas y se mantiene estable

Con el límite superior ubicado en $1.551,11, el tipo de cambio oficial quedó a $116,61 de ese valor, una brecha del 8,1%, la más amplia desde mediados de noviembre del año pasado.

En el Banco Nación, el dólar al público cerró sin variaciones en $1.460 para la venta. Según el Banco Central, el promedio del dólar minorista en el sistema financiero fue de $1.454,04 para la venta y $1.411,50 para la compra.

El dólar blue también terminó sin cambios, a $1.505 para la venta, luego de haber iniciado la rueda en $1.500.

En el mercado de futuros, los contratos mostraron un cierre mixto, con un volumen de operaciones equivalente a USD 793 millones. La posición más operada, correspondiente a fin de mes, retrocedió $1,50 o 0,1%, hasta $1.448,50, mientras que desde julio de 2026 en adelante los contratos registraron subas de entre 0,1% y 0,6%.