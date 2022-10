El Banco Central acumuló un récord de reservas en septiembre y Economía prepara medidas

El BCRA embolsó US$ 4.968 millones (64% del total ingresado a través del Programa) y culminó el mes con un nivel de reservas de US$ 37.621 millones, unos US$ 890 millones más que a principios de mes, ya que hubo que pagar un vencimiento de US$ 2.600 millones al FMI.

Ese último monto se recuperará en los próximos días cuando ingresen alrededor de US$ 3.900 millones, una vez que el Directorio del FMI dé el visto buenos a la segunda revisión técnica del acuerdo de facilidades extendidas (EFF) que le otorgó a la Argentina para refinanciar la deuda de US$ 44.500 millones contraída por la gestión de Mauricio Macri.

Sergio Massa en comisión de presupuesto de Diputados, empezó el tratamiento del Presupuesto 2023.jfif Sergio Massa anunciará medidas tras la recomposición de las reservas del Banco Central. (Foto: archivo)

Banco Central con reservas récord y medidas inminentes en Economía

El ministro de Economía, Sergio Massa, dijo el viernes que "tenemos que cuidar cada dólar que entró". En razón de ello, agregó, mañana será comunicada "una serie de medidas para incrementar el volumen de exportaciones; y un nuevo sistema para que aquellos que hicieron trampa y consiguieron que jueces habiliten importaciones vean caído ese beneficio".

"El programa de cuidado de reservas comienza el lunes", afirmó Massa en la conferencia de prensa posterior al cierre del Programa en la que, aseguró, no se repetirá "con la misma lógica que en el caso de la soja", pero que sí buscará promover la exportación de productos de valor agregado.

Anticipó que habrá medidas para mayores exportaciones en el sector de la tecnología y también otras vinculadas al uso de licencias automáticas y a una cuenta corriente única para el funcionamiento del mercado del comercio exterior.

El objetivo, aseguró, es "que no haya un mal uso de los dólares de los argentinos que generan valor, exportan y generan divisas para la Argentina y terminan trayendo como reservas, después se terminan mal usando por parte de algunos que abusan de la fragilidad o los agujeros normativos del Estado".