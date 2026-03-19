El Banco Central extendió a 52 días la compra de dólares, pero las reservas cayeron por séptimo día

A pesar de la acumulación de divisas, las reservas cerraron la última jornada en USD 43.702 millones, con una caída diaria de USD 793 millones, explicada en gran medida por la baja en la valuación de activos que integran el stock.

El nivel actual se ubica por debajo del máximo reciente alcanzado a fines del mes pasado, cuando las reservas llegaron a USD 46.905 millones, el registro más alto de la actual gestión y el mayor en seis años, cuando se alcanzaron los USD 47.448 millones. Desde entonces, los pagos de deuda y los movimientos en la valuación de activos impactaron sobre la evolución del stock.

El crecimiento de las reservas también estuvo condicionado por las necesidades financieras del Tesoro, que recurrió al Banco Central para adquirir divisas destinadas a cubrir vencimientos, lo que moderó el ritmo de acumulación. El ingreso de dólares que permitió sostener la intervención oficial provino, en gran parte, de la liquidación de exportaciones agropecuarias y de emisiones de deuda de empresas y provincias, que desde las elecciones legislativas de octubre de 2025 aportaron unos USD 11.000 millones.

Las declaraciones del FMI

En paralelo, la vocera del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack, destacó la continuidad en la recomposición de reservas, aunque evitó precisar plazos para la finalización de las negociaciones en curso con el equipo económico argentino. “El compromiso entre el personal del FMI y las autoridades es muy cercano, y las charlas están avanzando”, señaló en una conferencia desde Washington.

“Como hemos discutido aquí, para reconstruir las reservas internacionales, el Banco Central de la República Argentina ha comprado cerca de 3.500 millones de dólares, en reservas desde el inicio del año", afirmó Kozack. Y agregó: “Esto es equivalente a cerca de setenta millones de dólares de Estados Unidos por día”.

El dólar

En el mercado cambiario, la jornada mostró un volumen operado de USD 590,6 millones en el segmento contado. El dólar mayorista avanzó 50 centavos y cerró en $1.394,50, aunque acumula en marzo una baja de $2,50.

Para esa rueda, el Banco Central fijó el techo de la banda cambiaria en $1.637,01. De este modo, el tipo de cambio oficial se ubicó $242,51 por debajo de ese límite, lo que implica una brecha del 17,4%, la mayor desde comienzos de julio del año pasado.