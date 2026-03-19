En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
Banco Central
Reservas
ACUMULACIÓN DE RESERVAS

El Banco Central extendió a 52 días la compra de dólares, pero las reservas cayeron por séptimo día

El Banco Central acumuló más de USD 3.600 millones en 2026 y alcanzó su mayor racha compradora del año, aunque las reservas encadenaron siete bajas consecutivas.

El Banco Central extendió a 52 días la compra de dólares, pero las reservas cayeron por séptimo día

El Banco Central de la República Argentina extendió a 52 jornadas consecutivas su racha compradora de divisas en un escenario de relativa estabilidad cambiaria. Este jueves incorporó USD 132 millones, el mayor volumen de marzo, y acumuló más de USD 3.600 millones en lo que va de 2026. Sin embargo, en paralelo, las reservas internacionales registraron su séptima caída consecutiva.

Leé también El Banco Central fijó la tasa pasiva para actualizar deudas en juicios laborales y habilitó una calculadora online
el banco central fijo la tasa pasiva para actualizar deudas en juicios laborales y habilito una calculadora online

Desde el inicio de la cuarta fase del programa monetario, en enero, la autoridad monetaria sumó USD 3.611 millones a sus reservas, lo que representa más de un tercio de la meta anual prevista. Para sostener ese ritmo de compras, el organismo emitió pesos sin aplicar mecanismos de esterilización, mientras que el Tesoro absorbió parte de esa liquidez mediante colocaciones de deuda en el mercado local, con el objetivo de evitar presiones inflacionarias y cambiarias.

Banco Central 19 de marzo

Las proyecciones oficiales estiman que la acumulación de reservas para 2026 podría ubicarse entre USD 10.000 y USD 17.000 millones, en función de la evolución de la demanda de pesos y del ingreso de divisas. En ese sentido, el presidente del BCRA, Santiago Bausili, señaló que el ritmo de compras dependerá principalmente de esos dos factores. Hasta el momento, el volumen adquirido equivale al 36% del objetivo anual.

El BCRA también estableció un tope diario para la compra de dólares, limitado al 5% del volumen operado en el Mercado Libre de Cambios, y avanzó en acuerdos con empresas y entidades para canalizar operaciones por fuera del segmento mayorista, con el fin de reducir tensiones sobre el tipo de cambio.

A pesar de la acumulación de divisas, las reservas cerraron la última jornada en USD 43.702 millones, con una caída diaria de USD 793 millones, explicada en gran medida por la baja en la valuación de activos que integran el stock.

El nivel actual se ubica por debajo del máximo reciente alcanzado a fines del mes pasado, cuando las reservas llegaron a USD 46.905 millones, el registro más alto de la actual gestión y el mayor en seis años, cuando se alcanzaron los USD 47.448 millones. Desde entonces, los pagos de deuda y los movimientos en la valuación de activos impactaron sobre la evolución del stock.

El crecimiento de las reservas también estuvo condicionado por las necesidades financieras del Tesoro, que recurrió al Banco Central para adquirir divisas destinadas a cubrir vencimientos, lo que moderó el ritmo de acumulación. El ingreso de dólares que permitió sostener la intervención oficial provino, en gran parte, de la liquidación de exportaciones agropecuarias y de emisiones de deuda de empresas y provincias, que desde las elecciones legislativas de octubre de 2025 aportaron unos USD 11.000 millones.

Las declaraciones del FMI

En paralelo, la vocera del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack, destacó la continuidad en la recomposición de reservas, aunque evitó precisar plazos para la finalización de las negociaciones en curso con el equipo económico argentino. “El compromiso entre el personal del FMI y las autoridades es muy cercano, y las charlas están avanzando”, señaló en una conferencia desde Washington.

“Como hemos discutido aquí, para reconstruir las reservas internacionales, el Banco Central de la República Argentina ha comprado cerca de 3.500 millones de dólares, en reservas desde el inicio del año", afirmó Kozack. Y agregó: “Esto es equivalente a cerca de setenta millones de dólares de Estados Unidos por día”.

El dólar

En el mercado cambiario, la jornada mostró un volumen operado de USD 590,6 millones en el segmento contado. El dólar mayorista avanzó 50 centavos y cerró en $1.394,50, aunque acumula en marzo una baja de $2,50.

Para esa rueda, el Banco Central fijó el techo de la banda cambiaria en $1.637,01. De este modo, el tipo de cambio oficial se ubicó $242,51 por debajo de ese límite, lo que implica una brecha del 17,4%, la mayor desde comienzos de julio del año pasado.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Banco Central Reservas Dólar
Notas relacionadas
El Banco Central ya compró más de USD 3.000 millones en 2026
El Banco Central alcanzó 50 días consecutivos de compras y ya sumó más de USD 3.400 millones
Subió el riesgo país y bajaron las acciones argentinas en medio de la tensión global por la guerra
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar