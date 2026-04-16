El Gobierno negocia fondos con el Banco Mundial y otros organismos para el pago de la deuda

Y agrega que "el Grupo Banco Mundial está trabajando en una garantía de hasta US$2.000 millones para ayudar a refinanciar una porción relevante de la deuda de Argentina, reducir costos de financiamiento y crear mejores condiciones para un mayor flujo de inversión privada nacional e internacional. La operación propuesta está sujeta a la aprobación del Directorio Ejecutivo del Banco Mundial".

Según confirmó el propio ministro en su cuenta en la red X, este jueves por la mañana tenía previsto mantener un encuentro con Ajay Banga, presidente del Banco Mundial; luego continuará la agenda con Sergio Díaz Granado, titular del CAF y por la tarde se reunirá con Ilan Goldfajn, presidente del BID.

Los cónclaves buscan ratificar el respaldo de los organismos multilaterales de crédito al programa económico de Javier Milei mediante el otorgamiento de nuevos fondos que sirvan para cubrir el próximo vencimiento de deuda previsto para julio por unos 4500 millones de dólares.

Milei y Caputo destacaron el dato de superávit fiscal en el primer trimestre

El presidente Javier Milei y el Ministerio de Economía celebraron el nuevo dato de superávit fiscal, que alcanzó el 1,4% del PBI en el primer trimestre, logrando un excedente del 0,5%, aunque el dato es inferior al objetivo fiscal pactado con el Fondo Monetario Internacional y al calculado en el Presupuesto 2026.

Si bien en una primera instancia llegó a considerarse un mínimo de 2,2% del PBI de superávit primario, en el Presupuesto 2026 el Gobierno actualizó su previsión a 1,5% del Producto. El comunicado del acuerdo técnico alcanzado con el staff del FMI ahora menciona un umbral de 1,4% del PBI.

Milei aseguró que "el ancla fiscal no se negocia" en un posteo en X que ratificó el mensaje que dio esta semana ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham).

Según la Secretaría de Hacienda, el superávit primario ascendió en marzo a $930.284 millones, pero al sumar el gasto financiero, la cifra se reduce a $484.789 millones.

"En el primer trimestre, el Sector Público Nacional acumuló un superávit primario de aproximadamente 0,5% del PIB y un superávit financiero de 0,2% del PIB", informó el Ministerio de Economía.

Los ingresos tributarios crecieron en marzo un 25% interanual, lo que implica una caída en términos reales al comparar con la evolución de la inflación. El IVA avanzó a ritmo anual de 27%, también por debajo del IPC, aunque el impuesto al cheque (otro indicador que permite observar la marcha de la actividad) lo hizo en 38%. A diferencia de enero, en marzo no hubo ingresos extraordinarios por privatizaciones.

En ese marco, para cumplir con la meta pautada con el FMI, Milei ordenó que todos los ministerios profundizaran el ajuste del gasto en un 20% ante la caída de la recaudación tributaria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2044777123596964037?s=20&partner=&hide_thread=false EL ANCLA FISCAL NO SE NEGOCIA.

MAGA.

VLLC! https://t.co/IxecVa0hna — Javier Milei (@JMilei) April 16, 2026

En ese marco, el Gobierno prepara otro paquete de reformas del Estado, que analizaron el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una reunión que mantuvieron el miércoles en la Casa Rosada.

"El ancla fiscal es un pilar fundamental del programa económico, y es condición necesaria para consolidar la estabilidad macroeconómica y continuar devolviendo recursos al sector privado en la forma de baja de impuestos", afirmó, por su parte, Luis "Toto" Caputo.

Caputo anticipó que el Gobierno avanzará en la venta de activos y remarcó la importancia de reducir el riesgo país para mejorar el acceso al crédito. “Creemos que el riesgo país de Argentina debería ser significativamente menor. Nuestra responsabilidad es ir por las opciones más baratas”, aseguró en una disertación ante el JP Morgan.

A mitad de año, el Ejecutivo deberá afrontar vencimientos por unos 4.500 millones de dólares.

Caputo Banco Mundial.jfif

Además de los organismos internacionales, Caputo confirmó que después de la cumbre con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, también se reunió con funcionarios de Emiratos Árabes Unidos y con representantes del Banco Popular de China "con el objetivo de fortalecer las relaciones financieras y promover nuevas oportunidades de inversión para la Argentina".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2044596399682076839?s=20&partner=&hide_thread=false En el marco de las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial, mantuvimos con el equipo económico encuentros con funcionarios de Emiratos Árabes Unidos, con André Esteves (BTG Pactual), Arthur Laffer y con representantes del Banco Popular de China, con el objetivo de… — totocaputo (@LuisCaputoAR) April 16, 2026

La agenda de Caputo en su segundo día en Washington, continuará este jueves con otras reuniones en el Comité Monetario y Financiero Internacional (CMFI), el principal órgano asesor de la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario.

Más tarde, Caputo participará en el encuentro de ministros del G20, que debatirán sobre economía y educación financiera global.