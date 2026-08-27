Yanina Latorre recibió otro llamado de la mamá de Tini Stoessel y reveló la fuerte charla: "No soy traidora"

“Lo que me impactó fue querer aclarar lo que dijo Pepe Ochoa. Te prometo que no te llamé para putearte ni decirte mentirosa. Le dije: ‘No me preocupa que estés enojada conmigo’. Solamente te llamé para hablar y me dice: ‘Disculpame que te llamé al aire’”.

Qué habían dicho sobre el llamado de la mamá de Tini Stoessel a Yanina Latorre

Pepe Ochoa aportó información en LAM (América TV) sobre lo que, según pudo conocer, habría motivado a Mariana Muzlera a intentar hablar con Yanina Latorre.

Durante el cierre del programa de Ángel de Brito, el panelista se dirigió directamente a su compañera y le advirtió sobre el tono que tendría el contacto: “Yanina, no la atiendas a la mamá de Tini porque te va a putear de arriba abajo. Estaba furiosa por lo que dijo en la radio”.

De acuerdo con lo expuesto por Ochoa, la intención de Muzlera no habría sido salir públicamente a explicar la situación familiar, sino manifestar su enojo por algunas declaraciones realizadas previamente por la conductora.

El panelista también hizo referencia al carácter de la madre de la cantante y describió de manera contundente qué esperaba que ocurriera con esa comunicación: “Mariana es brava y la llamaba para ponerla en vereda a Yanina”.