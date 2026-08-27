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Yanina Latorre recibió otro llamado de la mamá de Tini Stoessel y reveló la fuerte charla: "No soy traidora"

En medio de las versiones que surgieron tras el llamado de Mariana Muzlera a Yanina Latorre en vivo, la conductora explicó qué ocurrió horas después de aquel momento y qué fue lo que pudieron conversar al respecto.

27 ago 2026, 19:57
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Yanina Latorre recibió otro llamado de la mamá de Tini Stoessel y reveló la fuerte charla: No soy traidora

Yanina Latorre recibió otro llamado de la mamá de Tini Stoessel y reveló la fuerte charla: "No soy traidora"

Yanina Latorre recibió otro llamado de la mamá de Tini Stoessel y reveló la fuerte charla: No soy traidora

Yanina Latorre recibió otro llamado de la mamá de Tini Stoessel y reveló la fuerte charla: "No soy traidora"

Un día después del inesperado llamado de Mariana Muzlera, mamá de Tini Stoessel, a Yanina Latorre mientras conducía SQP (América TV), la periodista decidió contar qué ocurrió detrás de aquella comunicación que había generado sorpresa en pleno programa.

Durante la emisión, la conductora explicó que la madre de la cantante se comunicó con ella para hacerle un reclamo por haber atendido el teléfono mientras estaba al aire. Según relató, el intercambio comenzó con una aclaración de Muzlera sobre lo ocurrido pero que nunca la intención fue insultarla ni mucho menos.

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Me dijo: ‘Me sacaste al aire’. Le dije: ‘No soy traidora, estoy trabajando y me impactó tu llamado’. Si vos me ponías en un mensaje..., contó Latorre al reconstruir parte de la conversación posterior al llamado.

La periodista también reveló cuál cree que fue la intención detrás del contacto y dejó en claro que estaba dispuesta a escuchar la versión de la familia sobre el conflicto que atraviesa a la cantante. Creo que me llamó para contarme su versión de los hechos. Si me pide que lo aclare, lo aclaro; si me pide que no cuente nada, no cuento, explicó.

“Lo que me impactó fue querer aclarar lo que dijo Pepe Ochoa. Te prometo que no te llamé para putearte ni decirte mentirosa. Le dije: ‘No me preocupa que estés enojada conmigo’. Solamente te llamé para hablar y me dice: ‘Disculpame que te llamé al aire’”.

Qué habían dicho sobre el llamado de la mamá de Tini Stoessel a Yanina Latorre

Pepe Ochoa aportó información en LAM (América TV) sobre lo que, según pudo conocer, habría motivado a Mariana Muzlera a intentar hablar con Yanina Latorre.

Durante el cierre del programa de Ángel de Brito, el panelista se dirigió directamente a su compañera y le advirtió sobre el tono que tendría el contacto: “Yanina, no la atiendas a la mamá de Tini porque te va a putear de arriba abajo. Estaba furiosa por lo que dijo en la radio”.

De acuerdo con lo expuesto por Ochoa, la intención de Muzlera no habría sido salir públicamente a explicar la situación familiar, sino manifestar su enojo por algunas declaraciones realizadas previamente por la conductora.

El panelista también hizo referencia al carácter de la madre de la cantante y describió de manera contundente qué esperaba que ocurriera con esa comunicación: “Mariana es brava y la llamaba para ponerla en vereda a Yanina”.

     

 

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