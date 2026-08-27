Reforma política: Bullrich confirmó cuándo comenzará el debate en el Senado

Bullrich también cuestionó el financiamiento estatal de las estructuras partidarias. “El que tiene un partido político tiene que buscarse sus recursos porque sino el Estado paga todo y es muy fácil y hay un montón de partidos que son truchos y no existen”.

Qué dijo Bullrich sobre las PASO

La eliminación o suspensión de las Elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) también forma parte de la discusión que el Gobierno pretende abrir de cara al próximo proceso electoral. Consultada inicialmente sobre si serán eliminadas, Bullrich respondió: “No sé todavía”.

Más tarde, explicó que el debate no estará limitado a decidir si continúan o no las PASO, sino que también deberá definirse cómo se seleccionarán los candidatos.

“Suspenderlas o eliminarlas es más o menos lo mismo. Lo que se está discutiendo es sobre cuál es el sistema electoral del año que viene”, aseveró.

(Foto: captura de pantalla)

La dirigente oficialista sostuvo que existe un objetivo de evitar que el calendario electoral reduzca el tiempo efectivo de gestión. “Lo que hay que ponerse de acuerdo acá es sobre cómo vamos a votar. Los partidos o las coaliciones tienen que tener una forma de resolver cómo se eligen los candidatos. Estamos pensando cuál es el mejor sistema”.

Sobre una eventual alternativa a las primarias, agregó: “Para reemplazar las PASO tenemos que tener un sistema con el que todos estén de acuerdo y eso es lo que estamos buscando”.

La postura sobre la morosidad

Bullrich también fue consultada por la situación de los argentinos endeudados y reconoció que “sabemos que la economía está áspera”.

Sin embargo, diferenció entre quienes tienen dificultades para afrontar sus créditos y quienes cumplen regularmente con sus pagos. “Hay 12% de endeudados y hay un 87% que todos los meses paga su crédito y 47 millones de argentinos que no quieren pagarles a los bancos que quizás le dieron un crédito con una tasa demasiado alta”, sostuvo.

En ese contexto, pidió que las entidades financieras busquen alternativas para quienes tienen dificultades para pagar. “Que los bancos empiecen a pensar salidas, dar más plazos, refinanciar, pero no puede pagar un trabajador que no sacó crédito y que vive de su sueldo o uno que sacó y todos los meses lo paga, no puede pagar al que sacó. Que lo arreglen los bancos”.

(Foto: captura de pantalla)

El Gobierno apunta a mejorar los ingresos

La dirigente oficialista también se refirió al impacto económico de las medidas que impulsa el Gobierno y sostuvo que el objetivo es que la mejora llegue a los ingresos de las familias.

“Las medidas que se están anunciando significan poder lograr que el salario sea mejor. Que la gente pueda tener más dinero, que el consumo se reactive. Creemos que eso es importante”, expresó.

Bullrich consideró además que la gestión debe conseguir que el esfuerzo realizado durante el proceso de ajuste tenga un impacto concreto en los hogares: “La tarea de un político es saber lo que le pasa a la gente. Yo creo hoy, con todo lo que se ha hecho en ese camino duro y firme que mantenemos, hay que llegar a que la gente sienta que este esfuerzo que hizo le llega a su propio bolsillo, a su familia y hogar”.