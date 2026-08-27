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Reforma política: Bullrich confirmó cuándo comenzará el debate en el Senado

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado adelantó que la discusión comenzará en 15 días y anticipó cambios en las afiliaciones, el financiamiento partidario y el sistema electoral. Se refirió a las PASO, Ficha Limpia, Bertuzzi y la morosidad.

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La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado adelantó que la discusión comenzará en 15 días. (Foto: captura de pantalla)

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado adelantó que la discusión comenzará en 15 días. (Foto: captura de pantalla)

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, confirmó que en quince días comenzará el debate de la reforma política y anticipó que el oficialismo buscará modificar el sistema de afiliaciones, reducir el financiamiento público de los partidos y revisar los espacios cedidos en televisión. En diálogo con A24, reflexionó sobre las PASO, Ficha Limpia, la designación de jueces y la situación de la morosidad.

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“En quince días arranca el debate de la reforma política. Ahí vamos a discutir los partidos truchos, la plata que se pone en la política, la cantidad de espacios cedidos en televisión que no los ve nadie, queremos bajar la plata pública en la política”, sostuvo Bullrich.

La senadora planteó que uno de los objetivos será avanzar sobre el funcionamiento de las afiliaciones partidarias y el uso de recursos públicos. “Lo primero que vamos a hacer es un cambio fuerte en el sistema político”.

En ese sentido, detalló algunas de las modificaciones que pretende discutir el oficialismo: “Que las afiliaciones no sean más de papel, que haya digitalización, que no haya tantos espacios como hay hoy en la televisión, que se cuide mas la plata de la gente y no se le de a los partidos gastando el dinero de los ciudadanos”.

Bullrich también cuestionó el financiamiento estatal de las estructuras partidarias. “El que tiene un partido político tiene que buscarse sus recursos porque sino el Estado paga todo y es muy fácil y hay un montón de partidos que son truchos y no existen”.

Qué dijo Bullrich sobre las PASO

La eliminación o suspensión de las Elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) también forma parte de la discusión que el Gobierno pretende abrir de cara al próximo proceso electoral. Consultada inicialmente sobre si serán eliminadas, Bullrich respondió: “No sé todavía”.

Más tarde, explicó que el debate no estará limitado a decidir si continúan o no las PASO, sino que también deberá definirse cómo se seleccionarán los candidatos.

“Suspenderlas o eliminarlas es más o menos lo mismo. Lo que se está discutiendo es sobre cuál es el sistema electoral del año que viene”, aseveró.

(Foto: captura de pantalla)

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La dirigente oficialista sostuvo que existe un objetivo de evitar que el calendario electoral reduzca el tiempo efectivo de gestión. “Lo que hay que ponerse de acuerdo acá es sobre cómo vamos a votar. Los partidos o las coaliciones tienen que tener una forma de resolver cómo se eligen los candidatos. Estamos pensando cuál es el mejor sistema”.

Sobre una eventual alternativa a las primarias, agregó: “Para reemplazar las PASO tenemos que tener un sistema con el que todos estén de acuerdo y eso es lo que estamos buscando”.

La postura sobre la morosidad

Bullrich también fue consultada por la situación de los argentinos endeudados y reconoció que “sabemos que la economía está áspera”.

Sin embargo, diferenció entre quienes tienen dificultades para afrontar sus créditos y quienes cumplen regularmente con sus pagos. “Hay 12% de endeudados y hay un 87% que todos los meses paga su crédito y 47 millones de argentinos que no quieren pagarles a los bancos que quizás le dieron un crédito con una tasa demasiado alta”, sostuvo.

En ese contexto, pidió que las entidades financieras busquen alternativas para quienes tienen dificultades para pagar. “Que los bancos empiecen a pensar salidas, dar más plazos, refinanciar, pero no puede pagar un trabajador que no sacó crédito y que vive de su sueldo o uno que sacó y todos los meses lo paga, no puede pagar al que sacó. Que lo arreglen los bancos”.

(Foto: captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)

El Gobierno apunta a mejorar los ingresos

La dirigente oficialista también se refirió al impacto económico de las medidas que impulsa el Gobierno y sostuvo que el objetivo es que la mejora llegue a los ingresos de las familias.

“Las medidas que se están anunciando significan poder lograr que el salario sea mejor. Que la gente pueda tener más dinero, que el consumo se reactive. Creemos que eso es importante”, expresó.

Bullrich consideró además que la gestión debe conseguir que el esfuerzo realizado durante el proceso de ajuste tenga un impacto concreto en los hogares: “La tarea de un político es saber lo que le pasa a la gente. Yo creo hoy, con todo lo que se ha hecho en ese camino duro y firme que mantenemos, hay que llegar a que la gente sienta que este esfuerzo que hizo le llega a su propio bolsillo, a su familia y hogar”.

En pocas palabras

  • Reforma política: Patricia Bullrich confirmó el inicio del debate en el Senado en quince días.
  • Modificaciones propuestas: Se buscarán cambios en afiliaciones, financiamiento de partidos y espacios en TV.
  • Primarias Abiertas: Se evalúa la suspensión o eliminación de las PASO y la definición de un nuevo sistema electoral.
Resumen generado por Thinkindot AI
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