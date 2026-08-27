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LLA y el PRO se reunieron en Casa Rosada y repasaron el escenario electoral distrito por distrito

La mesa de trabajo entre ambos espacios tuvo un nuevo encuentro este jueves. El principal objetivo es coordinar la agenda legislativa y territorial tras haber logrado la media sanción de la reforma de la carta orgánica del Banco Central y de Inocencia Fiscal II.

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La reunión entre LLA y el PRO en la Casa Rosada. (Foto: prensa Casa Rosada).

La reunión entre LLA y el PRO en la Casa Rosada. (Foto: prensa Casa Rosada).

La relación entre La Libertad Avanza y el PRO tuvo este jueves un nuevo capítulo con una reunión en la Casa Rosada, en el marco de la mesa de trabajo que ambos espacios acordaron conformar para fortalecer el diálogo y avanzar en una posible alianza electoral de cara a 2027.

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El encuentro comenzó a las 17, y estuvo encabezado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Por parte del Gobierno, también participaron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

Por el PRO asistieron Cristian Ritondo, jefe del bloque de diputados, y Fernando de Andreis, secretario general del partido fundado por Mauricio Macri.

"Hablamos de la agenda parlamentaria. (Diego Santilli) Planteó el tema de la evolución del programa económico", confió Ritondo en diálogo con la prensa.

De Andreis agregó: "Venimos acá con el claro mandato de Mauricio Macri de hacer todos los esfuerzos necesarios para blindar el cambio en Argentina para que no vuelva el kirchnerismo".

"La situación económica por supuesto que es una preocupación y nos llevamos datos muy alentadores por parte de Diego que hizo un repaso de los 15 indicadores que tiene el EMAE, que están en evolución", planteó el diputado más cercano a Macri.

Sobre una eventual alianza, confió que "hablamos por los distritos de las provincias, no hablamos de los distritos que gobierna el PRO" y afirmo que buscan llevar "certidumbre política" para "eliminar el riesgo kuka".

En esa línea, Ritondo indicó que "no hablamos de ninguna candidatura" pero remarcó que "si vamos juntos todos queremos ganar". "Todos tenemos la madurez suficiente de discutir donde queremos que esté la Argentina y no volver atrás", indicó y ponderó a Diego Santilli como candidato para una eventual alianza en la provincia de Buenos Aires.

En diálogo con Eduardo Feinmann el jefe de bloque del PRO en la Cámara baja señaló que no se habló en la reunión de la eliminación de las PASO.

La reunión se concretará luego de que este miércoles el Congreso aprobara, con 144 votos a favor y 102 en contra, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La sanción de la iniciativa fue destacada por el presidente Javier Milei.

Cómo comenzó la mesa de diálogo entre LLA y el PRO

El nuevo encuentro forma parte del esquema de reuniones que comenzó el 13 de agosto, cuando representantes de La Libertad Avanza y el PRO acordaron establecer un canal de diálogo periódico para coordinar posiciones y avanzar sobre distintos temas de la agenda política.

La primera reunión contó con representantes de ambos espacios y se extendió durante unas dos horas. Allí se abordaron cuestiones vinculadas con la actividad legislativa, la coordinación territorial y los posibles escenarios de articulación política.

El objetivo planteado fue mantener reuniones cada quince días y generar un ámbito estable de diálogo entre las dos fuerzas.

La decisión de retomar el vínculo estuvo impulsada por Karina Milei y Mauricio Macri, quienes volvieron a comunicarse después de un período de distanciamiento.

La relación entre ambos espacios había atravesado distintos momentos de tensión durante la gestión de Javier Milei, particularmente a partir de diferencias en torno al funcionamiento del Gobierno y a la participación del PRO en el armado oficialista.

Qué buscan acordar La Libertad Avanza y el PRO

Uno de los principales ejes de las conversaciones es la coordinación parlamentaria, con el objetivo de reunir los votos necesarios para avanzar con iniciativas del Gobierno en la Cámara de Diputados.

La mesa también contempla cuestiones vinculadas con el armado territorial y la posibilidad de una estrategia electoral conjunta para 2027.

En el primer encuentro, Ritondo y De Andreis manifestaron la intención de avanzar en la construcción de confianza entre ambos espacios y acompañar las reformas impulsadas por el Gobierno.

Por su parte, Martín Menem destacó el carácter institucional del diálogo y reconoció que existen diferencias entre el oficialismo y el expresidente Mauricio Macri.

martin menem

El posible acuerdo electoral para 2027

Por el momento, no fueron definidos los términos de un eventual acuerdo electoral entre La Libertad Avanza y el PRO.

Entre los objetivos que aparecen en las conversaciones se encuentran la disputa por la Ciudad de Buenos Aires y el armado político de cara a las elecciones de 2027, además de la posibilidad de que Javier Milei busque su reelección.

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