El campo no liquidó divisas en el estreno del "dólar agro" y el Banco Central salió a vender u$u99 millones

Con la rueda de hoy, el Central acumuló un saldo de intervención negativo de u$s517 millones en las cuatro jornadas cambiarias que hubo en abril, al tiempo que en lo que va del año las ventas netas llegaron a u$s3.576 millones.

El objetivo principal del "dólar agro" será fortalecer las reservas internacionales que hasta el miércoles pasado continuaban por debajo de los u$s40.000 millones (US$ 38.658 millones) y que, de acuerdo a cálculos privados, el número "neto" (sin swap con China y sin encajes, entre otros parámetros que mira el FMI) está entre los u$s1.000 millones y el terreno negativo.

Fuentes del sector agroexportador indicaron a Télam que hasta que no se conozca la letra chica de la iniciativa, “no habrá liquidaciones de granos”. Este lunes se dio a conocer el decreto que habilitó el dólar a $300 y detalló los productos derivados de la soja que se incluirán en el programa así como también 52 productos provenientes de economías regionales.

dolar agro.webp Inicia el "dólar agro": cuánto se estima liquidar y cómo funcionará en los distintos sectores

Resta aún definir la resolución reglamentaria en la que se precisará cuáles serán los rubros que participarán en el mismo. El paso siguiente será la publicación de la reglamentación -a través de una resolución- en la que se definirá cuáles son las economías regionales que efectivamente ingresarán la PIE.

El impacto del dólar agro

No obstante, para otros actores del mercado la ausencia de liquidación de hoy no fue tan significativa. "Es la tercera vez que se pone esta medida, no hay mucha letra chica para esperar. Las otras veces también pasó que no hubo liquidaciones o muy pocas en el primer día", indicó el analista financiero Christian Buteler ante la consulta de A24.com.

"Estamos en fechas de liquidación: el campo tiene que cumplir compromisos, hacer inversiones para las próximas campañas. Si no van a liquidar más de lo que hay presupuestado es porque simplemente la cosecha fue muy mala. No veo que el campo tenga mucho para guardar en esta situación", advirtió.

Para el economista Leandro Marcarian, "el tipo de cambio fijo de $300 hasta el 31/5, lo que implica una perdida de poder de compra (vía inflación y devaluación) mínima del 10% hasta el final del período. No aumenta las exportaciones, solo las adelanta- Al ofrecer más pesos por dólar, le pondrá más presión a la inflación para el resto del año".

En ese sentido, informes privados advirtieron que si se liquidan unos u$s8.000 millones (alrededor de lo necesario para poder cumplir con la meta del Fondo para el segundo trimestre), por la brecha que implica el dólar agro con el tipo de cambio oficial, esta medida generará una expansión de la base monetaria y por lo tanto, emisión de entre el 0.8% y el 1,2% del PBI.

Sin embargo, no necesariamente la emisión monetaria se traduce en inflación. Además, el artículo 17 del decreto 194/2023 publicado hoy en el Boletín Oficial establece que lo obtenido en pesos por la operación de los exportadores "sea acreditado en una cuenta especial cuya retribución se determine en función de la evolución del tipo de cambio de referencia de la Comunicación "A" 3500 del BCRA, en los plazos y condiciones que establezca la normativa complementaria de dicha institución".

De esta forma, el Gobierno busca que el complejo exportador mantenga sus pesos en cuentas Dólar Linked y eviten volcarse al dólar MEP.