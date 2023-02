El Campo volvió a las rutas para protestar y reclamarle respuestas al Gobierno ante la sequía

Embed

Los productores piden medidas inminentes para los damnificados por la sequía y las heladas, pero, además, reiterarán reclamos de fondo como la modificación de los derechos de exportación de los productos del agro, la eliminación de la brecha cambiaria, una reforma impositiva y la implementación de un seguro multirriesgo.

Entre otros puntos, solicitarán la suspensión de embargos, la exención del pago del impuesto a las ganancias y sus anticipos, la suspensión del bloqueo de cuentas y de los apremios de los bancos, la modificación a la ley de emergencia, la creación de un seguro multirriesgo, una reforma impositiva integral y progresiva.

Asimismo, pidan la reparación histórica para las economías regionales y un plan ganadero integral, la eliminación del diferencial cambiario, un plan de eliminación de retenciones y que se concreten las ayudas comprometidas en forma de Aportes No Reintegrables para los productores.

El campo vuelve a las rutas para protestar contra la falta de respuesta del Gobierno

Luego de tres años de sequía y, en la peor campaña en décadas, los productores advierten que “las respuestas son lentas e insuficientes” y exigen “respuestas extraordinarias y urgentes”.

Desde la Federación Agraria Argentina manifestaron que "lejos nos encontramos de ver una propuesta de apoyo al sector en su estado de emergencia y que nos den las herramientas para fortalecernos como motor de desarrollo. Por eso y porque estamos hartos de escuchar anuncios que no se ejecutan, promesas que no se cumplen, parches que no resuelven el problema, es que decidimos movilizarnos”.

Los puntos clave del reclamo

Modificación a la ley de emergencia

Creación de un seguro multirriesgo

Reforma impositiva integral y progresiva

Reparación histórica para las economías regionales

Plan ganadero integral

Que se elimine el diferencial cambiario

Plan de eliminación de retenciones

Que las ayudas comprometidas en forma de ANR lleguen a los productores

El Gobierno considera "inapropiado" el paro del Campo

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, calificó de "inapropiado" al paro convocado por las entidades del Campo nucleadas en la Mesa de Enlace para este martes 28 de febrero, y convocó a seguir dialogando para "compatibilizar" las medidas del gobierno para contener la crisis.

Consultado sobre qué opina del paro del campo, en una entrevista con A24.com, Rossi dijo que "es inapropiado" y remarcó todas las medidas adoptadas por el gobierno y el ministro de Economía, Sergio Massa, junto a la secretaría de Agricultura, para intentar contener la crisis de la sequía.

Jefe de Gabinete, Agustín Rossi, entrevista exclusiva con A24.com.

Rossi se preguntó: " ¿De quién es culpa la sequía? ¿A quién le van a echar la culpa?. No tiene culpa el gobierno, que ha tomado una batería de medidas que han impactado positivamente en el sector agropecuario", enfatizó el ministro coordinador en declaraciones a este portal.

Rossi señaló que "cuando uno habla del dólar soja, es un dólar mucho más favorable para exportar. Pero los insumos los consiguen importando a un dólar muchísimo más bajo; entonces tienen un diferencial que les permite trabajar claramente".