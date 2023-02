Exclusivo A24.com

A continuación el diálogo completo de A24.com con el jefe de Gabinete, Agustín Rossi:

Agustín Rossi recibió a A24.com en su despacho del primer piso de la Casa Rosada. Foto Jeatura de Gabinete..jpg

-¿Qué balance hace de su primera semana de gestión al frente de la jefatura de Gabinete? ¿cómo es la relación con los ministros y con el presidente?

-Es un momento singular, sin duda, porque llego al último tramo de gestión del gobierno. Faltan 9 meses y medio para finalizar el mandato del presidente Alberto Fernández. En el medio tenemos la elección presidencial. En estas condiciones, vengo con la voluntad a los 63 años, de aportar mi experiencia de muchos años de militancia y de vida política nacional, a que la gestión se lleve adelante de la mejor manera posible.

-¿Hay autocrítica por estos 3 años de gestión en el Gobierno? La Argentina tiene un récord de inflación, sube la pobreza, el promedio de los salarios no llega a fin de mes, hay un creciente malestar social. ¿Cómo van a intentar salir de eso?

-No es solo el jefe de Gabinete. Hay todo un esfuerzo del gobierno y del Ministerio de Economía específicamente para tratar de ir a un sendero descendiente de la inflación. Si encontramos ese sendero descendiente de la inflación, eso inmediatamente trae como consecuencia una mejora en los ingresos y el poder adquisitivo de los salarios de los argentinos.

Crisis económica e inflación

Alberto Fernández le tomó juramento a Agustín Rossi.jpg

-¿Cree posible bajar la inflación este año por como están dadas las cosas?

-Sí, nosotros creemos que vamos a bajar la inflación utilizando todas las herramientas que estén a nuestro alcance. Cuando asumió Sergio Massa el objetivo principal era alejarse de las expectativas devaluatorias. Para eso necesitábamos recomponer reservas. Se recompusieron las reservas del Banco Central con medidas creativas, y logramos 3 ó 4 meses de índices inflacionarios que nos daban expectativas de mejora a la baja.

Enero no fue un buen mes, claramente, pero un tropezón no es caída. Eso nos indica que tenemos que redoblar los esfuerzos para ir encontrando ese sendero descendente del proceso inflacionario.

-¿Qué espectativas de inflación tienen para los próximos meses?

-Eso lo maneja el ministerio de Economía y el INDEC. Pero lo importante es que tenemos hoy una economía que tiene el dilema del vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Vamos a tener 3 años consecutivos de crecimiento económico cuando termine este 2023, que hacía mucho tiempo no se daba. Esa economía generó una cantidad enorme de puestos de trabajo. Una economía que en el 2019 recibimos con una desocupación del 12 % y estamos en una desocupación que va entre el 6 y el 7%.

Claramente entre el vaso medio vacío y medio lleno está la inflación y el deterioro que causa en el poder adquisitivo de los salarios. Estamos trabajando para llenar el vaso.

-¿Por qué se desmadró la inflación?

-Hay una cantidad de elementos que me parece que hay que revisar. Primero, recibimos el país con una inflación con el 54% de inflación y la economía ya tenía una inercia inflacionaria alta.

En segundo lugar, hubo situaciones inéditas como la pandemia que generó inflación en todo el mundo. Pasó en países que tenían 1,2,3 % inflación anual; y en países como el nuestro tensionó mucho más.

El año pasado también tuvimos el problema de la guerra que nos generó un desbalance con el mayor costo de importación de energía. Importamos menos energía en 2022 que en 2021 pero nos salió más caro y nos generó un mayor desbalance comercial. Eso genera tensión en la inflación y en las reservas.

Después tenemos la puja distributiva que genera tensiones. En todo este tiempo el trabajador registrado ha logrado en general defenderse con las paritarias; pero el que está más complicado es el trabajador no registrado que no tiene esa herramienta de defensa.

Estamos trabajando en la búsqueda de un sendero de caída de la inflación, que nos mejore el poder adquisitivo del salario. También es cierto que en enero aumentó el consumo: 23 millones de argentinos que vacacionaron en el mes de enero.

-Hubo muchas críticas a los controles de precios y es una medida que no estaría funcionando viendo la realidad en las góndolas…

-Todas las medidas ayudan. La semana pasada el secretario (de Comercio, Matías) Tombolini estuvo participando de una inspección de una de las cadenas de supermercados más importante y la terminó clausurando porque no se cumplía con el acuerdo de precios justos.

Sergio Justo.jpg Sergio Massa presentó una nueva extensión de Precios Justos, el programa lanzado por Economía en noviembre de 2022 (Foto: @SergioMassa).

-Algunos advierten que con este tipo de medidas de controles sobre el sector privado. ¿Vamos hacia un regimen al estilo Venezuela…?

-No. (risas). Eso lo dicen desde la oposición desde hace muchos años, en todo caso, hay que hacer un debate en serio. La oposición en Argentina no puede hablar como si hubiese nacido de un repollo. Ellos hace 3 años estaban gobernando la Argentina y nos la dejaron con el 54% de inflación, con el 12% de desocupación, con 3 años de recesión, y una deuda enorme de 45.000 millones de dólares. Tendrían que ser poquito más prudentes porque no tienen ni autoridad política ni económica para hablar de determinados temas.

-¿Hay que bajar el gasto para bajar la inflación?

-No necesariamente. Hay que encontrar el superávit fiscal. Es una búsqueda entre el crecimiento de la economía, generando mayor recaudación impositiva, y los niveles de inversión que tiene el Estado destinados a apuntalar el crecimiento de la economía y a brindar contención social. La economía argentina está integrada, todos los efectos tienen que ver con todo.

No existe la posibilidad de crecer en el tiempo económicamente, si no compatibilizamos desarrollo económico y fortalecimiento del mercado interno con un aumento del nivel de exportaciones. Para que este desarrollo del consumo y del mercado interno se dé, también necesitamos que los argentinos tengan recursos y puedan darle reactivación a la economía.

Cuando hay un excedente de demanda, la economía tiene que producir, pero necesita insumos importados, necesitamos divisas, eso es lo que tradicionalmente se llama ala restricción externa.

Hay que tener una mirada integral y el gobierno hace esfuerzos para alentar a aquellos sectores que producen divisas. El gobierno también hace esfuerzos para sostener el consumo y el mercado interno.

Sergio Massa se reunió con Coninagro para avanzar en mejoras para la declaración de divisas por exportaciones del campo.jpg

Rossi calificó de "inapropiado" al paro del Campo

-¿Qué opina del paro del campo que anunció la semana que viene?

-Inapropiado. ¿De quién es culpa la sequía? ¿A quién le van a hechar la culpa?. No tiene culpa el gobierno, que ha tomado una batería de medidas que han impactado positivamente en el sector agropecuario.

Cuando uno habla del dólar soja, es un dólar mucho más favorable para exportar. Pero los insumos los consiguen importando a un dólar muchísimo más bajo; entonces tienen un diferencial que les permite trabajar claramente.

Creo que a veces hay una mirada de la dirigencia agropecuaria que no refleja lo que piensa el productor agropecuario. Deberíamos seguir trabajando con el sector, que es importantísimo en la vida económica del país no solamente porque produce dólares, sino también porque produce divisas a través de sus impuestos y genera puestos de trabajo y motoriza la economía argentina. Hay que compatibilizar eso.

Rossi y el acuerdo con el FMI

-Massa está en el G20 en la India, con un reclamo al FMI para que baje los intereses de sobretasas de la deuda. ¿Esperan una renegociación del acuerdo?

-Ese es un pedido histórico que tiene la Argentina desde que empezó a renegociar la deuda con el FMI. ¿Por qué es la sobretasa? La sobretasa que nos aplican es porque la deuda que tomó (Mauricio) Macri está por encima del cupo de deuda permitido que podía tomar la Argentina. Esa no fue una decisión de Argentina, fue una decisión del FMI que incumplió sus propias pautas y que le dio más de lo que Argentina tenía por cuota, entonces por darle más a Macri, nos cobran una sobretasa.

El FMI tomó una decisión unilateral igual que Macri tomó una decisión unilateral, porque no envió el acuerdo del préstamo al Congreso. Yo era presidente del bloque de Diputados en ese momento y pedimos una sesión especial para que se trate pero no nos dieron quorum.

macri-lagarde.jpg El expresidente Mauricio Macri junto a Christine Lagarde, quien fue directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) desde el 5 de julio de 2011 hasta el 16 de julio de 2019 (Foto: Telam).

Es una decisión que tiene que ver con "una licencia que se permitió el FMI" otorgar un monto de crédito que superaba la cuota permitida. Entonces, lo que estamos diciendo es que es un castigo excesivo para un país como la Argentina por una decisión que tomó el FMI. Esperamos una respuesta positiva, porque es injusto.

Sobre metas no quiero opinar porque es resorte del ministro de Economía, trato de no anunciar hechos que no tengo injerencia.

-¿Qué van a hacer con el cepo al dólar y los 15 tipos de cambio distintos que tenemos, están trabajado en unificarlos?

-Toda esa situación tiene un origen, que es la escasez de reservas, es un cuello de botella que tiene que superar la economía argentina. Necesitamos cuidar nuestros dólares, nuestras reservas, hacer una administración justa, cuidadosa de las reservas de Argentina porque siempre aparece la restricción externa. Esto es lo que estamos haciendo.

Asamblea Legislativa, la relación con el Congreso, Cristina y la ruptura del bloque de senadores

-Fue diputado, jefe de bloque del Frente de Todos: va a cumplir lo que dice la Constitución, ir una vez por mes al Congreso a informar como jefe de Gabinete sobre la marcha de la gestión? Hasta ahora pocos lo hicieron.

-Sí, es una vez por mes, intercalando cada una de las cámaras, así que creo que me toca empezar por Diputados. En marzo espero estar en Diputados.

Rossi-diputados.jpg

-El 1° de marzo el presidente Alberto Fernández inaugura las sesiones ordinarias del Congreso, se va a ver cara a cara con la vice, Cristina kirchner después de varios meses. ¿Qué debemos esperar de ese discurso?

-Estamos colaborando con el discurso, todos los ministros han enviado sus informes, pero todavía no está terminado. Conocemos al presidente: es alguien que pone mucho de él en el discurso, está trabajando en eso y seguirá trabajando hasta el 1° de marzo.

Va a presentar el informe del Estado General de la Nación y hará referencia a aspectos que le parecen pertinentes al presidente. Es el último año de mandato, y es una fecha importante desde el punto de vista institucional.

-El presidente convocó a sesiones extraordinarias en enero y febrero, pero se termina el mes y el Congreso no sesionó y no trató ninguno de los 28 proyectos del Ejecutivo. ¿Hay posibilidades que antes del 1 de marzo sesionen?

-Diputados tiene citado el martes a una sesión especial, uno de los temas es la Moratoria Previsional es muy . Esperamos que se generen las condiciones para que se trate y que podamos romper el bloqueo que lleva a la oposición a un callejón sin salida.

Entiendo -porque fui parlamentario- la utilización política del quorum como forma de mostrar una negativa al tratamiento de un determinado tema. Ahora, lo que no entiendo es que si un bloque lleva adelante una iniciativa, como es el juicio político a la Corte que está previsto en la Constitución nacional, hay un reglamento que los diputados del Frente de Todos está cumpliendo dentro de la Comisión de Juicio Político.

Entiendo que no estén de acuerdo con el juicio político a la Corte, pero tomar a los 800 mil adultos mayores que esperan jubilarse, como variable de ajuste, pone a la oposición en un callejón sin salida.

-¿Quiénes están invitados a la Asamblea Legislativa del 1° de marzo, cree que irán los jueces de la Corte en medio del debate por el juicio político?

-Me gustaría que vayan y más, me gustaría que vayan a la comisión de juicio político. Sería importante que vayan y den las explicaciones que tengan que dar, porque las dudas que hay sobre el funcionamiento de la Corte y del Poder Judicial en Argentina son altísimas. Siempre están invitados dirigentes de todo el arco institucional de Argentina. Después depende de cada uno si acepta esa invitación.

-En la última semana hubo una ruptura del bloque de senadores del FdT, ¿Qué pasó porqué perdieron mayoría en el Senado?

Senado division bloque FdTjpeg.jpg

-Hubo una decisión. Se fueron 4 senadores de distintas provincias y conformaron un bloque con la senadora de la provincia de Córdoba. No es bueno para nosotros, lamento profundamente una situación de esas características.

No es bueno que nuestro bloque parlamentario tenga una escisión. Lo lógico y lo razonable, es que cuando uno llega en la boleta de un espacio político como es la boleta del Frente de Todos, lo que tiene que hacer es plantear el debate puertas adentro del espacio o del bloque, asi que no es una buena noticia. Tampoco quiero apresurarme porque habrá que ver la conducta política de ese bloque. En las sesiones y en las votaciones. Habrá que ver de qué manera vota ese bloque para saber si sigue acompañando al oficialismo aunque no pertenezca, o toma una posición más distante.

-¿Habló con la vicepresidenta Cristina Kirchner sobre esta ruptura del bloque de senadores? ¿Y Sobre su asunción como jefe de Gabinete?

-No. Hablé antes de asumir con Cristina y le comenté el ofrecimiento; nada más. Siempre digo lo mismo: de las cosas que hablo con Cristina no hablo.

-¿Cristina y ALberto se van a volver a ver en el Congreso el 1 de marzo?

-Si, seguramente.

Elecciones 2023 y la interna del Frente de Todos

Mesa electoral del Frente de Todos. 5 horas de debate interno para definir la estrategia electoral. Foto PJ nacional..jfif

-Hace una semana se juntó la mesa nacional electoral del PJ, hay varios candidatos lanzados, el presidente ya decidió si va a ir por la reelección?

-El presidente tiene todo el derecho político y constitucional para poder plantearse la reelección. No ha definido; lo ha dicho claramente. Pero está trabajando y ha recorrido todo el país detrás de esa expectativa. Como digo siempre, tiene claramente el derecho para poder ser candidato.

-Paralelamente, alguno sectores impulsan a Cristina candidata presidente, a pesar de que ella dijo no iba a ser candidata a nada, como la ve, es posible que se postule y haya competencia en las PASO entre ambos?

-En la reunión de la mesa política del Frente de Todos se acordó conformar una comisión para ir a hablar con Cristina, pero todavía no se conformó. Hay sectores que he escuchado que piden que Cristina sea candidata. Habrá que ver.

Cristina y Alberto son nuestros dos principales dirigentes políticos y soy respetuoso de las decisiones que cada uno toma, por qué la toma y en el momento en que la expresa.

-¿Como ve el escenario electoral dentro del FdT y en la oposición, quién será el principal adversario?

-Nosotros somos el oficialismo. No nos cambia nada quien sea el candidato de la oposición. Me parece que vamos a llegar fuertemente competitivos a las elecciones, y que dependerá de una cantidad de circunstancias para poder generar un proceso político electoral para seguir generando expectativas para ganar las elecciones y seguir en el gobierno.

El objetivo principal es evitar que la derecha vuelva a gobernar la Argentina. Porque cada vez que gana la derecha es un retroceso muy alto y hay que empezar las cosas de cero. Para evitar que gane la derecha no hay ninguna duda que tenemos que eficientar nuestra estrategia electoral.

-¿Se imagina a Macri y a Cristina candidatos?

-No lo sé. Cristina ha dicho que no va a ser candidata, y es lo que me queda. Pero vuelvo a decir: soy respetuoso de las decisiones que toman los dirigentes políticos. Trato de hablar muy poco de lo que suceda en el otro espacio político.

Espionaje a Cristina Kirchner: un fiscal pidió investigar a Mauricio Macri por encabezar un presunto "plan sistemático".jpg Cristina Kirchner y Mauricio Macri

-Algunos gobernadores del PJ piden que se postergue la fecha de las PASO, para hacer menos traumática la transición hacia las elecciones generales de octubre y el traspaso del poder el 10 de diciembre, ¿es posible, lo evalúan?

-No sé si estamos en condiciones por los plazos. Escuché la declaración de algún gobernador, pero no me ha llegado nada. No es un tema que estemos analizando en el Gobierno.