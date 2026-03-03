El CEO de YPF explicó cómo impactará la guerra en Medio Oriente en los precios de la nafta en Argentina

En la práctica, cuando un aumento es alto, en el valor del crudo, no tiene el mismo correlato de los precios en nuestro país. La contrapartida es que el descenso de crudo, tampoco impacta tanto en la baja de las naftas. Pero ese equilibrio garantiza un precio del combustible previsible o manejable por el consumidor.

Marín dijo: "Entonces, cuando hay precios de petróleo que duran muy poco, no tiene una afectación importante en el precio de combustible, porque dura muy poco. Sería una importación de un precio que fue muy volátil. Entonces, lo que hacemos, tanto las caídas como las subidas repentinas y caídas rápidas, no tienen afectación".

Pero ante la gravedad de los acontecimientos en Medio Oriente, advierte: "Ahora, si esto llega para quedarse y el precio del petróleo se mantiene en un precio muy alto, va a afectar el precio de los combustibles. Va a afectar de a poquito, pero no tiene que ser de muy largo plazo". De nuevo, ese impacto por poco tiempo se debería otra vez a esa fórmula que aplica YPF.

El estrecho de Ormuz, clave para el precio del crudo

"Y la verdad que esta guerra, yo no tengo autoridad para decir cuánto va a durar, cuánto tiempo va a ser, cómo lo afecta. Lo que sí está claro es que está afectando estos días, porque por el Estrecho de Ormuz se exportan los países árabes del Medio Oriente 15 millones de barriles", dijo Marín.

En un mundo que consume más o menos el 15% de la producción mundial pasa por ahí. Entonces, es una gran ruptura a la oferta momentánea. Entonces, eso sí genera aumentos de precios, según la explicación del hombre fuerte de YPF. Marín enfatizó que todo dependerá del tiempo, si es algo duradero o de corto plazo, pese a los miedos que ha despertado en todo el mundo. Por eso mismo, Marín reflexionó: "Pero no hay que, ¿cómo se llama?, actuar con pánico en estos...(momentos)".

Es por eso que explicó que la empresa petrolera con el 51% de las acciones en manos estatales no va a producir un "cimbronazo" con los precios. "YPF no lo va a hacer. Va a ir viendo cómo se va evolucionando el precio. Y como digo, tenemos una fórmula matemática para que los picos y los valles no afecten a la gente, al consumidor. Porque al final del día es mejor mantener, siempre es mejor mantener un precio lo más constante posible, aunque algún día tendrá que prestar bajo y otro día tendrá que prestar arriba. Porque si no, es horrible un electrocardiograma de precios".

La guerra y los "promedios móviles" para combustibles

A lo largo de la entrevista, Marín repitió ese esquema como "protección" contra grandes oscilaciones en los precios. Aunque la crisis trae otra oportunidad, un beneficio colateral. "Argentina está exportando petróleo", dijo el CEO de YPF. Sin embargo, aumentar la exportación es más difícil por un tema propio de logística.

"Nosotros no tenemos capacidad retenida como tiene Arabia Saudita. Entonces, Arabia Saudita es el fin del mundo. Ellos y la OPEC, la OPEC hace eso. En este momento, ellos están restringidos, pero si hubiese pasado algo en otra parte del mundo, ellos pueden aumentar, tienen producción retenida y aumentan la producción. Ni Argentina ni ninguno de los otros países que no son parte de la OPEC tienen producción retenida. Acá hay muchas empresas, somos todas empresas privadas. A un YPF que tiene... La República tiene 51%, es una empresa privada. Actúa como una empresa privada y funcionamos como una empresa privada. Entonces, no tenemos producción retenida. Entonces, eso no lo podemos hacer", explicó Marín. La exportación del petróleo tendría un beneficio en la suba del crudo a nivel internacional.

En el final de la nota, Marín reiteró el concepto general sobre la posible afectación de precios de los combustibles: "Veremos que si es corto, no va a afectar significativamente a los precios del combustible en la Argentina".