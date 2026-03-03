La preocupación de la China Ansa: su hija India de dos años deberá ser operada

Para cerrar, compartió una tierna imagen de su hija durmiendo y escribió: "Gracias a Dios está durmiendo súper bien, la estamos durmiendo 20.30 y se levanta a las 9 aproximadamente, sin jardín. Pero es un tema de salud así que avanzamos con la operación".

china ansa

Qué dijo la China Ansa tras el polémico comentario íntimo de su marido, Diego Mendoza

La relación entre la China Ansa y Diego Mendoza comenzó en plena pandemia, un contexto difícil que no auguraba grandes historias de amor. Sin embargo, contra lo que muchos pensaban, su vínculo se fortaleció con el tiempo y hoy se traduce en una familia estable con dos hijos fruto de esa unión. En los últimos días, el matrimonio volvió a ser tema de conversación pública debido a que una vieja anécdota resurgió y generó controversia. Ante el ruido mediático, la periodista de Telefe decidió dar su versión y realizó un descargo contundente.

Desde que hicieron oficial su romance, el exjugador y la conductora mostraron una gran sintonía en sus proyectos personales y profesionales. Siempre remarcaron cuáles eran sus prioridades y cómo imaginaban su vida en común. Sin embargo, un relato que ya habían compartido en otras ocasiones volvió a circular y esta vez despertó críticas inesperadas en las redes sociales.

El origen de la polémica estuvo en una entrevista que Diego Mendoza concedió a Infobae, donde recordó los primeros intercambios virtuales con quien luego se convertiría en su esposa. Entre risas, relató: “Yo la quería conocer, porque yo la veía del pecho para arriba. Yo decía ‘mostrame un cul...’, algo. Porque en el Instagram ella era muy periodista. No tenía ni una foto en malla”. Según explicó, finalmente la China Ansa le envió una foto privada en confianza, aunque la situación tuvo un detalle inesperado.

Las declaraciones se viralizaron rápidamente y generaron críticas hacia el exfutbolista. Muchos usuarios interpretaron que sus palabras dejaban mal parada a la periodista e incluso la reducían a una imagen superficial. El debate se instaló en redes y la discusión se amplificó. Frente a esa ola de comentarios, fue la propia China Ansa quien decidió intervenir y respaldar públicamente a su marido. A través de varias historias en Instagram, defendió tanto la anécdota como la relación que construyeron durante seis años y con dos hijos en común.

“Si la contamos juntos, la historia parecía bonita. Si la contaba yo sola, resultaba atractiva, pero como la contó él en un contexto de hombres, en un tono jocoso, se lo señala por ser hombre, futbolista, por contarlo de manera canchera y con humor. Se fue todo al carajo", expresó con firmeza.

Lejos de esquivar la polémica, la conductora eligió reafirmar su postura y defender el camino que recorrieron como pareja: “Si yo hubiera sido la periodista que trabajaba en el prime time de Telefe que se fue atrás del jugador de fútbol que estaba en España, yo era una arrastrada que dejaba mi profesión. Como esa historia no resultó, el que dejó todo para vivir esta historia de amor y trabajó en las sombras para mi, resulta que está conmigo por un c...", disparó molesta.