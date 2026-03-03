¿Estamos a un paso de la Tercera Guerra Mundial? Lo que tendría que pasar para que estalle
El siglo XXI se caracteriza por el regreso de tensiones mayúsculas entre las potencias o acciones bélicas de ellas sobre países menores. Es la antesala de una conflagración mundial o solo el capricho de líderes autoritarios que equivocan el sentido de su responsabilidad y poder.
El concepto de "guerra mundial en pedazos" tiene dos maneras de ser interpretado. El papa argentino llamó a despertar la consciencia de los pueblos y, especialmente, de los dirigentes mundiales. Pero también puede tener un efecto de disminuir el temor. Si hay pequeños conflictos - partes de algo mayor que no vemos - entonces, hay tiempo y oportunidades para recuperar la "paz duradera" que surgió como sensación global tras la caída del muro de Berlín en 1989. Ahora, todo parece diferente.
Ni la invasión a Ucrania por parte de Rusia, suscitó el temor de estos días. Las potencias occidentales, básicamente la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), respaldó al país invadido. Así, Vladimir Putin no pudo cumplir su promesa de estar en Kiev en cuatro días. Y China, el otro gran actor global, dijo que era aliado "permanente" de Rusia, pero no movió ni un fusil por la causa de Putin.
Así, a la salida de la pandemia, en 2022, la gente comenzó a volar y desplazarse por todo el mundo. También el comercio. Incluso por el centro de Europa, pese a la guerra. "Encapsulada" ha estado ya más de 4 años. La Segunda Guerra Mundial, que cambió al planeta a mediados del siglo XX, duró 5 años.
El ataque del fin de semana de Estados Unidos e Israel contra Irán, es otra cosa. Lejos que quedar "encapsulado", el conflicto se amplió rápidamente. Israel, además, volvió a atacar sobre territorio libanés. Trump habló de 5 semanas más de guerra y la respuesta de Irán ha sido sin mesura. Lanzó misiles contra Israel, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, entre otros.
El estrecho de Ormuz, por ahora abierto, es una aventura para los tanques petroleros que transportan diariamente el 20% del crudo en el mundo. No es un conflicto más. Los líderes que lo llevan adelante tampoco son representantes del diálogo, la cooperación o el entendimiento. Se mueven con la lógica de "ellos o nosotros". Y lo peor, no son los únicos en el mundo con altas responsabilidades.
Definitivamente, no es un conflicto más. Esperemos que no sea la manifestación evidente de la admonición del papa Francisco.
Del muro de Berlín al muro de la intolerancia
En 1989, una pregunta oportuna, precisa, marcó la caída del muro de Berlín. La hizo un periodista - somos necesarios - que sorprendió a un funcionario mediocre de Alemania Oriental. ¿Cuándo entra en vigor?", fue la pregunta. Schaboswki, el funcionario, dudó, buscó entre las hojas que tenía y respondió, sin pensar: “De inmediato”. No hizo falta más, millares de germanos del este rompieron el muro y se reunieron con los occidentales.
Ese episodio se tomó casí como "el fin de la historia". Una etapa de cooperación y competencia en paz entre las potencias: Rusia, Estados Unidos y China.