¿Estamos a un paso de la Tercera Guerra Mundial? Lo que tendría que pasar para que estalle

El ataque del fin de semana de Estados Unidos e Israel contra Irán, es otra cosa. Lejos que quedar "encapsulado", el conflicto se amplió rápidamente. Israel, además, volvió a atacar sobre territorio libanés. Trump habló de 5 semanas más de guerra y la respuesta de Irán ha sido sin mesura. Lanzó misiles contra Israel, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, entre otros.

El estrecho de Ormuz, por ahora abierto, es una aventura para los tanques petroleros que transportan diariamente el 20% del crudo en el mundo. No es un conflicto más. Los líderes que lo llevan adelante tampoco son representantes del diálogo, la cooperación o el entendimiento. Se mueven con la lógica de "ellos o nosotros". Y lo peor, no son los únicos en el mundo con altas responsabilidades.

Definitivamente, no es un conflicto más. Esperemos que no sea la manifestación evidente de la admonición del papa Francisco.

Del muro de Berlín al muro de la intolerancia

En 1989, una pregunta oportuna, precisa, marcó la caída del muro de Berlín. La hizo un periodista - somos necesarios - que sorprendió a un funcionario mediocre de Alemania Oriental. ¿Cuándo entra en vigor?", fue la pregunta. Schaboswki, el funcionario, dudó, buscó entre las hojas que tenía y respondió, sin pensar: “De inmediato”. No hizo falta más, millares de germanos del este rompieron el muro y se reunieron con los occidentales.

Ese episodio se tomó casí como "el fin de la historia". Una etapa de cooperación y competencia en paz entre las potencias: Rusia, Estados Unidos y China.

