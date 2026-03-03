Un nuevo plazo fijo es la estrella que más eligieron los ahorristas en los últimos meses

El contexto explica parte del fenómeno: la inflación mensual volvió a mostrar registros superiores a los esperados y reavivó el temor a una pérdida de poder adquisitivo en instrumentos que pagan tasas fijas.

Plazos fijos tradicionales: crecimiento nominal, retroceso real

Mientras tanto, los depósitos tradicionales —los clásicos plazos fijos a 30 días con tasa nominal anual— mostraron un comportamiento muy diferente.

El stock pasó de aproximadamente $52 billones a $58 billones en el mismo período. Esto implica un aumento cercano al 12% nominal. Sin embargo, al descontar la inflación acumulada, el crecimiento real fue prácticamente nulo.

En otras palabras, la mayor parte de ese incremento responde simplemente a renovaciones de capital, no a un ingreso masivo de nuevos fondos. La tasa ofrecida por los bancos quedó rezagada frente al avance del IPC, lo que desincentivó nuevas colocaciones significativas.

Un dato clave: todavía representan una porción mínima

Pese al fuerte crecimiento reciente, los depósitos UVA siguen siendo una porción muy pequeña del total del sistema. Representan menos del 1% de los plazos fijos tradicionales a 30 días.

La razón principal es estructural: los UVA exigen un plazo mínimo de 90 días, mientras que el plazo fijo tradicional puede constituirse a 30 días. Esta diferencia de liquidez limita su masificación.

Sin embargo, la historia reciente demuestra que pueden escalar rápidamente cuando el contexto inflacionario los favorece. En mayo de 2024, por ejemplo, llegaron a representar cerca del 5% del total, con un stock cercano al billón de pesos, cifra tres veces superior a la actual en términos reales comparativos.

Cómo están pagando hoy los bancos

La competencia entre entidades financieras también explica parte del movimiento. Actualmente, las tasas nominales anuales para plazos fijos tradicionales se ubican en los siguientes niveles aproximados:

23% en bancos como Santander, Ciudad y Galicia

23,5% en ICBC

24% en BBVA y Credicoop

25% en entidades estatales como Nación y Provincia

26% en Comafi

27% en Macro e Hipotecario

En el segmento de bancos digitales y financieros más pequeños, las tasas son más agresivas:

33,5% en CMF, Meridian y Voii

33% en Bica y Crédito Regional

32% en Banco del Sol

Aun así, estas tasas pierden atractivo cuando la inflación mensual se mantiene cerca o por encima del 3%, ya que el rendimiento efectivo queda erosionado.

Por qué el UVA volvió a ser atractivo

El plazo fijo UVA ajusta su capital por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), que replica la evolución del IPC. Es decir, el dinero invertido se actualiza según la inflación oficial, garantizando que el capital no pierda poder adquisitivo.

El último dato oficial de inflación mostró una variación mensual cercana al 2,9%. Consultoras privadas anticipan que febrero se ubicará por encima del 2,5% y marzo podría incluso superar el 3%, debido a factores estacionales como el inicio del ciclo lectivo y aumentos en servicios.

En ese contexto, el UVA aparece como un refugio natural contra la aceleración de precios.

La lógica del carry trade sin comisiones

Otro factor que impulsa su crecimiento es el comportamiento del dólar. Con una cotización relativamente estable o incluso en retroceso en términos reales, muchos inversores optaron por estrategias de “carry trade”: vender dólares, colocarse en instrumentos en pesos con rendimiento alto y luego recomprar divisas.

En ese esquema, el plazo fijo UVA ganó terreno porque:

Ajusta por inflación.

No cobra comisiones.

No requiere operaciones complejas.

A diferencia de instrumentos como las letras del Tesoro (Lecap), que pueden implicar costos de intermediación, el UVA es simple y directo para el ahorrista minorista.

El factor psicológico: proteger antes que ganar

Especialistas financieros coinciden en que el crecimiento del UVA no responde únicamente a una búsqueda de mayor rentabilidad, sino a una necesidad defensiva.

En períodos de inflación elevada, la prioridad de los pequeños y medianos inversores cambia: ya no se trata de “ganarle al mercado”, sino de no perder contra los precios.

El plazo fijo tradicional ofrece previsibilidad nominal, pero no protección real frente a un salto inflacionario. El UVA, en cambio, garantiza mantener el valor del capital en términos reales.

Riesgos y limitaciones

A pesar de su crecimiento, el instrumento no está exento de riesgos o limitaciones:

Plazo mínimo de 90 días , lo que reduce la liquidez inmediata.

Dependencia del índice oficial de inflación.

Posible desaceleración del IPC que reduzca su atractivo frente a tasas fijas más altas.

Si la inflación comenzara a bajar sostenidamente y las tasas bancarias se mantuvieran elevadas, el atractivo relativo del UVA podría disminuir.

¿Puede convertirse en dominante?

Aunque hoy representa una porción marginal del sistema financiero, el ritmo de crecimiento demuestra que podría ganar peso rápidamente si la inflación se mantiene elevada.

El comportamiento histórico indica que cuando el IPC supera ampliamente las tasas fijas, los depósitos indexados ganan terreno con velocidad. Pero cuando la inflación baja, el flujo vuelve hacia instrumentos tradicionales de mayor liquidez.

El escenario hacia adelante

El futuro inmediato dependerá de tres variables centrales:

La trayectoria de la inflación mensual.

La política de tasas del Banco Central.

La estabilidad cambiaria.

Si el índice de precios se mantiene por encima del 3% mensual, es probable que los UVA continúen expandiéndose. Si, por el contrario, se consolida una desaceleración inflacionaria, los ahorristas podrían migrar nuevamente hacia plazos más cortos y tasas fijas.

Por ahora, los números son claros: el plazo fijo UVA es el instrumento que más creció en el sistema financiero argentino en los últimos meses, impulsado por la necesidad de cobertura frente a la inflación y por una estrategia defensiva que prioriza la preservación del capital.