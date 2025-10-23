El consumo en supermercados cayó por quinto mes consecutivo pero los mayoristas tuvieron un leve repunte mensual

Por su parte, en el acumulado enero-agosto de 2025 presentó una variación creciente de 3,1% respecto a igual período de 2024. Además, en el octavo mes del año, el índice de la serie desestacionalizada mostró una caída de 0,2% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registra una variación negativa de 0,6% respecto al mes anterior.

En cuanto al dato mensual, es el quinto mes consecutivo en el que el número da en negativo para acentuar una diferencia con los primeros tres meses donde dio positivo.

El consumo en los autoservicios mayoristas

Por el lado de las ventas en los autoservicios la situación fue a la inversa: hubo un retroceso marcado tanto en el valor interanual pero una suba mensual. En agosto, el índice de ventas totales a precios constantes cayó 8,4% respecto a igual mes de 2024. En este índice la caída fue pronunciada durante todo el año, con un piso en abril de -2,9% y el máximo marcado en enero, con un -10,5%.

autoservicios agosto

Por su parte, el acumulado en lo que va del año registró una caída de 6,7% respecto a igual período de 2024.

Sin embargo en agosto, el índice de la serie desestacionalizada mostró un aumento del 1,0% respecto al mes anterior. Este dato cortó una caída de cuatro meses en forma consecutiva y vuelve a un número positivo que solo se registró durante los primeros tres meses del año.

La encuesta de centros de compras

Las ventas totales a precios corrientes en agosto de 2025 relevadas en la encuesta alcanzaron un total de 561.124,6 millones de pesos, lo que representa un incremento de 25,1% respecto al mismo mes del año anterior.

Las ventas totales a precios constantes, en agosto de 2025, alcanzaron un total de 6.765,0 millones de pesos, lo que representa una caída de 1,9% respecto al mismo mes del año anterior.