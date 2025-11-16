Empieza el Black Week Mayorista: descuentos masivos y cientos de comercios adheridos

Desde CADAM explicaron que se trata de una acción coordinada entre fabricantes, distribuidores y mayoristas para generar un “efecto multiplicador” a lo largo de toda la cadena comercial, desde la producción hasta la góndola final.

El lanzamiento del Black Week llega en un contexto complejo. De acuerdo con referentes del sector, el consumo mayorista lleva meses en retroceso y el impacto se traduce en comercios con menor rotación, caída de compras y dificultades para sostener costos.

Comerciantes consultados señalan que, si bien este tipo de eventos ayuda a mejorar las ventas puntuales, el escenario general continúa siendo desafiante. En varios rubros, los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos mensuales y advierten que resulta necesario avanzar en reformas fiscales y laborales que reduzcan cargas consideradas excesivas, las cuales —aseguran— encarecen la contratación de personal sin mejorar la situación del trabajador, y terminan repercutiendo en los precios.

image

El objetivo: pasar “del rojo al negro”

Inspirado en los tradicionales eventos de descuentos que se realizan en Estados Unidos, el Black Week Mayorista apunta a que los comercios puedan “pasar del rojo al negro” en sus balances, especialmente en un año marcado por márgenes ajustados, suba de costos y caída en la demanda.

Aunque las ventas mayoristas no atraviesan su mejor momento, desde CADAM confían en que esta semana promocional impulse la recuperación de fin de año y permita alcanzar mejores niveles de facturación antes del inicio de la temporada alta de consumo.

Una semana clave para mayoristas, minoristas y consumidores

Con promociones que prometen fuerte impacto en el bolsillo, la expectativa es que esta semana concentre una mayor afluencia de compradores particulares y pequeños comerciantes, especialmente quienes buscan stockear productos esenciales a precios más bajos.

El evento permanecerá activo hasta el 23 de noviembre en todo el país, con descuentos que variarán según cada comercio y cada categoría de productos. La lista completa de locales adheridos puede consultarse en el sitio oficial de CADAM.