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El dólar mayorista volvió a bajar y el blue quedó como la segunda cotización más alta del mercado

La divisa retrocedió por segunda rueda consecutiva en línea con la debilidad global del dólar. Tras la licitación del Tesoro, el tipo de cambio mayorista cerró en $1.488, mientras que el blue acumuló una suba de $50 en julio.

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El tipo de cambio mayorista cerró en $1.488

El tipo de cambio mayorista cerró en $1.488, mientras que el blue acumuló una suba de $50 en julio. (Foto: archivo)

El dólar mayorista registró este jueves una nueva caída y extendió la tendencia bajista de la jornada anterior, en un contexto marcado por el retroceso de la moneda estadounidense a nivel internacional. El movimiento se produjo luego de la licitación realizada por el Ministerio de Economía, que logró renovar vencimientos por encima del 100% y captar fondos adicionales mediante la reapertura del Bonar 2029.

Leé también El dólar mayorista se mantuvo cerca de los $1.500 y el mercado sigue atento al tipo de cambio
El dólar mayorista operó este lunes bajo presión, aunque no logró superar la barrera de los $1.500. (Foto: archivo)

En el segmento mayorista, la cotización cerró en $1.488 para la venta, el valor más bajo en más de una semana. De esta manera, el tipo de cambio quedó un 23,9% por debajo del límite superior de la banda cambiaria, fijado este jueves en $1.843,63. El volumen negociado en el mercado de contado superó los U$S 539,5 millones.

El movimiento se produjo luego de la licitaci&oacute;n realizada por el Ministerio de Econom&iacute;a, que logr&oacute; renovar vencimientos por encima del 100% y captar fondos adicionales mediante la reapertura del Bonar 2029. (Foto archivo)

El movimiento se produjo luego de la licitación realizada por el Ministerio de Economía, que logró renovar vencimientos por encima del 100% y captar fondos adicionales mediante la reapertura del Bonar 2029. (Foto archivo)

La licitación del miércoles había finalizado con un rollover del 144,5% y una colocación de $12,21 billones. A eso se sumaron otros U$S 309 millones obtenidos a través de la reapertura del Bonar 2029.

Qué espera el mercado para los próximos meses

Los contratos de dólar futuro también operaron en baja, con retrocesos de hasta 0,6% en las posiciones correspondientes a 2026. Las proyecciones del mercado ubican al tipo de cambio mayorista en torno a los $1.488 para el cierre de julio y cerca de $1.631 hacia diciembre.

En ese segmento, el volumen negociado alcanzó los U$S 1.680 millones.

En tanto, el dólar oficial minorista cerró en $1.510 para la venta en el Banco Nación. Con ese valor, el dólar tarjeta se ubicó en $1.963 para consumos en el exterior. Según el relevamiento diario de entidades financieras que realiza el Banco Central, la cotización promedio alcanzó los $1.512,02 para la venta.

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El dólar MEP descendió 0,5% y se ubicó en $1.517,10, mientras que el contado con liquidación cayó 1% hasta los $1.570,42. (Foto: archivo)

Qué pasó con el dólar blue

A diferencia de lo ocurrido en el mercado oficial, el dólar blue mostró una leve baja y cerró en $1.565 para la venta, luego de haber tocado un máximo intradiario de $1.570.

Pese a ese retroceso, la cotización informal acumula un avance de $50 durante julio, equivalente a una suba del 3,3%. Con ese nivel, se mantiene como la segunda referencia cambiaria más alta del mercado, únicamente por detrás del dólar contado con liquidación.

La diferencia entre el dólar oficial mayorista y el blue se amplió hasta alrededor del 5,2%, el nivel más elevado desde fines de diciembre de 2025.

Por su parte, los dólares financieros también operaron en baja. El dólar MEP descendió 0,5% y se ubicó en $1.517,10, mientras que el contado con liquidación cayó 1% hasta los $1.570,42. De esta forma, las brechas frente al tipo de cambio mayorista quedaron en 1,4% y 4,9%, respectivamente.

En pocas palabras

  • Dólar mayorista:</strong >Retrocedió por segunda rueda consecutiva y cerró a $1.488, siguiendo la debilidad global de la divisa.
  • Dólar blue: Acumuló una suba de $50 en julio y se posiciona como la segunda cotización más alta del mercado.
  • Mercados: El dólar futuro y los dólares financieros también operaron en baja, con brechas reducidas frente al tipo de cambio mayorista.
Resumen generado por Thinkindot AI
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