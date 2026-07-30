El dólar mayorista volvió a bajar y el blue quedó como la segunda cotización más alta del mercado

En ese segmento, el volumen negociado alcanzó los U$S 1.680 millones.

En tanto, el dólar oficial minorista cerró en $1.510 para la venta en el Banco Nación. Con ese valor, el dólar tarjeta se ubicó en $1.963 para consumos en el exterior. Según el relevamiento diario de entidades financieras que realiza el Banco Central, la cotización promedio alcanzó los $1.512,02 para la venta.

El dólar MEP descendió 0,5% y se ubicó en $1.517,10, mientras que el contado con liquidación cayó 1% hasta los $1.570,42. (Foto: archivo)

Qué pasó con el dólar blue

A diferencia de lo ocurrido en el mercado oficial, el dólar blue mostró una leve baja y cerró en $1.565 para la venta, luego de haber tocado un máximo intradiario de $1.570.

Pese a ese retroceso, la cotización informal acumula un avance de $50 durante julio, equivalente a una suba del 3,3%. Con ese nivel, se mantiene como la segunda referencia cambiaria más alta del mercado, únicamente por detrás del dólar contado con liquidación.

La diferencia entre el dólar oficial mayorista y el blue se amplió hasta alrededor del 5,2%, el nivel más elevado desde fines de diciembre de 2025.

Por su parte, los dólares financieros también operaron en baja. El dólar MEP descendió 0,5% y se ubicó en $1.517,10, mientras que el contado con liquidación cayó 1% hasta los $1.570,42. De esta forma, las brechas frente al tipo de cambio mayorista quedaron en 1,4% y 4,9%, respectivamente.