El riesgo país cayó a 430 puntos y el dólar mayorista cerró julio con su menor avance en cuatro meses

En el mercado local, el índice S&P Merval descendió 0,2% en pesos y 1,3% en dólares, medido al contado con liquidación.

Qué pasó con el dólar

El dólar volvió a retroceder y acumuló su tercera baja consecutiva. En el segmento mayorista cerró en $1.485 para la venta, con una caída diaria de $3.

De esta manera, la cotización registró una baja semanal de 0,8%, equivalente a $12, y finalizó julio con un incremento de apenas 0,2%, lo que representó el menor avance mensual desde hace cuatro meses.

A lo largo del mes, el mercado siguió de cerca la posibilidad de que la divisa superara la barrera de los $1.500. Sin embargo, el tipo de cambio no logró perforar ese nivel y terminó por debajo de esa referencia.

El dólar mayorista cerró julio con su menor avance mensual de los últimos cuatro meses. (Foto: archivo)

El valor del dólar oficial quedó además un 24,2% por debajo del techo de la banda cambiaria, que este viernes se ubicó en $1.844,87.

En el mercado de futuros predominó la tendencia alcista. Los contratos mostraron subas de hasta 0,3% en los vencimientos de 2026 y las proyecciones del mercado ubican al dólar mayorista en torno a los $1.515 para fines de agosto y a $1.630,5 para diciembre.

Operadores del mercado señalaron que la divisa mantuvo una tendencia vendedora en un contexto de menor liquidez en pesos.

Cómo cerraron las demás cotizaciones

En el segmento minorista, el dólar cerró a $1.510 para la venta en el Banco Nación. Con ese valor, el dólar tarjeta alcanzó los $1.963 para consumos en el exterior. Según el promedio de entidades financieras relevado por el Banco Central, la cotización minorista se ubicó en $1.512,20.

Por su parte, el dólar blue se mantuvo en $1.565 para la venta. Durante julio acumuló una suba de $50, equivalente al 3,3%, y se ubicó como la segunda cotización más alta del mercado.

Los dólares financieros también operaron en alza. El MEP avanzó 0,5% hasta los $1.518,19, mientras que el contado con liquidación subió 1% y cerró en $1.571,82.

Con estos valores, la brecha cambiaria respecto del dólar oficial mayorista quedó en torno al 1,9% para el MEP y al 5,6% para el contado con liquidación.