El dólar oficial abrió en caída y pierde 80 pesos en el inicio de la jornada

Ahora, la brecha entre el oficial y el informal es de 5,10%. El paralelo cotiza $ 210 por arriba del valor con el que abrió el año (terminó 2024 en $1.230).

El Banco Central no intervino de forma directa durante el jueves en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

De acuerdo a los datos difundidos por la autoridad monetaria, las reservas se ubican ahora en U$S42.056 millones.

Mercados: las acciones argentinas rebotan hasta 9% en Wall Street

Las cotizaciones de activos bursátiles argentinos se reacomodan en estas horas luego del feriado local del viernes 10. Sucede que aunque no hubo negocios locales, sí se operaron los títulos argentinos en Wall Street, con fuertes bajas que alcanzaron hasta el 10 por ciento.

Este lunes en los mercados de Nueva York hay operaciones con acciones, pero no con bonos, en el marco de la conmemoración del Columbus Day. Por lo tanto no hay movimientos de precios con los títulos Globales de Argentina y el riesgo país permanece inalterado en los 932 puntos básicos.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociados en dólares se imponen las ganancias de hasta 9,3%, encabezadas por Edenor.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires resta un 0,1% en pesos, en los 1.920.000 puntos, mientras que en dólares avanza cerca de 2% por la caída de las paridades bursátiles de la divisa.