Economía
Dólar
Dólar blue
Mercados

El dólar oficial abrió en caída y pierde 80 pesos en el inicio de la jornada

En una rueda bajista para el dólar en todos los segmentos de la plaza cambiaria se observa una baja aún más pronunciada en los contratos de dólar futuro, que retroceden hasta 6%.

DÓLAR hoy

DÓLAR hoy, DÓLAR BLUE hoy: a cuánto cotizan este lunes 13 de octurbe

El dólar oficial hoy lunes 13 octubre se desploma $80 y cotiza $1.320 para la compra y $1.370 para la venta en las pantallas del Banco Nación, en la primera rueda de la semana. Por su parte, el dólar blue cae $35 y cotiza a $1.420 para la compra y $1.440 para la venta.

el tesoro de estados unidos vendio dolares en el mercado cambiario argentino y confirmo el swap por us$ 20 mil millones

La divisa viene de perder $40 el jueves, tras la intervención del Tesoro de los EE.UU. y, ahora, suma otra fuerte caída. Así, el oficial vuelve a valores de fines de septiembre y da marcha atrás con la suba de los primeros días de octubre en el marco de la incertidumbre preelectoral.

dolar para arriba

En tanto, el dólar mayorista quedó en $1.317,4 para la compra y $ 1.367,3 para la venta. Se mantiene así por debajo de la banda cambiaria que hoy el BCRA fija en $1.487,11.

El dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, en tanto, vale $ 1.781 tras las modificaciones del Gobierno a las percepciones de Ganancias y Bienes Personales.

Ahora, la brecha entre el oficial y el informal es de 5,10%. El paralelo cotiza $ 210 por arriba del valor con el que abrió el año (terminó 2024 en $1.230).

El Banco Central no intervino de forma directa durante el jueves en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

De acuerdo a los datos difundidos por la autoridad monetaria, las reservas se ubican ahora en U$S42.056 millones.

Mercados: las acciones argentinas rebotan hasta 9% en Wall Street

Las cotizaciones de activos bursátiles argentinos se reacomodan en estas horas luego del feriado local del viernes 10. Sucede que aunque no hubo negocios locales, sí se operaron los títulos argentinos en Wall Street, con fuertes bajas que alcanzaron hasta el 10 por ciento.

Este lunes en los mercados de Nueva York hay operaciones con acciones, pero no con bonos, en el marco de la conmemoración del Columbus Day. Por lo tanto no hay movimientos de precios con los títulos Globales de Argentina y el riesgo país permanece inalterado en los 932 puntos básicos.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociados en dólares se imponen las ganancias de hasta 9,3%, encabezadas por Edenor.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires resta un 0,1% en pesos, en los 1.920.000 puntos, mientras que en dólares avanza cerca de 2% por la caída de las paridades bursátiles de la divisa.

