Cómo funciona el swap de EE.UU. y su impacto directo en el dólar y la banda cambiaria en Argentina

En parte, el secretario Bessent tuvo que decir en un momento "no pusimos un dólar en la Argentina", por las quejas de agricultores de Norteamérica, perjudicados porque China no compra granos de ese país y los reemplazó por los argentinos.

El "swap" es como una garantía de un respaldo en dólares que tiene el gobierno para usar si fuera necesario, con el visto bueno de Bessent. Pero con la decisión de ayer, la frase "no pusimos un dólar", ya quedó muy relativizada.

Estados Unidos es ahora, el principal operador en el mercado de cambio argentino. Forma parte de esos que los gobiernos definen como "los que manejan el mercado" cada vez que reciben una mala noticia. Ahora, "los que manejan el mercado" están apuntalando al gobierno. El precio del dólar, al menos hasta el 26 de octubre, vuelve a flotar cómodamente dentro de la banda definida allá por el mes de abril.

trump y Bessent Scott Bessent, una suerte de "benefactor" para la macro argentina. (Foto: Presidencia)

El Swap de Estados Unidos

El secretario Bessent,dijo: "El peso está 'subvaluado', se supone que hay que comprar barato y vender caro”. Pero como en este tiempo que lleva gobernando Milei, el país no ha sido capaz de multiplicar como necesitaba su estructura productiva para generar dólares genuinos. Por eso, la primera devaluación mensual (crawling peg) y la banda cambiaria impuesta el 14 de abril, dejaron a un peso "apreciado" en relación al dólar. De hecho, la cotización del dólar aumentó a un ritmo mucho menor que la inflación (aún contenida por el plan económico). Fueron los errores políticos los que hicieron que la economía temblara ante la desconfianza que fue creciendo.

Cuando el dólar superó el techo de la banda cambiaria, hubo que intervenir. Antes con el Tesoro Nacional y luego, directamente con el Banco Central. En ese momento, llegó el mensaje tranquilizador de Bessent: "Haremos lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina".

Allí se habló por primera vez de pedir un "swap" a los Estados Unidos. Es decir una cantidad importante, 20.000 millones de dólares, para fortalecer las escasas reservas que el gobierno libertario no pudo hacer crecer, como acordó con el Fondo Monetario Internacional. Por la presión de los agricultores norteamericanos, Bessent tuvo que decir que "no pusimos un solo dólar", para calmarlos. En realidad, el dinero del "swap" está de manera pasiva: se puede "contar" como reservas, pero solo se puede utilizar luego de pedir permiso a su propietario real (los Estados Unidos).

Eso mismo llegó más tarde con la reunión de Trump y Milei en las Naciones Unidas. Pero a esa "garantía" había que darle algo más. La macro argentina logró recuperarse unos días. Pero volvieron los temores - por causas políticas - y el dólar recuperó el ritmo alcista. Por eso, llegó "un operador del norte".

bessent y caputo En Buenos Aires y en Estados Unidos (Washington y Nueva York). Bessent con Caputo. El Tesoro norteamericano, es ahora el principal actor en el mercado local de divisas. (Foto: Presidencia)

Intervención del Tesoro norteamericano en el mercado de divisas

Eso se produjo este miércoles. Estados Unidos, el país, comenzó a jugar como un verdadero operador en el mercado de los dólares en este país. Tiene un poder de fuego "inagotable". Al menos en términos económicos. Esos temas se deciden en el salón Oval de la Casa Blanca.

Pero el Tesoro norteamericano, por sí solo, puede ser el regulador o ente que decida, a cada instante, cuál debe ser la relación entre el peso y el dólar. Como esos "actores muy reducidos" a los que señalan los ministros de economía cuando tienen problemas con la divisa norteamericana.

En realidad, el apoyo de los Estados Unidos es tan importante como "absoluto". Comprende:

Un "swap" de 20.000 millones de dólares para apuntalar las reservas.

Compra de bonos soberanos. Manera indirecta de enviar dólares para la Argentina y señal de apoyo al país, pensando en la inversión internacional.

Intervención en el mercado de divisas. En la práctica, el único importante.

bessent y Trump Trump y Bessent, las bases "dolarizadas" del apoyo clave para la macro del presidente Milei. (Foto:Reuters)

Qué puede pasar con este apoyo en la economía argentina

Es un rescate importante - fundamental - para este momento de la macro argentina. El dólar ahora, no podrá pasar jamás el techo de la banda cambiario ( tampoco debería hacerlo por debajo del piso). Esto traerá inmediatamente una apreciación del peso. Algo que conviene a quienes cobran en la moneda nacional contratos o salarios.

Pero para los términos de exportación, la producción pierde competitividad a nivel internacional. Además, por las exportaciones, con los dólares que ingresen se podrán compra muchos menos dólares que hasta hace pocos días.

Este panorama será así por lo menos, hasta el 26 de octubre. Es la mano del Tesoro norteamericano para Milei y las elecciones. Luego, este esquema debe cambiar. ¿De qué manera? Seguramente, Bessent ya se lo contó al ministro Caputo.

Un tipo de cambio sostenido por la intervención del país más poderoso de la tierra, sobre una de las monedas más devaluadas del mundo, no puede durar mucho tiempo. Salvo que sea el punto de partida para una "dolarización de hecho". Pero por el momento no se habló de ese tema.

Mientras tanto, este viernes será un remanso para la macro argentina. Feriado con dólares a rolete del Tesoro norteamericano. El lunes será la primera prueba, con un mercado que llevará tres días "en las gateras".

Una nota al margen: El Tesoro norteamericano, es como el ministerio de Economía. En terminos simples sobre el poder sobre el dólar puede decirse:

El Tesoro es el que “pide prestado y gasta”.

La Fed (la reserva Federal) es la que “controla el valor del dinero”.

Son las dos patas que están sobre los dólares que se imprimen, aunque parezca una obviedad es bueno recordarlo, en los Estados Unidos. Esa idea libertaria de "dinamitar el Banco Central", si se hubiese hecho en el norte, habría dejado a Bessent como un buen amigo de la Argentina, pero sin lo que más necesitamos: los dólares. Al menos hasta el 26 de octubre.