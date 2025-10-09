Respaldo de EEU.U.: el dólar dio un giro para cerrar en baja y las acciones volaron hasta 27%

La cotización del dólar

El dólar oficial también hizo el mismo giro y cotizó a la baja a $1.450 (-0,3%), lo que representa $5 menos que la rueda anterior. En cuanto a los financieros, tuvieron una sensible baja: el MEP retrocedió a $1.444,43 (-5,5%), mientras que el Contado con Liquidación (CCL) cayó a $1.457,74 (-5,6%). En el caso del MEP, esa cotización significa haber colocarse más barato que el oficial, inclusive.

Expectativas en Wall Street

Mientras tanto, en Wall Street, se notó el clima de expectativa tras el anuncio de esta tarde y las ADR's volaron hasta un 27%. Mientras que los bonos argentinos, aunque con resultados mixtos, también alcanzan en positivo hasta un 10%.

Las acciones de empresas en Wall Street, conocidas como ADR, se ven en las pantallas en verde.

ADR Banco Supervielle 27,31%

ADR Grupo Fin. Galicia 21,65%

Banco Macro (ADR)17,46%

BBVA (ADR) 16,95%

ADR Central Puerto 12.36%

Lo mismo puede decirse de los bonos soberanos (¿invertirá en ellos el Tesoro de los Estados Unidos?) que han subido en su mayoría, títulos, como el AE38D. se encuentra en el 8,62 % alcista.