El dólar oficial alcanzó un nuevo máximo y el mayorista tocó el techo de la banda

De esta forma, la brecha entre el oficial y el informal es negativa (-0,67%). El paralelo cotiza $ 240 por arriba del valor con el que abrió el año (terminó 2024 en $ 1230).

dolar

Semana de tensión en el mercado cambiario

La evolución de las distintas cotizaciones genera atención no solo en el mundo financiero, sino también en los pequeños ahorristas y comercios que dependen de la estabilidad del tipo de cambio. Los operadores advierten que la presión sobre el dólar paralelo se mantendrá mientras continúe la incertidumbre económica y no se definan medidas de mayor previsibilidad fiscal y monetaria.

Durante la última semana, el dólar blue tuvo fuertes oscilaciones que lo llevaron a tocar picos de hasta $1.480, para luego retroceder y estabilizarse en torno a los valores actuales.

Según fuentes del mercado, este comportamiento responde a un reacomodamiento de carteras de inversores, mayor demanda estacional de divisas y expectativas sobre los próximos pasos del Gobierno en materia económica.

El dólar alcanzó el techo de la banda de flotación y habilita la intervención del BCRA

Por primera vez, el mercado testeó el esquema cambiario del Gobierno. En una jornada marcada por la política, con movilizaciones en torno al Congreso y la oposición intentando sostener el financiamiento del Garrahan y las universidades, el dólar oficial mayorista alcanzó por primera vez el techo de las bandas de flotación.

Tras varias semanas de turbulencias cambiarias, toda la atención de los inversores estuvo puesta esta mañana en el tipo de cambio oficial mayorista. Cerca de las 13, alcanzó los $1474,50, el techo establecido para que el Banco Central (BCRA) salga a vender reservas.

Apenas sucedió, se ejecutó una orden de venta por US$10 millones, que algunos analistas atribuyen a la autoridad monetaria, aunque otros agregan que podría ser un operador privado. El dato oficial se conocerá a las 17 horas. Ahora, cotiza a $1474,08, unos $5,22 más que el martes (+0,36%).

Desde que arrancó la semana, esta cotización quedó al borde de testear el esquema cambiario. Esto llevó a que en las últimas tres ruedas aparecieran órdenes millonarias de venta para cuando el dólar toque el techo de la banda, un escenario que se repitió este miércoles. Sin embargo, en las últimas dos jornadas también hubo oferta genuina: el agro liquidó US$265,3 millones.