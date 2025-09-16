El dólar volvió a subir y el riesgo país llegó a su punto más alto en un año

En el segmento previo a la apertura de la rueda, las mejoras en las acciones estaban lideradas por Supervielle (4,3%), TGS (2,2%) y Galicia (1,8%). Entre los bonos, las alzas más importantes eran para los Globales a 2041 y 2046, que trepaban 3,95% y 3,9%, respectivamente, esta mañana.

dolar

Luego del discurso de Milei, el dólar cripto supera los $1500

Tras el discurso del presidente Javier Milei en cadena nacional, el dólar cripto superó la barrera de los $1.500.

Este martes, el tipo de cambio promedia $1.506,21 en las plataformas.

El dólar cripto es un tipo de cambio para acceder a divisas con activos digitales, que opera a las 24 horas de todos los días del año, por lo que muchos ahorristas optaron por esa alternativa en momentos en que el mercado oficial estaba cerrado.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: de cuánto es el piso y el techo de la banda durante septiembre 2025

En septiembre 2025, el dólar tiene un piso de $951 y un techo de $1.472: solo si el precio tocara en los próximos días uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.

Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio oficial busca ser la referencia y las brechas desaparecer.

El Riesgo País se instala arriba de los 1.000 puntos

riesgo país 16 9 El Riesgo País, llegó otra vez a un valor tan alto como en octubre de 2024. (Foto: A24.com)

En estos largos días tras la elección en la provincia de Buenos Aires, el Riesgo País trepó más de lo que lo hizo durante julio y agosto. Llegó a los 1.000 puntos en el índice del banco JP. Morgan y no bajó más. Este martes llegó a los 1.231 puntos, el más alto en casi un año. Además, es un valor que clausura por completo poder acceder al mercado internacional de créditos.