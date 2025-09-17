Las primeras fotos de Juanita Tinelli y su nuevo novio tras sus románticas vacaciones en Miami

Bautista Cuiña 1

Así las cosas, la relación ahora continuará en Buenos Aires dado que tras el primer viaje de los Cuiña con Juanita como una integrante más de la familia, en las últimas horas se los pudo ver en el sector de arribos del aeropuerto internacional de Ezeiza en su regreso, donde fueron abordados por la prensa.

Acostumbradas a las cámaras, en todo momento la hija de Marcelo Tinelli se mostró relajada y sonriente, mientras que Bautista optó por caminar detrás de ella llevando el equipaje, al lado de sus padres.

Como era de suponer la llegada de Juanita acaparó la atención de los curiosos que, alertados por las cámaras fotográficas y de televisión, no pasó desapercibida.

Vale señalar que el romance de la hija de Marcelo Tinelli y Paula Robles con Cuiña se consolidó hace apenas unas semanas. De acuerdo al entorno cercano de la joven modelo, la relación llevaría alrededor de dos meses, tras conocerse por amigos en común y en medio de varias salidas nocturnas en una famosa discoteca de moda de la costanera porteña.

Tal parece que luego de un primer encuentro casual, el flechazo entre ambos fue inmediato marcando así el comienzo de una relación que incluso muchas personas allegas de Juana desconocieron hasta unos días atrás.

Quién es el nuevo novio de Juanita Tinelli

Tras la mediática ruptura con el polista Camilo Castagnola, que estuvo atravesada por rumores de infidelidad y generó gran repercusión en redes sociales este verano, Juanita Tinelli decidió abrir una nueva etapa en su vida personal y volvió a confiar en el amor. La hija menor de Marcelo Tinelli presentó oficialmente a su pareja, Bautista Cuiña, a través de sus publicaciones en Instagram.

En una de sus historias, Juana posó frente al espejo acompañada por Bautista. Ella eligió un look en tonos claros, combinando blanco y gris, mientras que él optó por un atuendo completamente negro. La instantánea, sencilla y natural, fue interpretada como la confirmación del vínculo.

Del otro lado, Bautista también compartió una fotografía especial: se lo ve abrazando a Juana con cariño en una toma realizada por ella misma. El joven sumó a la publicación una mención a su novia y un corazón blanco, detalle que rápidamente llamó la atención de los seguidores.

De acuerdo con lo revelado en el programa Puro Show (El Trece), la relación comenzó hace alrededor de dos meses. Los presentó un amigo en común y, desde aquel primer encuentro, permanecen inseparables.

Si bien ambos prefieren mantener un bajo perfil y no exponer demasiado su intimidad, las imágenes que decidieron hacer públicas muestran el buen momento que atraviesan, marcado por la complicidad y la alegría.

Bautista Cuiña, quien conquistó el corazón de Juanita, cursa la carrera de Administración de Empresas en la Universidad de Belgrano. Es hijo de Rodolfo “Fito” Cuiña, empresario de larga trayectoria dentro del rubro de los electrodomésticos.

El nombre de Bautista comenzó a resonar en los portales de espectáculos luego de que Juana publicara fotos y videos junto a él, lo que despertó rápidamente versiones de romance. Según trascendió, la primera coincidencia habría sido en un boliche de la Costanera, y a partir de allí la relación se afianzó. Todo esto ocurrió poco tiempo después de que la joven confirmara su separación de Castagnola.