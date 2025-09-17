Receta de la abuela: cómo hacer gazpacho casero en pocos minutos

Ingredientes básicos del gazpacho casero

Para preparar un gazpacho clásico en casa se necesitan pocos ingredientes. En líneas generales, las cantidades pueden variar según la textura y el sabor que se busque, pero los componentes fundamentales son:

1 kilo de tomates maduros

1 pepino

1 pimiento verde

1 diente de ajo

50 ml de aceite de oliva virgen extra

20 ml de vinagre de vino

Sal al gusto

Agua fría, opcional, para ajustar la textura

Algunas versiones también incluyen un poco de pan duro, que le da mayor cuerpo y densidad a la sopa. Sin embargo, esa elección depende de cada cocinero.

Paso a paso: cómo preparar gazpacho casero

La preparación no tiene secretos y es ideal incluso para quienes recién comienzan a cocinar.

Lavar bien los vegetales : asegurarse de que los tomates, el pepino y el pimiento estén en perfectas condiciones.

Trocear los ingredientes : cortar en cubos medianos para facilitar el licuado.

Licuar todo junto : colocar en una licuadora o procesadora los tomates, el pepino, el pimiento y el ajo. Procesar hasta lograr una mezcla homogénea.

Añadir condimentos : incorporar el aceite de oliva, el vinagre y la sal. Volver a procesar hasta integrar.

Ajustar textura : si la mezcla queda demasiado espesa, se puede agregar un poco de agua fría hasta alcanzar la consistencia deseada.

Enfriar antes de servir: dejar reposar el gazpacho en la heladera por al menos una hora. Servir bien frío.

Cómo disfrutarlo

El gazpacho casero se sirve tradicionalmente en cuencos o vasos, acompañado de trocitos de verduras frescas como tomate, pepino o pimiento, o incluso con pan tostado. También puede presentarse como entrada en un almuerzo o como plato principal en una cena ligera.

Su frescura lo convierte en una opción ideal para el verano, pero cada vez más personas lo incorporan a lo largo del año por su practicidad y sus beneficios nutricionales.

Un plato que trasciende fronteras

Aunque nació en Andalucía, el gazpacho ya no tiene fronteras. Hoy es habitual verlo en cartas de restaurantes internacionales y en las mesas de hogares alrededor del mundo. Su preparación sencilla y su capacidad de combinar sabor, nutrición y frescura explican por qué este clásico español sigue ganando adeptos.

El gazpacho casero es la prueba de que con ingredientes simples y técnicas fáciles se pueden lograr platos que conquistan paladares. Refrescante, versátil y lleno de historia, es un verdadero ícono de la cocina mediterránea.