En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Recetas
RECETA

Receta de la abuela: cómo hacer gazpacho casero en pocos minutos

El gazpacho es una de las preparaciones más representativas de la cocina española. Fresco, saludable y fácil de preparar, se convirtió en un plato ideal para los días cálidos. Aquí, cómo hacerlo en casa paso a paso.

Receta de la abuela: cómo hacer gazpacho casero en pocos minutos

Hablar de gazpacho es hablar de tradición. Esta sopa fría, originaria de Andalucía, en el sur de España, es reconocida en todo el mundo como una de las preparaciones más frescas y saludables de la gastronomía mediterránea. Su popularidad se debe a su sencillez: con unos pocos ingredientes básicos y sin necesidad de cocción, se obtiene un plato nutritivo, ligero y perfecto para los días de calor.

Leé también Galletitas veganas con chips de chocolate: la receta sin huevo ni manteca que vas a amar
galletitas veganas con chips de chocolate: la receta sin huevo ni manteca que vas a amar
image

¿Qué es el gazpacho y por qué es tan popular?

El gazpacho es una sopa fría a base de vegetales frescos, especialmente tomate, pepino y pimiento. Se suele aderezar con ajo, aceite de oliva, vinagre y sal, logrando un balance entre frescura, acidez y suavidad. La receta es versátil: admite variaciones según la región y el gusto personal, pero el espíritu se mantiene intacto.

Más allá de su sabor, es considerado un plato saludable. Los tomates aportan antioxidantes como el licopeno, el pepino hidrata y aporta frescura, mientras que el aceite de oliva le da el toque mediterráneo característico. Además, al no requerir cocción, conserva intactos los nutrientes de los vegetales.

Ingredientes básicos del gazpacho casero

Para preparar un gazpacho clásico en casa se necesitan pocos ingredientes. En líneas generales, las cantidades pueden variar según la textura y el sabor que se busque, pero los componentes fundamentales son:

  • 1 kilo de tomates maduros

  • 1 pepino

  • 1 pimiento verde

  • 1 diente de ajo

  • 50 ml de aceite de oliva virgen extra

  • 20 ml de vinagre de vino

  • Sal al gusto

  • Agua fría, opcional, para ajustar la textura

Algunas versiones también incluyen un poco de pan duro, que le da mayor cuerpo y densidad a la sopa. Sin embargo, esa elección depende de cada cocinero.

Paso a paso: cómo preparar gazpacho casero

La preparación no tiene secretos y es ideal incluso para quienes recién comienzan a cocinar.

  • Lavar bien los vegetales: asegurarse de que los tomates, el pepino y el pimiento estén en perfectas condiciones.

  • Trocear los ingredientes: cortar en cubos medianos para facilitar el licuado.

  • Licuar todo junto: colocar en una licuadora o procesadora los tomates, el pepino, el pimiento y el ajo. Procesar hasta lograr una mezcla homogénea.

  • Añadir condimentos: incorporar el aceite de oliva, el vinagre y la sal. Volver a procesar hasta integrar.

  • Ajustar textura: si la mezcla queda demasiado espesa, se puede agregar un poco de agua fría hasta alcanzar la consistencia deseada.

  • Enfriar antes de servir: dejar reposar el gazpacho en la heladera por al menos una hora. Servir bien frío.

Cómo disfrutarlo

El gazpacho casero se sirve tradicionalmente en cuencos o vasos, acompañado de trocitos de verduras frescas como tomate, pepino o pimiento, o incluso con pan tostado. También puede presentarse como entrada en un almuerzo o como plato principal en una cena ligera.

Su frescura lo convierte en una opción ideal para el verano, pero cada vez más personas lo incorporan a lo largo del año por su practicidad y sus beneficios nutricionales.

Un plato que trasciende fronteras

Aunque nació en Andalucía, el gazpacho ya no tiene fronteras. Hoy es habitual verlo en cartas de restaurantes internacionales y en las mesas de hogares alrededor del mundo. Su preparación sencilla y su capacidad de combinar sabor, nutrición y frescura explican por qué este clásico español sigue ganando adeptos.

El gazpacho casero es la prueba de que con ingredientes simples y técnicas fáciles se pueden lograr platos que conquistan paladares. Refrescante, versátil y lleno de historia, es un verdadero ícono de la cocina mediterránea.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Recetas
Notas relacionadas
Pastas con salsa de palta: una receta casera que cambia tu manera de comer fideos
Chia pudding de chocolate casero: la receta saludable, fácil y deliciosa que no vas a dejar de hacer
Cómo preparar muffins de avena y manzana: la receta saludable que no puede faltar en tu cocina

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar