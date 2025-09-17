El angustiante episodio que vivió Brisa, melliza de Thiago Medina, mientras estaba en el hospital

Este miércoles, en Puro Show (El Trece), revelaron que Brisa, la hermana melliza de Thiago Medina, se descompuso al ver al ex Gran Hermano internado en el Hospital de Moreno.
Ver las ultimas noticias en a24.com
En Puro Show revelaron el preocupante episodio que protagonizó Brisa, la melliza de Thiago Medina, al visitar a su hermano en el hospital.
Este miércoles, en Puro Show (El Trece), revelaron que Brisa, la hermana melliza de Thiago Medina, se descompuso al ver al ex Gran Hermano internado en el Hospital de Moreno.
"Le impactó la situación de que cómo encontró a su hermano. En este proceso, Thiago lleva cuatro días en terapia intensiva. Todavía no está consciente, en el día de ayer tuvo fiebre", contó el conductor Matías Vázquez. Y agregó: “Gisela, una de las hermanas de Thiago, confirmó la noticia del desmayo de Brisa”.
Además, el presentador del ciclo remarcó sobre la hermana melliza de Thiago: "Está atravesando un embarazo y hoy está cayendo en la realidad”.
Acto seguido, Fernanda Iglesias opinó sobre el delicado estado de salud de Thiago: "Está bastante complicado, si está en un coma inducido, con las costillas rotas". A continuación, la panelista Ángeles Balbiani explicó: "El coma inducido tiene que ver con prevenir que se mueva, porque al perder la protección de las costillas no tenés manera de proteger los órganos".
El accidente ocurrió el viernes por la noche, cuando Thiago chocó con su moto contra un auto en una intersección de Moreno con escasa señalización. Fue trasladado de urgencia al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde ingresó en estado crítico. Le extirparon el bazo, sufrió fracturas en varias costillas y lesiones en órganos vitales como el pulmón, el hígado y los riñones.
Thiago Medina sigue internado en estado crítico luego del grave accidente en moto que sufrió el pasado viernes. En medio de la angustia que atraviesa su entorno, su hermana melliza, Brisa Medina, decidió manifestarse a través de sus redes sociales con un contundente mensaje.
Desde sus historias en Instagram, Brisa expresó: “Queremos aclarar como familia algunas situaciones. Se están rumoreando muchas cosas que no son”. Con esta declaración, intentó detener la difusión de versiones incorrectas sobre la condición de su hermano.
También hizo hincapié en la necesidad de respetar los comunicados oficiales: “Él único parte médico que se da es a las 13:00, por única vez y solamente la familia se mantendrá informada", y solicitó: “Dejen de dar información falsa, se los agradecemos y les pedimos respeto por todos”.
En otra historia, Brisa publicó una foto familiar junto a Thiago y le dedicó unas palabras cargadas de optimismo: “Ya vamos a estar así de juntos”.
Conmovida por la situación, cerró su mensaje con un emotivo aliento para Thiago: “Te estamos esperando chuli, tenemos fe y confiamos en Dios. Seguí peleándola como lo venís haciendo, sos un guerrero”, y añadió: “Tenés dos hermosas hijas que te están esperando”.