El angustiante episodio que vivió Brisa, melliza de Thiago Medina, mientras estaba en el hospital

El accidente ocurrió el viernes por la noche, cuando Thiago chocó con su moto contra un auto en una intersección de Moreno con escasa señalización. Fue trasladado de urgencia al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde ingresó en estado crítico. Le extirparon el bazo, sufrió fracturas en varias costillas y lesiones en órganos vitales como el pulmón, el hígado y los riñones.

Thiago Medina sigue internado en estado crítico luego del grave accidente en moto que sufrió el pasado viernes. En medio de la angustia que atraviesa su entorno, su hermana melliza, Brisa Medina, decidió manifestarse a través de sus redes sociales con un contundente mensaje.

Desde sus historias en Instagram, Brisa expresó: “Queremos aclarar como familia algunas situaciones. Se están rumoreando muchas cosas que no son”. Con esta declaración, intentó detener la difusión de versiones incorrectas sobre la condición de su hermano.

También hizo hincapié en la necesidad de respetar los comunicados oficiales: “Él único parte médico que se da es a las 13:00, por única vez y solamente la familia se mantendrá informada", y solicitó: “Dejen de dar información falsa, se los agradecemos y les pedimos respeto por todos”.

En otra historia, Brisa publicó una foto familiar junto a Thiago y le dedicó unas palabras cargadas de optimismo: “Ya vamos a estar así de juntos”.

Conmovida por la situación, cerró su mensaje con un emotivo aliento para Thiago: “Te estamos esperando chuli, tenemos fe y confiamos en Dios. Seguí peleándola como lo venís haciendo, sos un guerrero”, y añadió: “Tenés dos hermosas hijas que te están esperando”.