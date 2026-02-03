Wanda Nara confirmó el embargo de "la casa de los sueños" y reveló la deuda alimentaria de 600 mil dólares de Icardi

Y agregó: "Obviamente que tengo una vida divina porque me la doy trabajando, en este momento te estoy hablando desde mi trabajo, no le estoy sacando dinero a mis hijas, al revés, estoy pagando lo que Mauro hoy no paga y en algún momento me lo va a pagar porque tiene su casa de la isla embargada".

Consultada sobre la cifra de la deuda (600 mil dólares), Nara confirmó: "Es una cifra que asusta bastante, pero tiene mucho de intereses, entonces cada día que pasa y él no paga, se le está haciendo un choclo gigante".

Y volvió a apuntar contra las abogadas: "Cuanto más lío haya, más ganan y menos se aclara el conflicto. Acá si le pagan los alimentos a las chicas se termina el problema y chau abogadas, se tendrán que ir a robar a otro lado ellas".

La mediática también se refirió a la disputa por la restitución de sus hijas: "Yo creo que el único conflicto es ese, no hay otro conflicto y después está el conflicto de la famosa restitución que no tiene ni pies ni cabeza. Y también que dos mujeres defiendan a un papá que se quiere llevar a Estambul a vivir a dos niñas con la que fue el amante... Mis hijas ya se expresaron en un montón de situaciones que no quieren vivir en ese país, que sí quieren ver a su papá, tienen comunicación todos los días, siempre la tuvieron y las veces que no la tuvieron fue porque estaban atravesando una separación muy pública".

Por último, Wanda confirmó que la casa de Nordelta está embargada y que podría ir a remate: "Sí, seguramente que sí, conociendo a la Ana de tantos años seguramente vaya por el remate de la casa de la isla".

Además, comentó sobre una posible compensación económica: "En realidad no lo estoy evaluando, en Italia ya la pidieron y ya está establecida por los años que él no me permitió trabajar, pero es normal. Es también lo que seguramente le pida a su actual pareja si el día de mañana se separan y demuestra que él no la dejó trabajar más. Una deja un montón de cosas y después tiene una compensación por los años que no trabajó".

Qué dijo Maxi López en medio de la guerra por el rating entre Wanda Nara y la China Suárez

El lunes por la noche la televisión argentina vivió un cruce interesante: por un lado, Wanda Nara al frente de MasterChef Celebrity en Telefe y, en la vereda opuesta, el debut de Hija del fuego, la nueva ficción de la China Suárez en El Trece.

La disputa por la audiencia dejó un resultado contundente. Según las mediciones de Kantar Ibope Media, el reality culinario se impuso con comodidad, alcanzando un promedio de 11.2 puntos, mientras que la serie de Suárez apenas logró 3.5.

En medio de esta competencia, Maxi López decidió sumar su mirada y aportó un toque de ironía a la rivalidad televisiva entre su expareja Wanda Nara y la actriz. "Vi que salió muy bien para Telefe, nosotros somos obviamente hinchas de Telefe, salió bien. La competencia va a estar siempre. Ya la dinámica de Masterchef va, camina sola", expresó en diálogo con Intrusos (América TV).

El cronista Alejandro Guatti le comentó: "Tenía un sabor especial...". López, con una sonrisa, respondió: "Yo creo que particularmente para Solange". Luego agregó con humor: "Anduvo muy bien el programa y eso es lo que nos pone contentos a todos. Después, contra quién competimos es secundario... Bueno, puede ser para mí".

Para cerrar, el ex futbolista habló sobre los rumores que lo señalan como uno de los favoritos del público junto a Sofía Gonet, destacada por el jurado: "Es un programa que se ve mucho y opinan todos".