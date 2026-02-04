Wanda Nara blanqueó cuánto paga en dólares por la escuela de sus hijas y dejó a todos en shock

Mientras tanto, Mauro Icardi continúa pidiendo por la vía legal poder compartir tiempo de calidad con sus hijas, a quienes Nara no permite que viajen a Turquía durante los meses que el rosarino se encuentra imposibilitado de venir a Buenos Aires por sus compromisos deportivos con el Galatasaray.

Wanda Nara - captura DDM

A cuánto asciende la deuda alimentaria de Mauro Icardi según Wanda Nara

En medio del fuerte cruce mediático que volvió a encender el conflicto con Mauro Icardi, Wanda Nara salió al aire en DDM (América TV) y decidió responder sin rodeos a las declaraciones de Lara Piro, una de las abogadas del futbolista. La empresaria habló por teléfono con Marina Calabró y realizó un extenso descargo en el que buscó aclarar varios puntos sensibles del enfrentamiento judicial y personal que atraviesa con su expareja.

Desde el inicio, la conductora de MasterChef Celebrity se mostró molesta por los dichos que circularon en los últimos días y expresó su incomodidad por sentirse atacada sin fundamentos. “Tuve un ratito ahora para hablarte y quería aclarar algunas cosas porque la verdad que no está bueno, sobre todo cuando otras mujeres salen a hablar mal sin argumentos y con mentiras”, lanzó sin filtros.

Ante la pregunta directa de Calabró sobre qué partes del discurso de Piro consideraba falsas, Wanda fue contundente al explicar cómo se resolvió la división de bienes. “No sé si hay una mentira o una verdad. Hay una sola cosa que es la realidad. Se me acusan un montón de cosas que no son ciertas. Hay una división de bienes hecha hace cuatro años, que no fue hecha en este país”, detalló, y aclaró que el acuerdo fue equitativo: “Yo me quedé con la misma cifra que se quedó la otra parte. O sea, mi arreglo fue 50 y 50 y fue hecho en Italia”.

La mediática también se refirió a los posteos que realizó Icardi en redes sociales y negó cualquier irregularidad económica. “No voy a hablar de dinero porque me parece un montón. Los dos nos quedamos con la misma cifra”, aseguró, y sumó un argumento clave: “Si alguien me roba una cifra semejante lo primero que hago es una denuncia y nunca existió eso”.

En uno de los momentos más duros de la charla, Wanda apuntó directamente contra el rol de las abogadas del futbolista y la situación de la cuota alimentaria. “Es un padre que nada más está pagando el 3 por ciento de su salario”, disparó, y agregó sin eufemismos: “Las abogadas están cobrando 30 mil dólares para defender un deudor alimentario, eso es una vergüenza”.

Lejos de victimizarse, Nara remarcó que su presente económico es fruto de su trabajo. “Obviamente que tengo una vida divina porque me la doy trabajando”, afirmó, y reveló que está cubriendo gastos que, según ella, no le corresponden: “Estoy pagando lo que Mauro hoy no paga y en algún momento me lo va a pagar porque tiene su casa de la isla embargada”.

Consultada por la deuda que rondaría los 600 mil dólares, explicó: “Es una cifra que asusta bastante, pero tiene mucho de intereses”, y advirtió que el monto sigue creciendo con el paso del tiempo. Además, volvió a cargar contra las representantes legales: “Cuanto más lío haya, más ganan y menos se aclara el conflicto”.

Finalmente, Wanda habló sobre la restitución de sus hijas y fue tajante al desestimar esa posibilidad. “Mis hijas ya se expresaron en un montón de situaciones que no quieren vivir en ese país”, sostuvo, y confirmó que la casa de Nordelta podría ir a remate. “Sí, seguramente que sí”, concluyó, antes de mencionar la compensación económica ya establecida en Italia por los años en los que, según dijo, no pudo trabajar.