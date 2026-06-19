El dólar tocó máximos de cinco meses: a cuánto cerró tras otra jornada en alza

Durante la rueda del miércoles, la autoridad monetaria adquirió US$ 34 millones, la cifra más baja de las últimas 49 jornadas. En total, se negociaron US$ 429 millones en el mercado de cambios, por lo que la participación del organismo representó apenas el 7,9% del volumen operado, la menor proporción registrada en 69 ruedas.

Banco Central dolares miercoles 17 de junio

Al mismo tiempo, la liquidación de exportadores de cereales y oleaginosas descendió hasta los US$ 91 millones, el nivel más bajo de las últimas 31 jornadas.

En cuanto a las reservas internacionales, cerraron en US$ 47.508 millones, con una baja de US$ 147 millones respecto de la rueda anterior. A su vez, los últimos datos disponibles sobre depósitos privados en dólares, correspondientes al 12 de junio, reflejaron una caída de US$ 150 millones y se ubicaron en US$ 39.237 millones.

Sube la demanda y el Banco Central modera sus compras

El BCRA acumula compras por más de US$ 10.800 millones en lo que va del año. Sin embargo, durante junio redujo significativamente el ritmo de adquisición de divisas ante una mayor participación de compradores privados en el mercado.

Mientras el dólar mayorista avanzó $33 en lo que va del mes, la demanda de dólares no mostró señales de retroceso. Por el contrario, en las últimas semanas aumentó el interés de empresas y ahorristas por acceder a divisas, lo que obligó a la autoridad monetaria a moderar sus intervenciones.

banco-central-1203451 La autoridad monetaria adquirió el pasado miércoles US$ 34 millones, la cifra más baja de las últimas 49 jornadas. (Foto: archivo)

La compra de US$ 34 millones realizada el miércoles marcó el menor registro de las últimas 49 ruedas. El contraste con mayo es significativo. Durante ese mes, el promedio diario de compras del Banco Central alcanzó los US$ 137 millones, mientras que en junio descendió a US$ 81 millones por jornada.

La desaceleración se produjo incluso en un escenario en el que el sector agroexportador incrementó levemente sus liquidaciones respecto de las semanas previas.