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El Gobierno flexibilizó los requisitos para tomar créditos en dólares

El Banco Central habilita a las entidades bancarias a prestar en la moneda estadounidense a empresas y personas. ¿Cuáles son las nuevas condiciones?

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El presidente del Banco Central

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, firmó una resolución que flexibiliza los requisitos para quienes tomen créditos en dólares (Foto: archivo).

El Banco Central (BCRA) modificó las normas de Política de Crédito y habilitó una flexibilización para determinadas financiaciones en moneda extranjera. La medida fue oficializada mediante la Comunicación "A" 8446 y apunta a ampliar las posibilidades de acceso a créditos en dólares para personas y empresas que cuenten con garantías especiales.

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El dólar minorista cerró sin cambios en $1.450 para la venta en el Banco Nación. (Foto: archivo)

La principal novedad es que quienes obtengan un crédito bajo este esquema ya no deberán demostrar que cuentan con ingresos en dólares acordes al cronograma de vencimientos del préstamo.

Con la nueva resolución publicada este martes en el Boletín Oficial, una empresa o cliente que no genere divisas de manera habitual podría acceder a financiamiento en moneda extranjera si presenta una garantía que cumpla con las condiciones establecidas por el Banco Central.

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Con la nueva disposición, el BCRA estableció una excepción para los casos en que el crédito esté respaldado por una garantía en moneda extranjera otorgada por determinados sujetos ya contemplados en la normativa financiera.

Los garantes deberán asumir el rol de principales pagadores, lo que significa que el banco podrá exigirles directamente el cumplimiento de la obligación en caso de incumplimiento del deudor.

Si el tomador del préstamo no paga, la entidad financiera puede reclamar directamente al garante, sin necesidad de agotar previamente las acciones contra el deudor principal, aclaró la entidad conducida por Santiago Bausilli.

Hasta ahora, una de las condiciones centrales para acceder a un préstamo en moneda extranjera era que el solicitante tuviera ingresos previstos en esa misma moneda para evitar que quien se endeudara en dólares tuviera que afrontar los pagos con ingresos generados en pesos, una situación que puede volverse más riesgosa ante movimientos del tipo de cambio.

Esa restricción había sido introducida después del corralito, la pesificación y la crisis bancaria durante el gobierno de Eduardo Duhalde en 2002. Buscaba evitar que los bancos prestaran dólares a personas o empresas que solo generaban ingresos en pesos y evitar descalces de moneda entre bancos y deudores incobrables que diluyeran los depósitos de los ahorristas.

Desde ese momento, la normativa del BCRA era que los dólares depositados en el sistema financiero local solo podían ser prestados a quienes tuvieran ingresos habituales provenientes del comercio exterior o actividades relacionadas con la misma moneda.

La Comunicación "A" 8446 mantiene ese principio general de cuidado del riesgo financiero, pero introduce una excepción para los casos en que exista una garantía considerada suficiente por la normativa vigente.

El objetivo del Gobierno es direccionar recursos ociosos en moneda extranjera hacia otros sujetos sin afectar la capacidad de repago de los depósitos captados en dólares, respetando el marco del Decreto 905/2002 del Poder Ejecutivo, señalaron desde el Banco Central.

De esta manera, la medida amplía el universo de potenciales tomadores de crédito en dólares con el objetivo de promocionar las inversiones y crecimiento de la economía local, ya que elimina una restricción que hasta ahora limitaba el acceso principalmente a exportadores o a compañías con ingresos dolarizados.

Según información oficial, los bancos ya transformaron en crédito casi el 60% de los depósitos en dólares captados de los ahorristas, la mayor proporción de los últimos siete años.

Los últimos datos oficiales indican que de un total de US$39.300 millones que el sistema financiero mantiene bajo resguardo del sector privado, cerca de US$23.300 millones fueron otorgados a distintos tipos de crédito, mientras que el 74% fue destinado a la prefinanciación de exportaciones.

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