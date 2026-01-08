Turismo, streaming y compra de divisas: cómo recuperar el 30% por gastos en dólares
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero abrió el sistema para solicitar el reintegro de percepciones aplicadas durante 2025 sobre consumos en moneda extranjera y la compra de dólar oficial.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitó el trámite para solicitar la devolución del 30% correspondiente a las percepciones aplicadas sobre gastos en moneda extranjera y la compra de dólar oficial realizados durante 2025. Se trata de montos que funcionan como pagos a cuenta de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales, y que pueden recuperarse si el contribuyente no está alcanzado por esos tributos o presenta crédito fiscal.
El régimen alcanza a distintas operaciones en dólares, como la compra de divisas, pasajes y servicios turísticos en el exterior, consumos fuera del país y la contratación de plataformas y servicios digitales de proveedores extranjeros. En estos casos, las percepciones se aplican como adelantos impositivos y luego pueden reclamarse según la situación fiscal de cada persona.
El trámite es 100% online, requiere CUIT y clave fiscal, y se realiza a través del sitio oficial de ARCA. Una vez presentada la solicitud, el organismo evalúa los datos y, de corresponder, acredita el dinero en la cuenta bancaria informada por el contribuyente.
Quiénes pueden pedir la devolución
Podrán iniciar el trámite aquellas personas que no estén inscriptas en el Impuesto a las Ganancias ni en el Impuesto sobre los Bienes Personales, siempre que no tengan obligación de hacerlo.
También pueden solicitarla los empleados en relación de dependencia que no hayan sufrido retenciones del Impuesto a las Ganancias (cuarta categoría). En algunos casos puntuales, incluso quienes sí tuvieron retenciones podrán gestionar la devolución si la percepción fue aplicada bajo el código 219, correspondiente a Bienes Personales.
Paso a paso: cómo hacer el trámite
Para solicitar la devolución, es necesario contar con clave fiscal nivel 2 o superior e ingresar al sistema de ARCA:
Ingresar al sitio oficial de ARCA con clave fiscal.
Buscar el servicio “Devolución de percepciones” (si no aparece, se puede agregar desde “Mis Servicios”).
Seleccionar la opción “Nuevo”.
Indicar el período fiscal 2025 y el mes correspondiente.
Verificar las percepciones informadas automáticamente por bancos, tarjetas o agencias de viaje.
En caso de que alguna no figure, agregarla manualmente.
Hacer clic en “Presentar” y confirmar los datos.
El estado del trámite puede seguirse online desde el mismo servicio. ARCA realiza controles automáticos y verificaciones posteriores. Si la solicitud es aprobada, el reintegro se deposita en la CBU registrada; si es rechazada, el organismo lo notificará a través del Domicilio Fiscal Electrónico.
Una alternativa para evitar la percepción
Quienes deseen evitar el cobro del 30% pueden optar por pagar los consumos en dólares antes del vencimiento del resumen de la tarjeta, utilizando dólares propios. Para eso, es posible comprar dólares oficiales a través del banco o recurrir al dólar MEP, y luego cancelar el gasto directamente en esa moneda.