Turismo, streaming y compra de divisas: cómo recuperar el 30% por gastos en dólares

También pueden solicitarla los empleados en relación de dependencia que no hayan sufrido retenciones del Impuesto a las Ganancias (cuarta categoría). En algunos casos puntuales, incluso quienes sí tuvieron retenciones podrán gestionar la devolución si la percepción fue aplicada bajo el código 219, correspondiente a Bienes Personales.

arca recaudacion

Paso a paso: cómo hacer el trámite

Para solicitar la devolución, es necesario contar con clave fiscal nivel 2 o superior e ingresar al sistema de ARCA:

Ingresar al sitio oficial de ARCA con clave fiscal.

Buscar el servicio “Devolución de percepciones” (si no aparece, se puede agregar desde “Mis Servicios”).

(si no aparece, se puede agregar desde “Mis Servicios”). Seleccionar la opción “Nuevo” .

. Indicar el período fiscal 2025 y el mes correspondiente.

y el mes correspondiente. Verificar las percepciones informadas automáticamente por bancos, tarjetas o agencias de viaje.

En caso de que alguna no figure, agregarla manualmente.

Hacer clic en “Presentar” y confirmar los datos.

El estado del trámite puede seguirse online desde el mismo servicio. ARCA realiza controles automáticos y verificaciones posteriores. Si la solicitud es aprobada, el reintegro se deposita en la CBU registrada; si es rechazada, el organismo lo notificará a través del Domicilio Fiscal Electrónico.

Una alternativa para evitar la percepción

Quienes deseen evitar el cobro del 30% pueden optar por pagar los consumos en dólares antes del vencimiento del resumen de la tarjeta, utilizando dólares propios. Para eso, es posible comprar dólares oficiales a través del banco o recurrir al dólar MEP, y luego cancelar el gasto directamente en esa moneda.