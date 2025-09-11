El dólar se volvió a mover: a cuánto cotizó en el Banco Nación y cómo quedó el mayorista

bandas

La licitación del Tesoro

Este jueves, el Tesoro colocó $6,63 billones frente a vencimientos por $7,2 billones, logrando un rollover del 91,4%. Según la Secretaría de Finanzas, para cubrir el resto se usarán $570.000 millones de depósitos que el Tesoro mantiene en el BCRA, que suman en total $12 billones.

En medio de la volatilidad cambiaria, el Fondo Monetario Internacional pidió mayor transparencia al Gobierno en materia monetaria y cambiaria. Julie Kozack, vocera del organismo, afirmó: “Hemos alentado a las autoridades a continuar sus esfuerzos para reconstruir las reservas, fortalecer la confianza en el peso, reducir los diferenciales y asegurar un acceso oportuno a los mercados internacionales de capital”.