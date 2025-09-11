En vivo Radio La Red
Economía
Dólar
Banco Nación
Cotizaciones

El dólar se volvió a mover: a cuánto cotizó en el Banco Nación y cómo quedó el mayorista

La divisa norteamericana volvió a vivir una jornada expectante y acumula un incremento de $77 en lo que va de la semana y cerró con un nuevo récord nominal histórico.

A cuánto cotizó el dólar en el Banco Nación y cómo quedó el mayorista. 

El jueves, el dólar rozó los $1450 en el Banco Nación (BNA), mientras que en el segmento mayorista cerró a $1.432, quedando a solo un 2,8% del techo de la banda cambiaria. Aunque la presión más fuerte se sintió el lunes, cuando la divisa saltó $54, el mercado mantuvo la tensión en las ruedas posteriores.

El dólar mayorista encadenó cuatro subas consecutivas y acumuló un alza semanal del 5,7% ($77), tras la derrota electoral del oficialismo en la Provincia de Buenos Aires. Ese día se operaron casi u$s404 millones en el mercado de contado.

Cuánto cerró cada tipo de dólar

  • Dólar minorista: $1.393,45 para la compra y $1.445,43 para la venta en el promedio de bancos que informa el BCRA.
  • Banco Nación: $1.395 para la compra y $1.445 para la venta.
  • Dólar blue: $1.400 para la venta, según un relevamiento en las cuevas de la city.
  • Dólar MEP: $1.437,68, con una brecha de apenas 0,4% frente al mayorista.
  • Contado con Liquidación (CCL): $1.444,08, con una brecha de 0,8%.
  • Dólar tarjeta o turista: $1.878,5, que incluye el recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias.
  • Dólar cripto o Bitcoin: $1.437,97 en la plataforma Bitso.

En paralelo, los contratos de dólar cerraron con mayoría de alzas: el mercado anticipa un tipo de cambio mayorista en $1.450 a fin de septiembre y en $1.586 para diciembre, por encima del techo de la banda cambiaria. El volumen operado en futuros alcanzó los u$s1.159 millones.

bandas

La licitación del Tesoro

Este jueves, el Tesoro colocó $6,63 billones frente a vencimientos por $7,2 billones, logrando un rollover del 91,4%. Según la Secretaría de Finanzas, para cubrir el resto se usarán $570.000 millones de depósitos que el Tesoro mantiene en el BCRA, que suman en total $12 billones.

En medio de la volatilidad cambiaria, el Fondo Monetario Internacional pidió mayor transparencia al Gobierno en materia monetaria y cambiaria. Julie Kozack, vocera del organismo, afirmó: “Hemos alentado a las autoridades a continuar sus esfuerzos para reconstruir las reservas, fortalecer la confianza en el peso, reducir los diferenciales y asegurar un acceso oportuno a los mercados internacionales de capital”.

