Mercados: cómo impactó el dato de la inflación en las acciones, el dólar y los bonos

En línea con la moderación inflacionaria, las tasas de caución bursátil bajaron a 35,5% nominal anual a un día de plazo y 36% a siete días, más cerca de la inflación esperada.

dolares El dólar subió a $1.435 en el Banco Nación.

Bonos y riesgo país

Los bonos soberanos en dólares (Globales y Bonares) subieron en promedio 1,5%, con un riesgo país en torno a los 1.050 puntos básicos.

El FMI expresó respaldo al programa económico. Julie Kozack, portavoz del organismo, afirmó: “El personal del FMI está estrechamente involucrado con las autoridades argentinas para consolidar la estabilidad y mejorar las perspectivas de crecimiento”.

Dólar hoy: oficial, blue y financieros

Dólar oficial minorista: $1.435 en Banco Nación (+0,7%).

Mayorista: $1.423,50 (+0,5%).

Financieros: el CCL cerró en $1.430,68 (-0,4%) y el MEP en $1.425,22 (-0,4%).

Blue: $1.390, con un alza de $5 (+0,4%), manteniéndose como el dólar más barato del mercado.

Los contratos de dólar futuro operaron mixtos: septiembre terminó en $1.446,50 (+0,1%), mientras que octubre se ubicó en $1.502,50 (-0,6%), apenas por encima del techo de la banda de flotación.

Reservas internacionales

Las reservas brutas del Banco Central cayeron en USD 97 millones, hasta 40.396 millones de dólares.