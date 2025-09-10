En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
Mercados
Inflación
Repercusiones

Mercados: cómo impactó el dato de la inflación en las acciones, el dólar y los bonos

Las acciones subieron con fuerza en la plaza local y en el exterior. La Bolsa ganó 5,6% y los ADR escalaron hasta 7%, mientras que el dólar subió a $1.435 en el Banco Nación.

Dólar

Dólar, bonos, acciones y más: la reacción del mercado luego del respaldo del FMI a Javier Milei. (Foto: REUTERS)

El presidente Javier Milei busca recomponer la iniciativa política tras la derrota de La Libertad Avanza frente a Fuerza Patria en las legislativas bonaerenses. En ese contexto, la estabilidad del dólar, la baja en las tasas en pesos y un dato positivo de inflación generaron una recuperación en los activos financieros argentinos.

Leé también Dólar: para contener la suba, el Gobierno anunció que desde hoy intervendrá en el mercado de cambios
El Tesoro Nacional, interviene en el mercado de Cambios por la suba del dólar. (Foto: Archivo)

El índice S&P Merval de la Bolsa de Buenos Aires avanzó 5,6%, hasta los 1.825.228 puntos, luego del desplome del 13,3% registrado a comienzos de la semana tras los comicios. Entre los ADR que cotizan en Wall Street destacaron las subas de Banco Macro (+7,4%), Grupo Galicia (+6,7%) e YPF (+6,7%, a USD 28,67).

Según el INDEC, la inflación de agosto fue de 1,9%, lo que marca el cuarto mes seguido por debajo del 2%. En los últimos 12 meses acumuló 33,6%, mientras que en lo que va de 2025 suma 19,5%.

El pass through sigue siendo muy bajo y el dólar se mantiene estable”, destacó Nicolás Cappella, analista de Grupo IEB.

En línea con la moderación inflacionaria, las tasas de caución bursátil bajaron a 35,5% nominal anual a un día de plazo y 36% a siete días, más cerca de la inflación esperada.

dolares
El d&oacute;lar subi&oacute; a $1.435 en el Banco Naci&oacute;n. &nbsp;

El dólar subió a $1.435 en el Banco Nación.

Bonos y riesgo país

Los bonos soberanos en dólares (Globales y Bonares) subieron en promedio 1,5%, con un riesgo país en torno a los 1.050 puntos básicos.

El FMI expresó respaldo al programa económico. Julie Kozack, portavoz del organismo, afirmó: “El personal del FMI está estrechamente involucrado con las autoridades argentinas para consolidar la estabilidad y mejorar las perspectivas de crecimiento”.

Dólar hoy: oficial, blue y financieros

  • Dólar oficial minorista: $1.435 en Banco Nación (+0,7%).
  • Mayorista: $1.423,50 (+0,5%).
  • Financieros: el CCL cerró en $1.430,68 (-0,4%) y el MEP en $1.425,22 (-0,4%).
  • Blue: $1.390, con un alza de $5 (+0,4%), manteniéndose como el dólar más barato del mercado.

Los contratos de dólar futuro operaron mixtos: septiembre terminó en $1.446,50 (+0,1%), mientras que octubre se ubicó en $1.502,50 (-0,6%), apenas por encima del techo de la banda de flotación.

Reservas internacionales

Las reservas brutas del Banco Central cayeron en USD 97 millones, hasta 40.396 millones de dólares.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Mercados Inflación Acciones Banco Nación
Notas relacionadas
Cómo les fueron a los bonos luego de la decisión oficial de intervenir en el mercado cambiario
Cuál puede ser la reacción de los mercados luego de la dura derrota del Gobierno en la Provincia
Expectativa en los mercados por el comportamiento del dólar oficial tras la fuerte suba en septiembre
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar