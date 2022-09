El "dólar soja" trae riesgo de una mayor inflación: ¿de qué depende?

En esta brecha del 44% el BCRA sale perdedor y esa diferencia la cubre con emisión. La estimación del Gobierno es que hasta el 30 de septiembre ingresen alrededor de u$s5000 millones, por lo que para poder comprar, tendrá un costo de emisión extra: unos $300 mil millones.

“La emisión monetaria no siempre genera inflación, pero en el contexto actual es muy probable que impacte de esa forma”, analizó en diálogo con A24.com el director de EpyCA consultores, Martín Kalos. En ese sentido agregó: “Partimos de la base de que toda la emisión que se generó en los últimos años no se absorbió del todo, por lo que no hay mucho margen para emisiones abruptas y de magnitud”.

Y remarcó: “Este esquema que propone el Gobierno de no solo usar la recaudación tributaria extra para más gastos, sino que el Central sea el que financia esto a través de la emisión es una medida expansiva de la inflación que se va a ver en los próximos meses”.

Emisión por el dólar soja: ¿cuánto se puede reducir el impacto?

Parte del anuncio de Sergio Massa del domingo consistió en revelar el costo fiscal de la medida, de $600.000, y lanzar el instrumento que absorbería el impacto. En el artículo 14, de decreto que oficializó el dólar soja en el Boletín Oficial, se autorizó al Ministerio de Economía emitir letras en dólares a diez años de plazo, por un monto tal que cubra la diferencia patrimonial por las operaciones producidas al BCRA.

Dolar soja.webp Exportadores sumaron u$s320 millones a través del "dólar soja" (Foto: Twitter)

En ese contexto, para Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) “si se esteriliza rápido y el BCRA empieza a acumular reservas, puede que los impactos se absorban bien” en forma de Leliqs o notas en Dollar Linked en caso de que los sojeros “hagan cuentas indexadas en bancos”.

“Ahora, si los pesos quedan flotando y el Central se pone vendedor en el mercado oficial, y en ese caso entonces sí podría generar presiones al alza de precios”, indicó el economista y alertó: "Lo que es posible que suceda es que afecte a la misma cadena agropecuaria si es que pretenden cobrar insumos en 'dólar soja'".

En tanto para la economista de Paridad en la Macro, Laura Testa, “si de alguna manera se está dando al mercado un mensaje de control y de bajar la especulación, que es lo que más incide en la inflación, no debería derivar en aumento de precios”.

“No tiene que ver sólo con la emisión. Hoy las empresas no han llegado a su máxima capacidad de producción con lo cual no se explica por qué cuando hay más pesos en el mercado en vez de producir, aumentan el margen de ganancias. Va a depender de las medidas de control que tome el Gobierno respecto a esto”, analizó en conversación con este medio.

Dólar soja para cubrir la meta del FMI

Los u$s5000 millones que Massa espera acumular en reservas con el dólar soja hacia fines de septiembre coinciden con lo que le falta a las arcas netas de la entidad presidida por Miguel Pesce para cumplir con la meta con el Fondo Monetario Internacional (FMI), uno de los puntos más serios del acuerdo con el organismo.

En ese sentido, para Sebastián Menescaldi de Eco Go Consultores, se trata de cumplir con ese compromiso con el costo de adelantar los dólares que llegarían meses más adelante. “Todos esos dólares que está comprando hoy son los que tendría que estar comprando entre octubre y noviembre próximos, con lo cual es divisas para hoy y no mañana”, evaluó.

La expectativa del economista es que incluso se capten “unos u$s2000 millones extra con este sistema por la estacionalidad propia de la liquidación de la soja”.

Imagen-banco-central.webp Mala jornada para el BCRA: cortó la racha positiva y no tuvo oferta por el dólar soja (Foto: ríonegro.com.ar)

Las reservas brutas del BCRA están alrededor de u$s36.000 millones tras sufrir una fuerte sangría tras meses de altísima demanda de divisas para el pago de importaciones de energía en un contexto de altos precios internacionales en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania. Las estimaciones privadas más optimistas ubican el nivel de reservas netas, las que el Central puede usar para intervenir en el mercado, en u$s1.500 millones y las más pesimistas, en u$s600 millones. Es decir: un poder de fuego casi nulo para controlar al tipo de cambio.

En ese sentido, el "dólar soja" tuvo un buen primer efecto en los operadores y el mercado. Si bien en el primer día no fue utilizado por presuntas "adecuaciones" en los sistemas de los exportadores, en el segundo día la venta fue de u$s320 millones a través de ese esquema. Quedan u$s680 millones para cumplir con la expectativa oficial de u$s1000 millones en los tres primeros días de vigencia y u$s4680 millones para alcanzar la meta del resto del mes.

Si bien los economistas reconocen que el objetivo se puede cumplir, coinciden en que se trata de una medida de corto plazo y que en el tiempo, no será sostenible.