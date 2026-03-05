Sorpresa por la reacción de Wanda Nara tras la propuesta de Martín Migueles: el gesto que desató sospechas
Luego de la inusual propuesta de matrimonio de Martín Migueles, Wanda Nara esquivó confirmar si dio el “sí”, pero un llamativo detalle en su mano izquierda encendió las especulaciones. Mirá.
Tras el particular gesto de Martín Migueles hacia Wanda Nara en Milán, la atención de medios y fanáticos se centró en la reacción de la mediática. La propuesta, que se viralizó con la pregunta "¿Te querés casar conmigo?", generó un torbellino de comentarios y expectativas, anticipando respuestas que podrían ir desde un simple emoji hasta una confirmación muchos más explícita. Sin embargo, la conductora decidió mantener el misterio, dejando a todos preguntándose cuál sería su decisión.
Así, después del posteo de Migueles, muchos esperaban que Wanda respondiera de alguna forma en redes: tal vez un guiño, un emoji divertido o un mensaje críptico. Pero la influencer optó por no dar señales claras, manteniendo en suspenso la interpretación de sus seguidores, mientras continúa disfrutando del viaje por Italia junto a su pareja. Horas más tarde, sin embargo, para muchos internautas se manifestó de manera indirecta en su cuenta de Instagram.
Lo concreto es que la mediática compartió una selfie frente al espejo, luciendo el mismo outfit que había mostrado Martín en su historia virtual. Y aunque no respondió directamente a la propuesta ni confirmó nada sobre el compromiso, hubo un detalle que no pasó desapercibido: un anillo de diamantes en el dedo anular de su mano izquierda. Este pequeño pero significativo accesorio despertó inmediatamente todo tipo de especulaciones sobre una posible aceptación de la propuesta.
No obstante, la historia no es tan simple ni tampoco puede leerse de manera tan lineal. Ocurre que semanas atrás, Wanda había mostrado en MasterChef Celebrity un anillo de diamantes que, según explicó entonces, se había comprado ella misma, dejando claro que ya no dependía de nadie para darse todos los lujos que tanto le gusta ostentar. Es por eso que todavía no se puede afirmar con certeza si la joya que lleva ahora está vinculada a la propuesta de matrimonio de Migueles o si sólo se trata de una adquisición personal.
Por el momento, Wanda Nara mantiene la intriga sobre su situación sentimental, dejando que la interpretación quede en manos de sus fans y de la prensa. Mientras tanto, la pareja continúa disfrutando de su estadía en Milán, donde cada gesto, cada posteo y cada detalle sigue despertando especulaciones sobre un posible compromiso futuro; así como también una directa chicana dirigida a su ex, Mauro Icardi, quien ya anunció que ni bien salga el divorcio tiene planeado casarse con la China Suárez.
Cuál fue el picante posteo de Mauro Icardi con la China Suárez con el objetivo de enfurecer a Wanda Nara
A pocas semanas de que se oficialice su divorcio de Wanda Nara, en las últimas horas Mauro Icardi volvió a convertirse en foco de atención por un gesto que no pasó desapercibido. El delantero generó revuelo en redes sociales al compartir una serie de imágenes cargadas de romanticismo junto a Eugenia “China” Suárez, acompañadas de un mensaje que muchos interpretaron como dirigido a su aún esposa y madre de sus hijas, Francesca e Isabella.
En su cuenta de Instagram, Icardi publicó varias postales donde se lo ve sonriente junto a la actriz, con el mar como telón de fondo y un ambiente relajado que alimentó aún más los rumores de un inminente casamiento. Más que simples fotos de un paseo, las imágenes vinieron acompañadas de un texto que encendió la imaginación de los seguidores y la prensa del espectáculo.
El mensaje, escrito en italiano, decía: “Tutto è più vicino di quanto sembri”, lo que se traduce como “todo está más cerca de lo que parece”. La elección del idioma y la frase misma despertaron curiosidad, sobre todo considerando que la formalización de su separación legal está a la vuelta de la esquina. La combinación del contexto y el contenido del texto generó interpretaciones de todo tipo, desde una advertencia hasta una posible señal de un nuevo capítulo en la relación entre el jugador del Galatasaray y la actriz.
La publicación se viralizó rápidamente y encendió la conversación en redes. Muchos usuarios se preguntaban si la frase anticipaba un paso más en la relación, incluso con especulaciones sobre un posible compromiso futuro, algo que, de confirmarse, podría generar incomodidad en Wanda Nara, actual conductora de MasterChef Celebrity (Telefe).
Otro detalle que no pasó desapercibido fue que Icardi escribió su dedicatoria en italiano mientras Wanda Nara se encuentra en su residencia del Lago di Como, en Italia, junto a su actual novio, Martín Migueles. La coincidencia de lugar e idioma alimentó aún más las teorías de quienes interpretaron el mensaje como dirigido específicamente a la mediática.
Con esta publicación, Mauro Icardi volvió a agitar el avispero mediático, dejando espacio para nuevas especulaciones y confirmando que la historia, lejos de apagarse, sigue sumando capítulos y titulares día tras día.