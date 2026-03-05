El encuentro de Felipe Fort con Mernuel con un especial homenaje a su papá Ricardo Fort

Felipe Fort y el influencer se saludaron en la previa al evento e intercambiaron algunas palabras. Mientras que el hijo del Comandante aprovechó la ocasión para homenajear a su papá con la indumentaria elegida para la ocasión.

El plan de vida que ya decidió Felipe Fort y sorprendió a todos

Felipe Fort habló de varios temas personales en una entrevista con la periodistaTatiana Schapiro y pese a su corta edad dio a entender de manera clara un deseo que marcaría su futuro cercano.

El hermano de Martita Fort manifestó que sueña con repetir la experiencia de su papá: convertirse en padre joven. ¿"Te imaginás papá algún día?", se le consultó. Y él respondió decidido: "Sí, ya. Bueno, no, ya no, pero en cinco añitos, seis. Y ser padre soltero: hacer lo mismo que hizo Ricky”.

Y en cuanto a esa idea de familia, Felipe Fort amplió: “Si quiero tener un hijo con una madre, tengo que encontrar a la persona perfecta. Si la encuentro, y así Dios quiera que se dé, lo haría con una pareja. Pero si no, sería padre soltero”.

Recordó después la decisión de su papá Ricardo Fort de tener hijos sin pareja y opinó al respecto: “El tema es que Ricky no quería tener una mujer a su lado, o un hombre, porque sentía que quería que sean de él”.

Tatiana Schapiro le consultó además sobre el método de subrogación de vientre elegido por su padre por el que nacieron junto a su hermana melliza Martita y Felipe explicó: "Yo creo que lo sabía desde siempre, fueron abiertamente honestos con cómo pasó".