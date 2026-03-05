El encuentro de Felipe Fort con Mernuel con un especial homenaje a su papá Ricardo Fort

Felipe Fort fue uno de los famosos que se hizo presente en el Bafweek y en la previa a desfilar por primera vez con el streamer Mernuel los dos jóvenes se saludaron amablemente y posaron juntos para los flashes fotográficos.
Felipe Fort y el streamer Mernuel coincidieron en el Bafweek y se saludaron en medio de la particular vestimenta que eligió el hijo del chocolatero para recordar a su padre.
El hijo de Ricardo Fort que viene de celebrar a fines de febrero su cumpleaños número 22 con su hermana Martita Fort con una gran fiesta en un boliche de Costanera sorprendió a los presentes con un look en homenaje a su papá, quien falleció el 25 de noviembre de 2013 a los 45 años tras pasar por varios dolores físicos muy fuertes a diario en la rodilla y columna.
En el marco de una nueva edición del clásico Bafweek en el marco de los 15 años de Bullbenny, el hijo del recordado mediático utilizó una vestimenta particular: una campera con plumas en la capucha atigrada y que en el frente y en la espalda tenía una imagen de Ricardo Fort, fiel al estilo llamativo y lleno de colores y brillo con que su papá solía vestirse.
El streamer Mernuel peleó en diciembre 2025 en el evento Párense de Manos 3 contra Cosmic Kid, perdiendo por decisión dividida en un combate muy intenso y cuenta con más de un millón de seguidores en su cuenta de Instagram con una actividad diaria constante en Youtube con mucha repercusión.
Felipe Fort y el influencer se saludaron en la previa al evento e intercambiaron algunas palabras. Mientras que el hijo del Comandante aprovechó la ocasión para homenajear a su papá con la indumentaria elegida para la ocasión.
Felipe Fort habló de varios temas personales en una entrevista con la periodistaTatiana Schapiro y pese a su corta edad dio a entender de manera clara un deseo que marcaría su futuro cercano.
El hermano de Martita Fort manifestó que sueña con repetir la experiencia de su papá: convertirse en padre joven. ¿"Te imaginás papá algún día?", se le consultó. Y él respondió decidido: "Sí, ya. Bueno, no, ya no, pero en cinco añitos, seis. Y ser padre soltero: hacer lo mismo que hizo Ricky”.
Y en cuanto a esa idea de familia, Felipe Fort amplió: “Si quiero tener un hijo con una madre, tengo que encontrar a la persona perfecta. Si la encuentro, y así Dios quiera que se dé, lo haría con una pareja. Pero si no, sería padre soltero”.
Recordó después la decisión de su papá Ricardo Fort de tener hijos sin pareja y opinó al respecto: “El tema es que Ricky no quería tener una mujer a su lado, o un hombre, porque sentía que quería que sean de él”.
Tatiana Schapiro le consultó además sobre el método de subrogación de vientre elegido por su padre por el que nacieron junto a su hermana melliza Martita y Felipe explicó: "Yo creo que lo sabía desde siempre, fueron abiertamente honestos con cómo pasó".