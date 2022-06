El FMI aprobó la primera revisión y desembolsará USD 4.030 millones a la Argentina

La revisión se centró "en la evaluación del desempeño del programa desde la aprobación del acuerdo, analizando los efectos del impacto de la guerra de Ucrania en la economía de Argentina, e identificando políticas para abordar tales efectos". En ese sentido, desde la cartera indicaron que "se está avanzando en las políticas que fomentan el crecimiento en línea con el programa".

¿Qué pasará con las metas del acuerdo con el FMI tras la primera revisión?

Además, el personal técnico del organismo dirigido por Kristalina Georgieva y las autoridades argentinas acordaron no modificar las metas anuales, "específicamente los relacionados con el déficit fiscal primario, el financiamiento monetario y las reservas internacionales netas". "Tal enfoque proporciona un ancla para la estabilidad económica y el crecimiento en tiempos de incertidumbre", explicó el FMI.

En ese sentido, al abordar "el impacto del shock", es decir, las consecuencias del conflicto bélico, Argentina se comprometió a "implementar políticas para alcanzar" los objetivos cuantitativos del programa. A fin de año, el Gobierno deberá mostrar resultados, entre ellos, los más importantes:

Reducir a 1% del PBI el financiamiento monetario

Tasas de interés reales positivas

Acumulación de reservas de US$5.800 millones para el año en su conjunto

Déficit fiscal del 2,5% del PBI

Tipo de cambio competitivo.

“Se prevé que el impacto externo asociado con la guerra en Ucrania tenga un impacto limitado en el crecimiento y la balanza de pagos de Argentina este año, pero, como en la mayoría de los demás países, los precios mundiales más altos de las materias primas ya han provocado una inflación más alta. A pesar de los recientes aumentos en las tarifas de energía, la posición fiscal de Argentina también se está viendo afectada por el shock de precios de las materias primas a través de una mayor factura de subsidios a la energía y una expansión adecuada del apoyo social dirigido a los hogares de bajos ingresos", analizó el Fondo.

Hacia el segundo trimestre y el segundo semestre: ¿qué expectativas de cumplimiento de las metas con el FMI hay?

Tal como adelantó A24.com, el Gobierno ya daba por descontado un "sobrecumplimiento" de las metas para el primer trimestre. Sin embargo, hacia el segundo trimestre que terminará con el mes de junio el panorama se empantana. El Banco Central sufre dificultades para acumular reservas. En cinco meses sólo logró totalizar US$1.526 millones mientras que, en sólo un mes, deberá alcanzar los US$2.600 millones para cumplir con el Fondo.

Al finalizar junio, la entidad que dirige Miguel Pesce debería tener US$6.425 millones de reservas netas, pero según la consultora Eco Go, cerró mayo en US$3.852. “El segundo trimestre es el de oro y es poco probable que se llegue al objetivo del tercer trimestre si no hay un período anterior cumplido en forma abultada”, analizó la directora de Eco Go, Marina Dal Poggetto. En coincidencia, Lorenzo Sigaut Gravina, de Equilibra, aclaró: "Sobre la acumulación de reservas, el estado de situación es que hay que llegar a casi el doble de lo que tenemos y mayo vino más lento de lo deseado".

La meta fiscal también peligra: En los primeros cuatro meses del 2022, el déficit acumuló un 0,4% del producto. “Los altos niveles de inflación presionan mayores gastos de asistencia social al mismo tiempo que presionan sobre un programa financiero que agota las fuentes financieras (endeudamiento y emisión”, indicó un informe de Eco Go.

Además, se suma la presión de la meta monetaria. En abril se logró refinanciar un 80% de la deuda en pesos y en mayo, el rollover aumentó a 106%. Sin embargo, “dado el perfil de los vencimientos hacia el resto del año y el nuevo déficit proyectado, el Gobierno deberá refinanciar un 130% todos los vencimientos en pesos”, advirtió el estudio de Eco Go, a la vez que el economista de Equilibra expuso: “En la medida que tenés mas déficit, tenés que colocar más deuda en el mercado de pesos. A mas déficit es más difícil que consigas financiamiento y tenés que emitir más”.

Pese al panorama, según fuentes oficiales "no está en evaluación" la aplicación de medidas en caso de que no se alcancen las metas del segundo semestre.