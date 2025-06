El FMI celebra que la "Argentina regrese al mercado de capitales" y envía otra misión al país

Embed

Afianzar los cambios de la macroeconomía argentina

Ese es siempre el punto que remarcan los miembros del FMI cada vez que hablan. Desde Kristalina Georgieva para abajo. Esta habitual reunión de prensa no fue diferente. Representa otro paso importante para la consolidación de la desinflación, apoyar la estrategia de financiación del Gobierno y acumular reservas. En términos más específicos, pasos para fortalecer el marco monetario y mejorar la gestión de la liquidez", enfatizó Kozack.

Ponderó que desde la aplicación de la banda para la cotización del dólar, el equipo económico usó otras herramientas para fortalecer las reservas, como el bono de la semana pasada. Kozack afirmó que “esos elementos son importantes, sirven para reducir más la inflación y las expectativas inflacionarias. También lo es el hecho de que se haya podido volver a los mercados de capital, y otras acciones para movilizar financiamiento para Argentina servirán para fortalecer las reservas”, remarcó.

Otra misión del FMI a la Argentina

Con todos esos datos, que están en la senda de lo que espera el FMI, Kozack dijo que se prepara una nueva misión de funcionarios del organismo. Llegarán a la Argentina en las próximas semanas, ya que se había acordado retrasarlas para darle al gobierno más tiempo para "cumplir los objetivos de reservas". Un tema que estuvo en duda y discusión al momento en que el gobierno anunció la banda con piso y techo para la cotización del dólar.

Las reservas netas del BCRA bajaron en este período a US$ 37.800 millones. Por eso, la postergación de la misión del FMI, para que acumule más reservas como se comprometió ante ese organismo.

Por último, pese a los elogios conocidos y reiterados, Kozack no respondió una pregunta del "paquete sobre la Argentina". No quiso avanzar sobre la idea de un "waiver" (un perdón o patear los plazos para más adelante) en caso de no poder cumplir con esa meta de la mayor acumulación de reservas.