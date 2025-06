Caputo salió a desmentir incumplimiento del acuerdo con el FMI y defendió nuevas medidas del BCRA

Sin embargo, dijo que la acumulación de reservas "no depende de que salgamos a comprar cuando el tipo de cambio vaya al piso de la banda”. “Se pueden acumular reservas de diferentes formas y lo estamos haciendo vía compras del Tesoro nacional”.

Caputo dijo que “es enorme la diferencia” que genera en la economía y la inflación, ya que “si comprara el BCRA dólares en el mercado, estaría emitiendo pesos. En el esquema nuestro no se emiten pesos y no lo vamos a hacer. En cambio, si compra el Tesoro lo hace con superávit propio, lo que no implica nueva creación de dinero”.

Además, el ministro de Economía defendió las medidas que desregulan y permiten el ingreso de capitales extranjeros golondrinas a la compra de bonos BOPREAL del Tesoro, y dijo que eso “no representa nueva deuda” porque “es refinanciamiento de la deuda que va venciendo cada 15 días el Tesoro hacen nuevas licitaciones para refinanciar. No es para ampliar deuda, como dicen algunos con malicia”.