El Gobierno dice que el acuerdo con Trump y el Tesoro "no cambia en nada" el programa con el FMI

El FMI ratifica el apoyo al plan

Fuentes del FMI confirmaron a A24.com este jueves que el organismo internacional respalda y sigue de cerca las negociaciones que siguen entre Argentina y el Tesoro de EE. UU., pero evitaron anticipar más detalles. “Nada más que añadir a todo lo dicho ayer por la Directora Gerente sobre Argentina”, señalaron las fuentes al ser consultadas sobre si es de esperar un anuncio inminente y como sigue el programa acordado con Milei en abril de este año.

Tras la cumbre con Milei y el equipo económico, Kristalina Georgieva anunció el apoyo del Fondo a las negociaciones entre Argentina y EE.UU. Pero evitaron anticipar detalles de como avanzan las negociaciones, en lo que quedó más como un fuerte mensaje de apoyo político internacional al plan económico de Milei que buscó bajar la incertidumbre por la volatilidad cambiaria en plena campaña electoral.

De hecho, Bessent anticipó que el grueso de la ayuda llegará después de las elecciones de octubre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/KGeorgieva/status/1970943013158547677&partner=&hide_thread=false Very constructive meeting with President @JMilei today in New York. We stand with Argentina as it implements policies to safeguard stability, reduce inflation, rebuild reserves, and boost growth prospects. pic.twitter.com/RUrh84q70D — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) September 24, 2025

Se espera que el ministro de Economía, Luis Caputo viaje a fin de este mes o los primeros días de octubre a Washington para participar de la reunión de primavera del Fondo y no se descarta que de allí surjan novedades. Sin embargo, cerca del ministro aclararon a este medio que el anuncio de apoyo de Trump y del Tesoro “no cambia nada” el programa económico firmado con el FMI, y aclararon que por ahora no está previsto “ningún anuncio”, indicaron las fuentes oficiales a A24.com.