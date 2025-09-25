En vivo Radio La Red
Política
Casa Rosada
Javier Milei
Casa Rosada

El Gobierno dice que el acuerdo con Trump y el Tesoro "no cambia en nada" el programa con el FMI

En el Ministerio de Economía aclararon que no se esperan anuncios inminentes sobre cambios en el programa económico. Siguen las negociaciones entre los equipos técnicos del Gobierno con el Tesoro de EE. UU. ¿Cuándo entraría en vigencia después de las elecciones?

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
Javier Milei y Scott Bessent. Traas los anuncios del salvafinanciero de EE.UU. en plena campaña electoral

Javier Milei y Scott Bessent. Traas los anuncios del salvafinanciero de EE.UU. en plena campaña electoral, siguen las negociaciones por el Swap y un préstamo Stand-by, pero hay dudas sobre cuándo y como se aplicarán. Foto: Presidencia.

El Gobierno y el FMI se manejan con extrema cautela mientras se esperan nuevos anuncios concretos sobre como se va a materializar la asistencia financiera de la administración de Donald Trump a la Argentina. Se espera una ayuda al Gobierno de Javier Milei con el objetivo de blindar el plan económico y frenar la incertidumbre cambiaria y financiera en pleno proceso electoral, de cara a los comicios legislativos del 26 de octubre.

Leé también Milei cierra la gira por EE. UU. con Netanyahu, y en Casa Rosada ya festejan el impacto del apoyo de Trump
Tras recibir un fuerte espaldarazo de Donald Trump, Javier Milei termina este jueves la actividad oficial en la ONU con una cumbre con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu y regresa a Buenos Aires para ponerse al frente de la campaña electoral de LLA. Foto: Presidencia.

Fuentes del Ministerio de Economía aclararon este jueves a A24.com que no habrá cambios en el programa económico acordado en abril de este año con el FMI. En estricto hermetismo, seguían las negociaciones entre los equipos técnicos del Gobierno con el Tesoro de EE.UU. y el ministro de Economía, Luis toto Caputo y el Banco Central.

Según se desprende de las declaraciones formuladas el miércoles por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, parte del paquete de salvataje de EE.UU. entraría en vigencia después de las elecciones del 26 de octubre, según las necesidades concretas que se evalúen en ese momento. Esto abarca a la anunciada compra de deuda primaria y secundaria soberana (bonos) de la argentina

En tanto, según pudo saber A24.com, continúan las negociaciones entre los equipos técnicos sobre Argentina y la administración Trump, sobre la manera en que se aplicará el Swap de monedas por U$$ 20.000 millones anunciado el miércoles por Bessent, tras la cumbre bilateral que mantuvieron ambos presidentes en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

El FMI ratifica el apoyo al plan

milei-fmi-kristalina-georgieva.webpfit6962C392quality80ssl1

Fuentes del FMI confirmaron a A24.com este jueves que el organismo internacional respalda y sigue de cerca las negociaciones que siguen entre Argentina y el Tesoro de EE. UU., pero evitaron anticipar más detalles. “Nada más que añadir a todo lo dicho ayer por la Directora Gerente sobre Argentina”, señalaron las fuentes al ser consultadas sobre si es de esperar un anuncio inminente y como sigue el programa acordado con Milei en abril de este año.

Tras la cumbre con Milei y el equipo económico, Kristalina Georgieva anunció el apoyo del Fondo a las negociaciones entre Argentina y EE.UU. Pero evitaron anticipar detalles de como avanzan las negociaciones, en lo que quedó más como un fuerte mensaje de apoyo político internacional al plan económico de Milei que buscó bajar la incertidumbre por la volatilidad cambiaria en plena campaña electoral.

De hecho, Bessent anticipó que el grueso de la ayuda llegará después de las elecciones de octubre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/KGeorgieva/status/1970943013158547677&partner=&hide_thread=false

Se espera que el ministro de Economía, Luis Caputo viaje a fin de este mes o los primeros días de octubre a Washington para participar de la reunión de primavera del Fondo y no se descarta que de allí surjan novedades. Sin embargo, cerca del ministro aclararon a este medio que el anuncio de apoyo de Trump y del Tesoro “no cambia nada” el programa económico firmado con el FMI, y aclararon que por ahora no está previsto “ningún anuncio”, indicaron las fuentes oficiales a A24.com.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
