El FMI vuelve a la Argentina para la tercera revisión del programa económico

Además, habrá una ausencia significativa en el equipo económico argentino. El ministro Luis Caputo no estará en la ciudad cuando lleguen los técnicos del organismo. El titular del palacio de Hacienda estará, por esos días en la ciudad de Nueva York para acompañar al presidente Javier Milei a la Asamblea Anual de las Naciones Unidas.

Las metas y la tercera revisión del plan de la Deuda

La misión del FMI llega en un momento importante. El próximo 25 de septiembre, la Argentina tiene un pago de aproximadamente 800 millones de dólares con el organismo.

Uno de los puntos favorables para el Gobierno es la evolución de las compras de divisas. El programa acordado con el organismo estableció para todo 2026 una meta de compras por USD 10.000 millones, mientras que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ya adquirió más de USD 14.200 millones. De esta manera, la autoridad monetaria superó en más de USD 4.200 millones el objetivo anual establecido en el acuerdo.

Pero una cosa es la compra y otra la acumulación de divisas. La acumulación neta prevista para el año fue fijada en USD 8.000 millones pero hasta el momento el BCRA habría alcanzado unos USD 9.000 millones. La evolución durante los últimos meses del año será determinante para establecer si ese objetivo se sostiene.

La meta fiscal

El principal punto de tensión aparece en el frente fiscal. El programa establece para 2026 un superávit primario equivalente al 1,4% del PBI. Durante el primer semestre, el resultado fue de 0,6% del PBI, por debajo de la meta semestral de 0,7%.

Entre los factores que explicaron esa diferencia aparecen la postergación de la declaración jurada de Ganancias para personas humanas, la caída de la recaudación vinculada con la reducción de determinados impuestos y el nivel de actividad económica.

En la segunda revisión, el Gobierno también asumió compromisos destinados a preservar el resultado fiscal, entre ellos modificaciones en el cronograma de algunas iniciativas de la reforma laboral, como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), cuya entrada en vigencia fue trasladada al 1° de noviembre, aunque todavía existen dudas sobre ese calendario. También se contemplaron medidas vinculadas con la recaudación tributaria y una mayor focalización de los subsidios al transporte.

A la revisión se sumarán las condiciones financieras, el desarrollo del mercado de capitales y las inversiones en sectores como petróleo, gas y minería, cuestiones planteadas por la titular del FMI, Kristalina Georgieva, durante su visita a la Argentina.

El presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, estarán en la ONU en esas fechas. Pero hay confianza en obtener la aprobación de los equipos técnicos del FMI. El 25 de septiembre hay que cancelar 800 millones de dólares. Es una cifra alta, pero que no debería haber inconvenientes para poder pagar con el visto bueno a la tercera revisión del plan de la deuda.