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La Argentina y el FMI

El FMI vuelve a la Argentina para la tercera revisión del programa económico

Es una visita pautada y que se espera sea una formalidad luego de las declaraciones que funcionarios del Fondo Monetario Internacional han realizado en todo este tiempo. Un personaje clave del equipo económico argentino no está presente en las reuniones. El 25, vencen 800 millones de dólares.

Se confirmó la fecha de la llegada de la misión del Fondo Monetario Internacional a la Argentina. (Foto: Gentileza RTL)

Se confirmó la fecha de la llegada de la misión del Fondo Monetario Internacional a la Argentina. (Foto: Gentileza RTL)

El Fondo Monetario Internacional (FMI) enviará el próximo lunes 21 de septiembre una misión técnica a la Argentina para avanzar con la tercera revisión del programa económico acordado con el Gobierno de Javier Milei. La visita se producirá en un momento clave para las cuentas públicas, apenas cuatro días antes de un vencimiento de deuda por US$803 millones con el organismo.

Leé también El Gobierno cumplió por primera vez la meta de acumulación de reservas acordada con el FMI
photoLa autoridad monetaria alcanzó el objetivo previsto para la primera revisión semestral del acuerdo firmado en abril de 2025. (Foto: archivo)

Durante la revisión, los técnicos del FMI analizarán el cumplimiento de las metas establecidas para 2026 y pondrán especial atención sobre la acumulación de reservas y el resultado fiscal. En el frente cambiario, el Banco Central ya compró más de US$14.200 millones en lo que va del año, por encima de la meta anual de US$10.000 millones fijada en el acuerdo. Además, estimaciones privadas ubican la acumulación neta de reservas en torno de los US$9.000 millones, frente a un objetivo de US$8.000 millones.

El frente fiscal presenta, en cambio, uno de los principales puntos de análisis. El programa establece para todo 2026 un superávit primario equivalente al 1,4% del PBI. Durante el primer semestre, el resultado fue de 0,6%, por debajo del objetivo semestral de 0,7%. La evolución de la recaudación y el nivel de actividad también estarán bajo análisis.

Elogios para la Argentina, en la última visita de Kristalina Georgieva a la Argentina. Se reunió personalmente con el presidente Javier Milei. (Foto: Archivo)

Elogios para la Argentina, en la última visita de Kristalina Georgieva a la Argentina. Se reunió personalmente con el presidente Javier Milei. (Foto: Archivo)

Pero más allá de ese dato, en Buenos Aires hay más que optimismo por la aprobación que dará el equipo técnico del FMI que llegue para esta tercera evaluación de la marcha del plan de facilidades extendidas. La insistencia del FMI en la acumulación de reservas, uno de los puntos principales, se cumple, al menos, con la meta prevista para este año.

Además, habrá una ausencia significativa en el equipo económico argentino. El ministro Luis Caputo no estará en la ciudad cuando lleguen los técnicos del organismo. El titular del palacio de Hacienda estará, por esos días en la ciudad de Nueva York para acompañar al presidente Javier Milei a la Asamblea Anual de las Naciones Unidas.

Las metas y la tercera revisión del plan de la Deuda

La misión del FMI llega en un momento importante. El próximo 25 de septiembre, la Argentina tiene un pago de aproximadamente 800 millones de dólares con el organismo.

Uno de los puntos favorables para el Gobierno es la evolución de las compras de divisas. El programa acordado con el organismo estableció para todo 2026 una meta de compras por USD 10.000 millones, mientras que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ya adquirió más de USD 14.200 millones. De esta manera, la autoridad monetaria superó en más de USD 4.200 millones el objetivo anual establecido en el acuerdo.

Pero una cosa es la compra y otra la acumulación de divisas. La acumulación neta prevista para el año fue fijada en USD 8.000 millones pero hasta el momento el BCRA habría alcanzado unos USD 9.000 millones. La evolución durante los últimos meses del año será determinante para establecer si ese objetivo se sostiene.

La meta fiscal

El principal punto de tensión aparece en el frente fiscal. El programa establece para 2026 un superávit primario equivalente al 1,4% del PBI. Durante el primer semestre, el resultado fue de 0,6% del PBI, por debajo de la meta semestral de 0,7%.

Entre los factores que explicaron esa diferencia aparecen la postergación de la declaración jurada de Ganancias para personas humanas, la caída de la recaudación vinculada con la reducción de determinados impuestos y el nivel de actividad económica.

En la segunda revisión, el Gobierno también asumió compromisos destinados a preservar el resultado fiscal, entre ellos modificaciones en el cronograma de algunas iniciativas de la reforma laboral, como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), cuya entrada en vigencia fue trasladada al 1° de noviembre, aunque todavía existen dudas sobre ese calendario. También se contemplaron medidas vinculadas con la recaudación tributaria y una mayor focalización de los subsidios al transporte.

A la revisión se sumarán las condiciones financieras, el desarrollo del mercado de capitales y las inversiones en sectores como petróleo, gas y minería, cuestiones planteadas por la titular del FMI, Kristalina Georgieva, durante su visita a la Argentina.

El presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, estarán en la ONU en esas fechas. Pero hay confianza en obtener la aprobación de los equipos técnicos del FMI. El 25 de septiembre hay que cancelar 800 millones de dólares. Es una cifra alta, pero que no debería haber inconvenientes para poder pagar con el visto bueno a la tercera revisión del plan de la deuda.

En pocas palabras

  • FMI en Argentina: Misión técnica inicia el lunes 21 para la tercera revisión del acuerdo con el Gobierno.
  • Metas clave: Se analizará el cumplimiento fiscal y la acumulación de reservas, con datos positivos en ambos frentes.
  • Ausencia de Caputo: El ministro de Economía no estará presente en los primeros encuentros por viaje a la ONU.
Resumen generado por Thinkindot AI
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